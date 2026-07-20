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എല്ലാം ബൗളർമാരുടെ കുറ്റം, തോൽവിയിൽ കൈയൊഴിഞ്ഞ് ശുഭ്മാൻ ഗിൽ
ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് ഏകദിന പരമ്പര തോറ്റതിന് പിന്നാലെ ബൗളർമാർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭ്മൻ ഗിൽ
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരത്തിലെ പരാജയത്തിന്റെ കാരണം ബൗളര്മാരുടെ മോശം പ്രകടനമെന്ന് ഇന്ത്യന് നായകന് ശുഭ്മാന് ഗില്. മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലണ്ട് 50 ഓവറില് 387 റണ്സാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില് രോഹിത് ശര്മ സെഞ്ചുറിയുമായി തിളങ്ങിയെങ്കിലും 27 റണ്സിന്റെ പരാജയം ഇന്ത്യ ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു. 3 മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയും തോല്വിയോടെ ഇന്ത്യ കൈവിട്ടിരുന്നു.
ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോള് മത്സരത്തിന്റെ 45മത്തെ ഓവര് വരെയും ഇന്ത്യ ചിത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്നാല് പിന്നീട് വന്ന 5 മോശം ഓവറുകളിലാണ് ഇന്ത്യ മത്സരം കൈവിട്ടതെന്നും ഗില് വ്യക്തമാക്കി.40 ഓവറുകള് വിക്കറ്റുകള് കാര്യമായി നഷ്ടമായില്ലെങ്കില് വിജയിക്കാനാവുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടിയത്. ഓവറില് 6-6.5 റണ്സ് കണ്ടെത്തുകയും വേണമായിരുന്നു. ഗില് പറഞ്ഞു. അതേസമയം രോഹിത്തിന്റെ സെഞ്ചുറി പ്രകടനത്തെ ഗില് പ്രസംസിച്ചു. ALSO READ: ഇന്ത്യ തോറ്റെങ്കിലും ഹിറ്റ്മാൻ ഹിറ്റായി, റെക്കോർഡുകൾ കടപുഴക്കി, വിരമിക്കൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും അന്ത്യം
Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്ലൈഫ്
വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)
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'എന്റെ ആത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു; പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് സ്കലോണി (വീഡിയോ)
ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ തോൽവിക്കു പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കവെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അർജന്റീന പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോണി. ഈ തോൽവി തന്റെ ആത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് സ്കലോണി പറഞ്ഞു. പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് തുടരുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായി ചർച്ചകൾ നടക്കുമെന്ന് മാത്രമാണ് സ്കലോണി പറഞ്ഞത്.
Lionel Messi: ഫൈനലിൽ മെസി എത്ര തവണ പന്ത് തൊട്ടു?
Lionel Messi: ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയുടെ തോൽവിക്ക് പ്രധാന കാരണം ലയണൽ മെസി മികച്ച പ്രകടനം നടത്താത്തത്. മെസിയെ പൂട്ടുകയെന്ന തന്ത്രമാണ് സ്പെയിൻ പ്രയോഗിച്ചത്. മെസിയിലേക്ക് പന്ത് എത്താതെ വന്നതോടെ അർജന്റീനയ്ക്കു കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു. അവസാന 20 മിനിറ്റിൽ ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾ മെസി നടത്തിയെങ്കിലും അതൊന്നും ഫലംകണ്ടില്ല.
ജനുവരിയോടെ സ്ഥാനമൊഴിയും, ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തീരുമാനവുമായി ലയണൽ സ്കലോണി
Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്ലൈഫ്
Lionel Messi: ലോകകപ്പ് ഫൈനലിനു തൊട്ടുമുൻപ് ലയണൽ മെസി ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു, ' നാളെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഈ സംഘം ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ചരിത്രം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആർക്കും മായ്ച്ചുകളയാനാവാത്ത നേട്ടം.' ഇനിയൊരു ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ മെസിയുണ്ടാകില്ല. നീലയും വെള്ളയും കുപ്പായത്തിൽ ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ കാൽപ്പന്തിനായി മെസിയുടെ തിരയിളക്കം ഇനി കാണില്ല. പടിയിറക്കം നിരാശയോടെയാണെങ്കിലും ചരിത്രം രചിച്ചാണ് അയാൾ ലോകകപ്പ് വേദിയോടു യാത്ര പറയുന്നത് ! മെസി തന്നെ പറഞ്ഞത് പോലെ, 'ആർക്കും മായ്ച്ചുകളയാനാവാത്ത ചരിത്രം'