  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍
  4. Lionel messi most goals in World Cup
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Tuesday, 23 June 2026 (09:04 IST)

ക്ലോസെയെ ക്ലോസാക്കി മെസി മാജിക്; എംബാപ്പെ ഓടിയെത്തുന്നു

ഓസ്ട്രിയയ്‌ക്കെതിരായ ഗ്രൂപ്പ്ഘട്ട മത്സരത്തിൽ ഇരട്ടഗോൾ നേടിയ മെസി തന്റെ ലോകകപ്പ് ഗോളുകളുടെ എണ്ണം 18 ആക്കി

Lionel messi, FIFA World Cup, Messi World Cup Goals, Lionel Messi Austria, Messi vs Embappe
BY: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (09:04 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (09:17 IST)
google-news
Lionel Messi

ലോകകപ്പിൽ പുതിയ റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി അർജന്റീന സൂപ്പർതാരം ലയണൽ മെസി. ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന താരമെന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചു. ജർമനിയുടെ മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസയെ മറികടന്നാണ് നേട്ടം. 
 
ഓസ്ട്രിയയ്‌ക്കെതിരായ ഗ്രൂപ്പ്ഘട്ട മത്സരത്തിൽ ഇരട്ടഗോൾ നേടിയ മെസി തന്റെ ലോകകപ്പ് ഗോളുകളുടെ എണ്ണം 18 ആക്കി. ജർമനിക്കായി നാല് ലോകകപ്പുകളിൽ കളിച്ച ക്ലോസെയ്ക്ക് 16 ഗോളുകളാണ് ഉള്ളത്. ആറ് ലോകകപ്പുകളിൽ കളിച്ച മെസി അഞ്ചിലും സ്‌കോർ ചെയ്തു. ഈ ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീന അഞ്ച് ഗോളുകളാണ് നേടിയത്, അഞ്ചും മെസി വക ! 
 
അതേസമയം ഫ്രാൻസിന്റെ കിലിയൻ എംബാപ്പെ മെസിക്കു പിന്നാലെയുണ്ട്. 2018 ലോകകപ്പിൽ അരങ്ങേറിയ എംബാപ്പെ മൂന്ന് ലോകകപ്പുകളിലായി 16 ഗോളുകൾ ഇതിനോടകം നേടിക്കഴിഞ്ഞു, ക്ലോസെയ്ക്ക് ഒപ്പം. അർജന്റീനയുടെ മത്സരത്തിനു പിന്നാലെ ഇറാഖിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഇരട്ടഗോൾ നേടിയാണ് ഫ്രാൻസ് താരം തന്റെ ലോകകപ്പ് ഗോളുകളുടെ എണ്ണം 14 ൽ നിന്ന് 16 ആക്കി ഉയർത്തിയത്. 
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺ

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺആധുനിക ക്രിക്കറ്റിലെ ഫാബുലസ് ഫോര്‍ സഖ്യത്തില്‍ കോലി, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ജോ റൂട്ട് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമാണ് വില്യംസണ്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നത്.

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീന

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീനമാഴ്‌സെയുടെ സെന്റര്‍ ബാക്കായ ബലേര്‍ഡിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് വലതുകാലിന് പരിക്കേറ്റത്. പിന്നാലെ ടീമില്‍ നിന്നും പുറത്തായ താരത്തിന് പകരമായി മധ്യനിര താരത്തെയാകും സ്‌കലോണി ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയെന്ന് നേരത്തെ വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒടുവില്‍ സനേസിക്ക് തന്നെ നറുക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻ

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻമുന്‍ നായകന്‍ ബാബര്‍ അസം, സ്റ്റാര്‍ പേസര്‍ ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രിദി, ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഷദാബ് ഖാന്‍ തുടങ്ങിയ പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങളെ പുറത്താക്കിയാണ് പുതിയ ടീം പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റനാകാതിരിക്കാൻ ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്

ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റനാകാതിരിക്കാൻ ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്സെലക്ടർമാരോടും ബിസിസിഐയോടും ശ്രേയസ് നായകനായി വരുന്നതിലുള്ള അതൃപ്തി ഗംഭീർ അറിയിച്ചു

സൂര്യകുമാറിനെ പുറത്താക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് ഗംഭീർ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദേശിച്ചത് 2 പേരുകൾ

സൂര്യകുമാറിനെ പുറത്താക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് ഗംഭീർ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദേശിച്ചത് 2 പേരുകൾഐപിഎല്ലില്‍ 20.77 റണ്‍സ് ശരാശരിയില്‍ 270 റണ്‍സ് മാത്രമായിരുന്നു സൂര്യകുമാര്‍ നേടിയത്.

ക്ലോസെയെ ക്ലോസാക്കി മെസി മാജിക്; എംബാപ്പെ ഓടിയെത്തുന്നു

ക്ലോസെയെ ക്ലോസാക്കി മെസി മാജിക്; എംബാപ്പെ ഓടിയെത്തുന്നുലോകകപ്പിൽ പുതിയ റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി അർജന്റീന സൂപ്പർതാരം ലയണൽ മെസി. ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന താരമെന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചു. ജർമനിയുടെ മിറോസ്ലാവ് ക്ലോസയെ മറികടന്നാണ് നേട്ടം.

ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പര, 17 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട്, പുതുമുഖ താരമായി ജെയിംസ് കോൾസ് ടീമിൽ

ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പര, 17 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട്, പുതുമുഖ താരമായി ജെയിംസ് കോൾസ് ടീമിൽഹാരി ബ്രൂക്ക് നയിക്കുന്ന ടീമില്‍ യുവ ഓള്‍റൗണ്ടറായ ജെയിംസ് കോള്‍സ് ടീമില്‍ ഇടം പിടിച്ചു. ജൂലൈ 1 മുതല്‍ ജൂലൈ 11 വരെയായി 5 ടി20 മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മില്‍ കളിക്കുക. ഇംഗ്ലണ്ട് എ ടീമിനും ആഭ്യന്തര ടി20 ലീഗുകളിലും നടത്തിയ മികച്ച പ്രകടനത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ജെയിംസ് കോള്‍സ് ടീമില്‍ ഇടം പിടിച്ചത്.

ഇതിഹാസങ്ങൾ പലരും കാണും, പക്ഷേ ലോകകപ്പിൽ എംബാപ്പെ വേറെ ലെവൽ, ഇറാഖിനെ 3 ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ഫ്രാൻസ്, എംബാപ്പെ വക രണ്ടെണ്ണം

ഇതിഹാസങ്ങൾ പലരും കാണും, പക്ഷേ ലോകകപ്പിൽ എംബാപ്പെ വേറെ ലെവൽ, ഇറാഖിനെ 3 ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ഫ്രാൻസ്, എംബാപ്പെ വക രണ്ടെണ്ണംഇറാഖ് ഗോള്‍പോസ്റ്റിലേക്ക് 2 ഗോളുകള്‍ ഉതിര്‍ത്ത എംബാപ്പെ ലോകകപ്പിലെ ഗോള്‍വേട്ടക്കാരില്‍ ജര്‍മന്‍ സ്‌ട്രൈക്കര്‍ മിറോസ്ലോവ് ക്ലോസെയ്‌ക്കൊപ്പമെത്തി.

Argentina vs Austria: 'വീണ്ടും മെസി മാജിക്'; നായകന്റെ ഇരട്ടഗോളിൽ അർജന്റീനയ്ക്കു ജയം

Argentina vs Austria: 'വീണ്ടും മെസി മാജിക്'; നായകന്റെ ഇരട്ടഗോളിൽ അർജന്റീനയ്ക്കു ജയംArgentina vs Austria: ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും അർജന്റീനയ്ക്കു ജയം. ഓസ്ട്രിയയെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കു തോൽപ്പിച്ചു. രണ്ട് ജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് ജെയിൽ നിന്ന് സൂപ്പർ 32 ലേക്ക് എൻട്രിയും ഉറപ്പിച്ചു.

ചെന്നൈ പരിശീലകനായി സ്റ്റീഫൻ ഫ്‌ളമിങ് തുടരും

ചെന്നൈ പരിശീലകനായി സ്റ്റീഫൻ ഫ്‌ളമിങ് തുടരുംഐപിഎലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സ് മുഖ്യ പരിശീലകനായി സ്റ്റീഫൻ ഫ്‌ളമിങ് തുടരും. മുൻ സീസണുകളിലെ ചെന്നൈയുടെ മോശം പ്രകടനത്തെ തുടർന്ന് ഫ്‌ളമിങ് ഒഴിഞ്ഞേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ഫ്‌ളമിങ് തുടരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയായത്.