വ്യാഴം, 23 ഏപ്രില്‍ 2026
പടിക്കൽ വരെ എത്തി, ആഴ്സണൽ കലമുടച്ചു, ടേബിൾ ടോപ്പിൽ സിറ്റി, പ്രീമിയർ ലീഗ് അടിക്കാൻ സാധ്യത

துடர்ச்சையான

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified വ്യാഴം, 23 ഏപ്രില്‍ 2026 (14:50 IST)
മാഞ്ചസ്റ്റര്‍: ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് കിരീടപ്പോരാട്ടം
ആവേശകരമായ അന്ത്യത്തിലേക്ക്. ബേണ്‍ലിയെ ഏകപക്ഷീയമായ മത്സരത്തില്‍ തകര്‍ത്തുവിട്ടതോടെ പെപ് ഗ്വാര്‍ഡിയോളയുടെ സംഘം ലീഗ് ടേബിളില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിച്ചു. തുടര്‍ച്ചയായ വിജയങ്ങളുമായി കുതിക്കുന്ന സിറ്റിക്ക് മുന്നില്‍ ബേണ്‍ലിയുടെ പ്രതിരോധം ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകരുകയായിരുന്നു.

മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ വിസില്‍ മുതല്‍ പന്തിന്‍മേല്‍ പൂര്‍ണ്ണ നിയന്ത്രണം സ്ഥാപിച്ചാണ് സിറ്റി തുടങ്ങിയത്. മധ്യനിരയിലെ കൃത്യമായ പാസിംഗും വിങ്ങുകളിലൂടെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളും ബേണ്‍ലിയെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കി.എര്‍ലിംഗ് ഹാളണ്ടാണ് ബേണ്‍ലിക്കെതിരെ മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സിറ്റിയുടെ വിജയഗോള്‍ നേടിയത്. സീസണിലുടനീളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടര്‍ന്ന ആഴ്‌സണലിനെ പിന്തള്ളാന്‍ വിജയത്തിലൂടെ മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സിറ്റിക്കായി. 33 കളികളില്‍ നിന്ന് 70 പോയന്റുകളാണ് ഇരു ടീമുകള്‍ക്കുമുള്ളത്. ഗോള്‍ വ്യത്യാസത്തിന്റെ ബലത്തിലാണ് സിറ്റി ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കിയത്.

സീസണ്‍ അവസാനിക്കാന്‍ ഏതാനും മത്സരങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെ, സിറ്റിയെ മറികടക്കുക എന്നത് മറ്റ് ആഴ്‌സണലിന് ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായി പോയിന്റ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമതായി തുടര്‍ന്ന ശേഷമാണ് ആഴ്‌സണല്‍ അവസാനം വെച്ച് സുവര്‍ണ്ണാവസരം നശിപ്പിച്ചത്. സിറ്റിക്കെതിരെ നിര്‍ണായകമായ മത്സരത്തില്‍ സമനില മാത്രം വേണ്ടിയിരുന്ന മത്സരം ആഴ്‌സണല്‍ 2-1ന് കൈവിട്ടിരുന്നു. ഈ വിജയത്തോടെ മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ സിറ്റിക്കാണ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് സാധ്യത കൂടുതല്‍.

വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളില്‍ ഇതേ ഫോം തുടരാനായാല്‍ ഇത്തിഹാദ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് വീണ്ടും കിരീടമെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അതേസമയം, ഈ തോല്‍വി ബേണ്‍ലിയുടെ തരംതാഴ്ത്തല്‍ ഭീഷണി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :