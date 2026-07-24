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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Friday, 24 July 2026 (08:41 IST)

Vaibhav Sooryavanshi: പ്രായമെല്ലാം വെറും നമ്പർ മാത്രം; വമ്പൻ നേട്ടവുമായി ഇന്ത്യയുടെ 'കുട്ടി'

രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അർധ സെഞ്ചുറി നേപ്പാളിന്റെ കുശാൽ മല്ലയുടെ പേരിലായിരുന്നു

Vaibhav Sooryavanshi, Sooryavanshi youngest player to score fifty, India vs Zimbabwe, വൈഭവ് സൂര്യവൻശി, സിംബാബ്വെ vs ഇന്ത്യ
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (08:44 IST)
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Vaibhav Sooryavanshi

Vaibhav Sooryavanshi: രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ പുതുചരിത്രം കുറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവൻശി. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അർധ സെഞ്ചുറി നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായംകുറഞ്ഞ താരമെന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി. സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരെ ഹരാരെ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിൽ നടന്ന ഒന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിലാണ് വൈഭവിന്റെ ചരിത്രനേട്ടം. 
 
ഇന്ത്യക്കായി ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയ വൈഭവ് 18 പന്തുകൾ നേരിട്ടാണ് അർധ സെഞ്ചുറി തികച്ചത്. നാല് ഫോറുകളും നാല് സിക്‌സും അടങ്ങിയതാണ് താരത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിങ്‌സ്. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ ആദ്യ അർധ സെഞ്ചുറി തികയ്ക്കുമ്പോൾ വൈഭവിന്റെ പ്രായം 15 വർഷവും 118 ദിവസവും. 
 
രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അർധ സെഞ്ചുറി നേപ്പാളിന്റെ കുശാൽ മല്ലയുടെ പേരിലായിരുന്നു. 2023 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മംഗോളിയയ്‌ക്കെതിരെ അർധ സെഞ്ചുറി നേടുമ്പോൾ കുശാൽ മല്ലയുടെ പ്രായം 15 വർഷവും 340 ദിവസവും ആയിരുന്നു. 222 ദിവസത്തിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് വൈഭവ് സൂര്യവൻശി കുശാൽ മല്ലയുടെ റെക്കോർഡ് തകർത്തത്. 
 
വൈഭവിന്റെ ബാറ്റിങ് കരുത്തിൽ സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ടി20 യിൽ ഇന്ത്യ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് ജയിച്ചു. 
 
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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