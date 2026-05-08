'റയൽ മാഡ്രിഡ് യുദ്ധക്കളം', കയ്യാങ്കളിയിൽ വാൽവർഡെ ആശുപത്രിയിൽ: താരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ആരാധകർ, പ്രതിസന്ധി

ലോക ഫുട്ബോളിലെ അതികായന്മാരായ റയല് മാഡ്രിഡ് ടീമിനുള്ളില് അസാധാരണമായ ആഭ്യന്തര കലഹം. സീസണില് ഒരു കിരീടവുമില്ലാതെ നിറം മങ്ങിയ സ്ഥിതിയിലാണ് ക്ലബിനകത്തെ താരങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര കലഹവും വാര്ത്തയായിരിക്കുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന പരിശീലന സെഷനിടെയാണ് പ്രമുഖ മധ്യനിര താരങ്ങളായ ഫെഡറിക്കോ വാല്വര്ഡെയും ഔറേലിയന് ചൗമേനിയും തമ്മില് കയ്യാങ്കളിയുണ്ടായത്. ചൗമേനിയുടെ മര്ദ്ദനമേറ്റ വാല്വര്ഡെയെ സാരമായ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. ബാഴ്സലോണയുമായുള്ള നിര്ണ്ണായകമായ എല് ക്ലാസിക്കോ മത്സരത്തിന് ദിവസങ്ങള് മാത്രം ബാക്കിനില്ക്കെയാണ് ടീമിനെ നടുക്കിയ ഈ സംഭവം.
റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം, ബുധനാഴ്ച നടന്ന പരിശീലനത്തിനിടെയുണ്ടായ ചില തര്ക്കങ്ങളാണ് കയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. പരിശീലനത്തിനിടെ വാല്വര്ഡെ നടത്തിയ ഒരു 'ടാക്കിളിനെ' ചൊല്ലി ഇരുവരും വാക്കുതര്ക്കത്തില് ഏര്പ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഈ പ്രശ്നം കൂടുതല് വഷളാവുകയായിരുന്നു. തലേദിവസം നടന്ന തര്ക്കത്തിന്റെ വിവരങ്ങള് ചൗമേനി മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് ചോര്ത്തി നല്കിയെന്ന വാല്വര്ഡെയുടെ ആരോപണമാണ് പ്രകോപനത്തിന് കാരണമായത്. വ്യാഴാഴ്ച പരിശീലനത്തിന് മുന്പ് ചൗമേനിക്ക് കൈ കൊടുക്കാന് വാല്വര്ഡെ വിസമ്മതിച്ചതോടെ തര്ക്കം ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമില് വെച്ച് കടുത്ത സംഘര്ഷമായി മാറി.
ചൗമേനിയുമായി നടന്ന കയ്യാങ്കളിയില് മര്ദ്ദനമേറ്റ വാല്വര്ഡെയ്ക്ക് തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ് സ്വബോധം നഷ്ടമായതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. തുടര്ന്ന് ആശുപത്രിയില് നിന്ന് പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം വീല്ചെയറിലാണ് താരം മടങ്ങിയതെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്.സംഭവത്തെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് റയല് മാഡ്രിഡ് മാനേജ്മെന്റ് കാണുന്നത്. ഇരു താരങ്ങള്ക്കുമെതിരെ ക്ലബ്ബ് അച്ചടക്ക നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എംബാപ്പെയുടെ ഫോമില്ലായ്മയും ടീമിലെ സീനിയര് താരങ്ങള് തമ്മിലുള്ള സ്വരച്ചേര്ച്ചയില്ലായ്മയും റയലിനെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് തള്ളിയിട്ടിരിക്കുന്നത്.
കാര്ലോ ആന്സലോട്ടിക്ക് പകരം ആല്വാരോ ആര്ബലോവ ചുമതലയേറ്റെങ്കിലും ടീമിനെ വിജയവഴിയില് എത്തിക്കാന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. കൂടാതെ താരങ്ങള്ക്കിടയിലെ സംഘര്ഷാവസ്ഥയും ക്ലബിന് തലവേദനയായിരിക്കുകയാണ്.
ഈ സാഹചര്യത്തില് സൂപ്പര് താരങ്ങളെ ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടുപോകാനായി മുന് പരിശീലകന് ഹോസെ മൗറീഞ്ഞോയെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള നീക്കം റയല് ആരംഭിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്. സൂപ്പര് താരങ്ങളെ ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടുപോകാനുള്ള മൗറീഞ്ഞോയുടെ കഴിവ് പ്രസിദ്ധമാണ്. മാഡ്രിഡില് തന്നെ ഇത് മുന്പ് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.