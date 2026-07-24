  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍
  4. Nicolas Otamendi Announces Retirement
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Friday, 24 July 2026 (14:30 IST)

Nicolas Otamendi: കാലാൾപ്പടയെ നയിക്കാൻ ഇനി ജനറൽ ഇല്ല ! ഒറ്റമെൻഡി വിരമിച്ചു

17 വർഷം നീണ്ട രാജ്യാന്തര കരിയറാണ് ഒറ്റമെൻഡി അവസാനിപ്പിച്ചത്

Otamendi, Argentina, Nicolas Otamendi Announces Retirement, ഒറ്റമെൻഡി
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (14:24 IST)
google-news
Nicolas Otamendi

Nicolas Otamendi: അർജന്റീനയുടെ പ്രതിരോധനിരയെ നയിക്കാൻ ഇനി നിക്കോളാസ് ഒറ്റമെൻഡി ഇല്ല. രാജ്യാന്തര ഫുട്‌ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതായി താരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ തോൽവിക്കു പിന്നാലെയാണ് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം. 
 
17 വർഷം നീണ്ട രാജ്യാന്തര കരിയറാണ് ഒറ്റമെൻഡി അവസാനിപ്പിച്ചത്. 2022 ലോകകപ്പ് അർജന്റീന നേടിയപ്പോൾ ടീമിലെ പ്രധാന താരങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഒറ്റമെൻഡി. അർജന്റീനയ്ക്കായി 139 മത്സരങ്ങളിൽ ബൂട്ടണിഞ്ഞു. 
 
' എന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ വരികളാണ് ഞാൻ കുറിക്കുന്നത്. ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ അവസാന മത്സരമായിരിക്കണമെന്നത് വിധിയായിരിക്കാം. ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ഫലമല്ല ഫൈനലിൽ ഉണ്ടായത്, എങ്കിലും കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഏറെ അഭിമാനത്തോടെ തലയുയർത്തി തന്നെയാണ്. അവസാന നിമിഷം വരെ ഞങ്ങൾ പോരാടി. ലോക ചാംപ്യനാകാനുള്ള എന്റെ സ്വപ്‌നം സഫലമാക്കി തന്നതിന് അർജന്റീനയ്ക്ക് നന്ദി,' ഒറ്റമെൻഡി കുറിച്ചു. 
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
Vaibhav Sooryavanshi: പ്രായമെല്ലാം വെറും നമ്പർ മാത്രം; വമ്പൻ നേട്ടവുമായി ഇന്ത്യയുടെ 'കുട്ടി'

Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്‌ലൈഫ്

Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്‌ലൈഫ്ഏഴ് ഗോളും മൂന്ന് അസിസ്റ്റുമായി കളംനിറഞ്ഞു കളിച്ച നായകന്റെ കരുത്തിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് 36 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം വിശ്വകിരീടം

വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)

വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)നിശ്ചിത സമയത്ത് ഗോളൊന്നും പിറക്കാതിരുന്ന മത്സരത്തിൽ അധിക സമയത്താണ് സ്‌പെയിൻ ഗോൾ നേടിയത്

90 മിനിറ്റിൽ ഒരൊറ്റ ഷോട്ടില്ല, റെഡ് കാർഡ്, മൈതാനത്ത് കളി മറന്ന അർജൻ്റീന, സ്പെയിനിന് മാത്രം അർഹതപ്പെട്ട കിരീടം

90 മിനിറ്റിൽ ഒരൊറ്റ ഷോട്ടില്ല, റെഡ് കാർഡ്, മൈതാനത്ത് കളി മറന്ന അർജൻ്റീന, സ്പെയിനിന് മാത്രം അർഹതപ്പെട്ട കിരീടംഫൈനല്‍ മത്സരത്തിലുടനീളം സമ്പൂര്‍ണ്ണമായ ആധിപത്യമാണ് ലയണല്‍ മെസ്സിയുടെ അര്‍ജന്റീനയുടെ മുകളില്‍ സ്‌പെയിന്‍ ചെലുത്തിയത്.

രോഹിതും കോലിയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മെസ്സിയെ പോലെ, ലോകകപ്പിൽ 2 പേരും കളിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് കൈഫ്

രോഹിതും കോലിയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മെസ്സിയെ പോലെ, ലോകകപ്പിൽ 2 പേരും കളിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് കൈഫ്2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ സീനിയര്‍ താരങ്ങളായ രോഹിത് ശര്‍മയുടെയും വിരാട് കോലിയുടെയും ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ കൊഴുക്കുന്നതിനിടെ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം മുഹമ്മദ് കൈഫ്.

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ അതിഗംഭീര ഫോം തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ കരുത്ത്

Nicolas Otamendi: കാലാൾപ്പടയെ നയിക്കാൻ ഇനി ജനറൽ ഇല്ല ! ഒറ്റമെൻഡി വിരമിച്ചു

Nicolas Otamendi: കാലാൾപ്പടയെ നയിക്കാൻ ഇനി ജനറൽ ഇല്ല ! ഒറ്റമെൻഡി വിരമിച്ചുNicolas Otamendi: അർജന്റീനയുടെ പ്രതിരോധനിരയെ നയിക്കാൻ ഇനി നിക്കോളാസ് ഒറ്റമെൻഡി ഇല്ല. രാജ്യാന്തര ഫുട്‌ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നതായി താരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ തോൽവിക്കു പിന്നാലെയാണ് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം.

Vaibhav Sooryavanshi: പ്രായമെല്ലാം വെറും നമ്പർ മാത്രം; വമ്പൻ നേട്ടവുമായി ഇന്ത്യയുടെ 'കുട്ടി'

Vaibhav Sooryavanshi: പ്രായമെല്ലാം വെറും നമ്പർ മാത്രം; വമ്പൻ നേട്ടവുമായി ഇന്ത്യയുടെ 'കുട്ടി'Vaibhav Sooryavanshi: രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ പുതുചരിത്രം കുറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവൻശി. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അർധ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായംകുറഞ്ഞ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി. സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരെ ഹരാരെ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിൽ നടന്ന ഒന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിലാണ് വൈഭവിന്റെ ചരിത്രനേട്ടം.

Shreyas Iyer: 'ആശ്വാസ ജയം'; തുടർച്ചയായ തോൽവികൾക്കു ശേഷം ശ്രേയസിന് ജീവവായു

Shreyas Iyer: 'ആശ്വാസ ജയം'; തുടർച്ചയായ തോൽവികൾക്കു ശേഷം ശ്രേയസിന് ജീവവായുShreyas Iyer: നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം ആദ്യ ജയം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യൻ നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ. ഹരാരെ സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബിൽ നടന്ന സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റിനാണ് ഇന്ത്യ ജയിച്ചത്.

India vs Zimbabwe 1st T20I: സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ടി20, ടോസ് ഇന്ത്യക്ക്

India vs Zimbabwe 1st T20I: സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ടി20, ടോസ് ഇന്ത്യക്ക്India vs Zimbabwe: ഇന്ത്യ-സിംബാബ്വെ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിനു ഹരാരെ സ്‌പോർട്‌സ് ക്ലബിൽ തുടക്കം. ടോസ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യ ആദ്യം ബൗൾ ചെയ്യും. 2027 ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ ഏതാനും മത്സരങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഗ്രൗണ്ടാണ് സിംബാബ്വെയിലെ ഹരാരെ.

എതിരാളികൾ സിംബാബ്‌വെ, വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്തുമോ ഇന്ത്യ, ശ്രേയസിന് നിർണായകം

എതിരാളികൾ സിംബാബ്‌വെ, വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്തുമോ ഇന്ത്യ, ശ്രേയസിന് നിർണായകംഇംഗ്ലണ്ടിലെയും അയര്‍ലന്‍ഡിലെയും നിരാശാജനകമായ പര്യടനങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം വിജയവഴിയില്‍ തിരിച്ചെത്താനായി സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങുന്നു. 3 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം ഹരാരെയിലാണ്.