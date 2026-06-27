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  4. Spain and Cape Verde qualified for knockouts Uruguay out from Fifa worldcup
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 27 June 2026 (08:10 IST)

സൗദിയെ സമനിലയിൽ തളച്ചു, കേപ് വെർദെയ്ക്ക് നോക്കൗട്ടിൽ എതിരാളികൾ അർജൻ്റീന, സ്പെയിനിനോട് തോറ്റ് യുറുഗ്വെ പുറത്ത്

സൗദി അറേബ്യയെ സമനിലയില്‍ തളച്ച് റൗണ്ട് ഓഫ് 32ലേക്ക് യോഗ്യത നേടി കുഞ്ഞന്മാരായ കേപ് വെര്‍ദെ.

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BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Sat, 27 Jun 2026 (08:10 IST) Updated: Sat, 27 Jun 2026 (08:12 IST)
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സൗദി അറേബ്യയെ സമനിലയില്‍ തളച്ച് റൗണ്ട് ഓഫ് 32ലേക്ക് യോഗ്യത നേടി കുഞ്ഞന്മാരായ കേപ് വെര്‍ദെ. തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ലോകകപ്പില്‍ തന്നെ നോക്കൗട്ടിലേക്ക് മുന്നേറാന്‍ കേപ് വെര്‍ദെയ്ക്കായി. റൗണ്ട് ഓഫ് 32ല്‍ അര്‍ജന്റീനയാകും കേപ് വെര്‍ദെയുടെ എതിരാളികള്‍. അതേസമയം കരുത്തര്‍ തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയ മത്സരത്തില്‍ സ്‌പെയിനിനെതിരെ യുറുഗ്വായ് ഒരു ഗോളിന് പരാജയപ്പെട്ടു. രണ്ട് വിജയങ്ങളുമായി സ്‌പെയിന്‍ നോക്കൗട്ടീലെത്തിയപ്പോള്‍ യുറുഗ്വായ് ലോകകപ്പില്‍ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തായി.
 
3 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 2 വിജയവും ഒരു സമനിലയുമായി 7 പോയന്റാണ് സ്‌പെയിനിനുള്ളത്. 2 സമനില മാത്രമുള്ള യുറുഗ്വായ്ക്ക് 2 പോയന്റ് മാത്രമാണുള്ളത്. അതേസമയം കളിച്ച 3 മത്സരങ്ങളിലും സമനില പിടിച്ചാണ് കേപ് വെര്‍ദെ നോക്കൗട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. യുറുഗ്വായ് മികച്ച പ്രസ്സിംഗ് ഗെയിം പുറത്തെങ്കിലും സ്‌പെയിനെതിരെ ഗോളൊന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താനായില്ല.  42മത്തെ മിനിറ്റില്‍ അലക്‌സ് ബയേനയാണ് സ്‌പെയിനിനാണ് ഗോളടിച്ചത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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