'നാൽപ്പതുകാരനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ലോകകപ്പ് കളിക്കാനാകും?'; രോഹിത്തിനെ പുറത്താക്കാൻ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി
Rohit Sharma
ഏകദിന ലോകകപ്പിലേക്ക് രോഹിത് ശർമയെ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ബിസിസിഐയും സെലക്ടർമാരും. ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ മോശം പ്രകടനമാണ് രോഹിത്തിന്റെ നില പരുങ്ങലിലാക്കിയത്. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏകദിന പരമ്പര രോഹിത്തിന് അതീവ നിർണായകമാകും.
നിരാശപ്പെടുത്തിയ ന്യൂസിലൻഡ് പര്യടനം
ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ രോഹിത് അമ്പേ നിരാശപ്പെടുത്തി. നാല് കളികളിൽ നിന്ന് 30 റൺസാണ് രോഹിത് നേടിയത്. 0, 23, 0, 7 എന്നിങ്ങനെയാണ് ന്യൂസിലൻഡ് പര്യടനത്തിലെ രോഹിത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത സ്കോറുകൾ. 7.5 ആണ് ശരാശരി. പരിശീലന സെഷനുകളിൽ പോലും രോഹിത് താളം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നെന്നാണ് പ്രമുഖ ക്രിക്കറ്റ് അനുബന്ധ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.
പ്രായം ഭീഷണി
39 കാരനായ രോഹിത്തിന് അടുത്ത ഏകദിന ലോകകപ്പ് ആകുമ്പോഴേക്കും പ്രായം 40 കഴിയും. ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു താരത്തെ ലോകകപ്പിലേക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് ബിസിസിഐയും സെലക്ടർമാരും ആലോചിക്കുന്നത്. മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറിന്റെ നിലപാടും രോഹിത്തിനെതിരാണ്.
ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ നിർണായകം
ഡിസംബറിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഏകദിന പരമ്പര രോഹിത്തിന് അതീവ നിർണായകമാകും. ഈ പരമ്പരയിലെ പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും ലോകകപ്പിന് വേണോ എന്നതിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക.
പകരക്കാരനെ തേടുന്നു
രോഹിത് ഏകദിന ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ സാധ്യത കുറവായതിനാൽ പുതിയ ഓപ്പണർക്കായി ഇന്ത്യ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു. യശസ്വി ജയ്സ്വാളിനെ ഏകദിനത്തിലേക്ക് പരിഗണിച്ചേക്കും. ലെഫ്റ്റ് - റൈറ്റ് കോംബിനേഷൻ സാധ്യമാകുമെന്നതിനാലാണ് ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനേക്കാൾ ജയ്സ്വാളിനെ പരിഗണിക്കാൻ കാരണം. ഇഷാൻ കിഷനും രോഹിത്തിന് പകരക്കാരനായി എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള താരമാണ്. Also Read: 'ഞാൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടായേക്കില്ല'; ഇമ്രാൻ ഖാൻ മരണ മുനമ്പിൽ?