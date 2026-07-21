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Fact Check: ലമിൻ യമാൽ മെസിക്കു നേരെ അശ്ലീല ആംഗ്യം കാണിച്ചോ?
ബിബിസി അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഇക്കാര്യം ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
Messi and Yamal
Fact Check: ലോകകപ്പ് ഫൈനലിനു ശേഷം സ്പെയിൻ താരം ലമിൻ യമാൽ അർജന്റീന നായകൻ ലയണൽ മെസിക്കു നേരെ അശ്ലീല ആംഗ്യം കാണിച്ചെന്ന തരത്തിൽ വ്യാജ പ്രചരണം. ലോകകപ്പ് ജയത്തിനു ശേഷം യമാൽ മെസിക്ക് അരികിലേക്ക് എത്തിയ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രചരണം നടക്കുന്നത്.
മെസിക്ക് അടുത്തെത്തി യമാൽ വിരൽ കൊണ്ട് അശ്ലീല ആംഗ്യം കാണിച്ചെന്ന തരത്തിൽ ഒരു ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എഐ സൃഷ്ടി മാത്രമാണ്.
ബിബിസി അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഇക്കാര്യം ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്.
യഥാർഥത്തിൽ മത്സരശേഷം ലമിൻ യമാൽ മെസിയുടെ അരികിലേക്ക് എത്തുകയും അദ്ദേഹത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത്. യമാൽ വരുന്ന സമയത്ത് മെസി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയും യമാലിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.
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