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  4. Portugal to face croatia in Round 32
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Sunday, 28 June 2026 (07:24 IST)

Portugal: പോർച്ചുഗലിനു റൗണ്ട് 32 വിൽ എതിരാളികൾ ക്രൊയേഷ്യ

55 ശതമാനം ബോൾ പൊസഷനും 525 പാസുകളുമായി കൊളംബിയ കളംനിറഞ്ഞു കളിച്ചു

Portugal vs Colombia
Publish: Sun, 28 Jun 2026 (07:24 IST) Updated: Sun, 28 Jun 2026 (07:28 IST)
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Portugal vs Colombia

Portugal: ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ കൊളംബിയയോടു സമനില വഴങ്ങി പോർച്ചുഗൽ. ഇരു ടീമുകൾക്കും ഗോൾ നേടാനായില്ല. കൊളംബിയയാണ് കളിയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയത്. 
 
55 ശതമാനം ബോൾ പൊസഷനും 525 പാസുകളുമായി കൊളംബിയ കളംനിറഞ്ഞു കളിച്ചു. കൊളംബിയ ആറ് ഷോർട്‌സ് ഓൺ ടാർഗറ്റും പോർച്ചുഗൽ രണ്ട് ഷോർട്‌സ് ഓൺ ടാർഗറ്റുമാണ് നടത്തിയത്. പോർച്ചുഗൽ നായകൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്കു തിളങ്ങാനായില്ല. 
 
ഒരു ജയവും രണ്ട് സമിനലയുമായി ഗ്രൂപ്പ് കെയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് പോർച്ചുഗൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് 'എൽ' ലെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ ക്രൊയേഷ്യയാണ് റൗണ്ട് 32 വിൽ പോർച്ചുഗലിനു എതിരാളികൾ. ജൂലൈ മൂന്നിന് ടോറൊന്റോയിൽ വെച്ചാണ് പോർച്ചുഗൽ - ക്രൊയേഷ്യ മത്സരം നടക്കുക. 
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