  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. India vs Zimbabwe 2nd T20I
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Saturday, 25 July 2026 (08:57 IST)

Zimbabwe vs India, 2nd T20I: ഇന്ത്യ vs സിംബാബ്വെ രണ്ടാം ടി20 ഇന്ന്

യുണൈറ്റഡ് 8 സ്പോർട്സ് ചാനലിലാണ് കളിയുടെ സംപ്രേഷണം

India vs Zimbabwe 2nd T20I, Shreyas Iyer, Zimbabwe vs India
Written By: WEBDUNIA
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (09:01 IST)
google-news
India

Zimbabwe vs India: സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി20 മത്സരം ഇന്ന്. ഹരാരെ സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബിലാണ് മത്സരം. ഒന്നാം ടി20 മത്സരത്തിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് ഇന്ത്യ ജയിച്ചിരുന്നു. 
 
യുണൈറ്റഡ് 8 സ്പോർട്സ് ചാനലിലാണ് കളിയുടെ സംപ്രേഷണം. ഫാൻ കോഡിലും ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ഉണ്ടാകും. 
 
ഇന്ത്യ, സാധ്യത ഇലവൻ: വൈഭവ് സൂര്യവൻശി, അഭിഷേക് ശർമ, ഇഷാൻ കിഷൻ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, തിലക് വർമ, റിങ്കു സിങ്, ശിവം ദുബെ, രവി ബിഷ്ണോയ്, പ്രിൻസ് യാദവ്, അശോക് ശർമ, മായങ്ക് യാദവ്
അടുത്ത ലേഖനം
Nicolas Otamendi: കാലാൾപ്പടയെ നയിക്കാൻ ഇനി ജനറൽ ഇല്ല ! ഒറ്റമെൻഡി വിരമിച്ചു

Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്‌ലൈഫ്

Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്‌ലൈഫ്ഏഴ് ഗോളും മൂന്ന് അസിസ്റ്റുമായി കളംനിറഞ്ഞു കളിച്ച നായകന്റെ കരുത്തിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് 36 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം വിശ്വകിരീടം

വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)

വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)നിശ്ചിത സമയത്ത് ഗോളൊന്നും പിറക്കാതിരുന്ന മത്സരത്തിൽ അധിക സമയത്താണ് സ്‌പെയിൻ ഗോൾ നേടിയത്

90 മിനിറ്റിൽ ഒരൊറ്റ ഷോട്ടില്ല, റെഡ് കാർഡ്, മൈതാനത്ത് കളി മറന്ന അർജൻ്റീന, സ്പെയിനിന് മാത്രം അർഹതപ്പെട്ട കിരീടം

90 മിനിറ്റിൽ ഒരൊറ്റ ഷോട്ടില്ല, റെഡ് കാർഡ്, മൈതാനത്ത് കളി മറന്ന അർജൻ്റീന, സ്പെയിനിന് മാത്രം അർഹതപ്പെട്ട കിരീടംഫൈനല്‍ മത്സരത്തിലുടനീളം സമ്പൂര്‍ണ്ണമായ ആധിപത്യമാണ് ലയണല്‍ മെസ്സിയുടെ അര്‍ജന്റീനയുടെ മുകളില്‍ സ്‌പെയിന്‍ ചെലുത്തിയത്.

രോഹിതും കോലിയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മെസ്സിയെ പോലെ, ലോകകപ്പിൽ 2 പേരും കളിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് കൈഫ്

രോഹിതും കോലിയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മെസ്സിയെ പോലെ, ലോകകപ്പിൽ 2 പേരും കളിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് കൈഫ്2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സീനിയര്‍ താരങ്ങളായ രോഹിത് ശര്‍മയുടെയും വിരാട് കോലിയുടെയും ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ കൊഴുക്കുന്നതിനിടെ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം മുഹമ്മദ് കൈഫ്.

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ അതിഗംഭീര ഫോം തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ കരുത്ത്

ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ വീണ്ടും നടക്കുമോ?

ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ വീണ്ടും നടക്കുമോ?ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ചയായിട്ടും ചർച്ചകളും വിവാദങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നില്ല. സ്‌പെയിൻ-അർജന്റീന ഫൈനൽ വീണ്ടും നടത്തണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഫിഫയ്ക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Zimbabwe vs India, 2nd T20I: ഇന്ത്യ vs സിംബാബ്വെ രണ്ടാം ടി20 ഇന്ന്

Zimbabwe vs India, 2nd T20I: ഇന്ത്യ vs സിംബാബ്വെ രണ്ടാം ടി20 ഇന്ന്Zimbabwe vs India: സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി20 മത്സരം ഇന്ന്. ഹരാരെ സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബിലാണ് മത്സരം. ഒന്നാം ടി20 മത്സരത്തിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് ഇന്ത്യ ജയിച്ചിരുന്നു.

Nicolas Otamendi: കാലാൾപ്പടയെ നയിക്കാൻ ഇനി ജനറൽ ഇല്ല ! ഒറ്റമെൻഡി വിരമിച്ചു

Nicolas Otamendi: കാലാൾപ്പടയെ നയിക്കാൻ ഇനി ജനറൽ ഇല്ല ! ഒറ്റമെൻഡി വിരമിച്ചുNicolas Otamendi: അർജന്റീനയുടെ പ്രതിരോധനിരയെ നയിക്കാൻ ഇനി നിക്കോളാസ് ഒറ്റമെൻഡി ഇല്ല. രാജ്യാന്തര ഫുട്‌ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതായി താരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ തോൽവിക്കു പിന്നാലെയാണ് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം.

Vaibhav Sooryavanshi: പ്രായമെല്ലാം വെറും നമ്പർ മാത്രം; വമ്പൻ നേട്ടവുമായി ഇന്ത്യയുടെ 'കുട്ടി'

Vaibhav Sooryavanshi: പ്രായമെല്ലാം വെറും നമ്പർ മാത്രം; വമ്പൻ നേട്ടവുമായി ഇന്ത്യയുടെ 'കുട്ടി'Vaibhav Sooryavanshi: രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ പുതുചരിത്രം കുറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവൻശി. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അർധ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായംകുറഞ്ഞ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി. സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരെ ഹരാരെ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിൽ നടന്ന ഒന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിലാണ് വൈഭവിന്റെ ചരിത്രനേട്ടം.

Shreyas Iyer: 'ആശ്വാസ ജയം'; തുടർച്ചയായ തോൽവികൾക്കു ശേഷം ശ്രേയസിന് ജീവവായു

Shreyas Iyer: 'ആശ്വാസ ജയം'; തുടർച്ചയായ തോൽവികൾക്കു ശേഷം ശ്രേയസിന് ജീവവായുShreyas Iyer: നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം ആദ്യ ജയം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ. ഹരാരെ സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബിൽ നടന്ന സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റിനാണ് ഇന്ത്യ ജയിച്ചത്.