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  4. Lionel Messi New Record World Cup 2026
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Sunday, 28 June 2026 (09:34 IST)

'രാജാക്കൻമാരുടെ രാജാവ്'; മെസിക്കു പുതിയ റെക്കോർഡ്, തുടർച്ചയായി ഏഴ് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോൾ

മത്സരത്തിന്റെ 80-ാം മിനിറ്റിൽ അർജന്റീനയ്ക്കു ലഭിച്ച ഫ്രീ കിക്ക് മെസി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു

Lionel Messi
BY: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Publish: Sun, 28 Jun 2026 (09:34 IST) Updated: Sun, 28 Jun 2026 (09:40 IST)
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Lionel Messi

ലോകകപ്പിൽ പുതിയ റെക്കോർഡിട്ട് സൂപ്പർതാരം ലയണൽ മെസി. തുടർച്ചയായി ഏഴ് ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യ താരമായി. ജോർദാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഗോൾ നേടിയാണ് മെസി റെക്കോർഡിട്ടത്. 
 
മത്സരത്തിന്റെ 80-ാം മിനിറ്റിൽ അർജന്റീനയ്ക്കു ലഭിച്ച ഫ്രീ കിക്ക് മെസി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. 25 മീറ്റർ പുറത്തുനിന്നാണ് ഫ്രീ കിക്ക് എടുത്തത്. മത്സരത്തിൽ 3-1 നു അർജന്റീന ജയിക്കുകയും ചെയ്തു. 
 
റൗണ്ട് 32 വിൽ കേപ്പ് വെർദെയാണ് അർജന്റീനയുടെ എതിരാളികൾ. ഈ ലോകകപ്പിലെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളിലും മെസി അർജന്റീനയ്ക്കായി ഗോൾ നേടി. ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകളുള്ള താരവും മെസി തന്നെയാണ്. 
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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