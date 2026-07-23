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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (16:14 IST)

India vs Zimbabwe 1st T20I: സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ടി20, ടോസ് ഇന്ത്യക്ക്

യുണൈറ്റഡ് 8 സ്‌പോർട്‌സ് ചാനലിലാണ് കളിയുടെ സംപ്രേഷണം. ഫാൻ കോഡിലും ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ഉണ്ടാകും

India vs Zimbabwe 1st T20I Toss Update
Written By: WEBDUNIA
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (16:21 IST)
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India vs Zimbabwe: ഇന്ത്യ-സിംബാബ്വെ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിനു ഹരാരെ സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബിൽ തുടക്കം. ടോസ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യ ആദ്യം ബൗൾ ചെയ്യും. 2027 ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ ഏതാനും മത്സരങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഗ്രൗണ്ടാണ് സിംബാബ്വെയിലെ ഹരാരെ. 
 
യുണൈറ്റഡ് 8 സ്‌പോർട്‌സ് ചാനലിലാണ് കളിയുടെ സംപ്രേഷണം. ഫാൻ കോഡിലും ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ഉണ്ടാകും. 
 
നായകനായ ശേഷം ആദ്യ ജയം തേടിയാണ് ശ്രേയസ് അയ്യർ ഇന്നിറങ്ങുന്നത്. അയർലൻഡിനെതിരെയും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയും ടി20 പരമ്പരയിൽ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ഇന്ത്യ തോറ്റു. 
 
ഇന്ത്യ, പ്ലേയിങ് ഇലവൻ: വൈഭവ് സൂര്യവൻശി, അഭിഷേക് ശർമ, ഇഷാൻ കിഷൻ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, തിലക് വർമ, റിങ്കു സിങ്, ശിവം ദുബെ, രവി ബിഷ്‌ണോയ്, പ്രിൻസ് യാദവ്, അശോക് ശർമ, മായങ്ക് യാദവ്‌
 
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