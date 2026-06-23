അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- Kerala Rain : മഴ വടക്കോട്ട്; കണ്ണൂരിലും കാസർകോട്ടും യെല്ലോ അലർട്ട്; കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധം; തീരദേശങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രത
- പനിബാധിച്ച് മരിച്ചത് 87 പേര്, മുരളീധരന് വിടുവായത്തം നിര്ത്തി വകുപ്പിനെ ഏകോപിപ്പിക്കണം: വീണ ജോര്ജ്
- മദ്യനയത്തിൽ ഇടഞ്ഞ് സഭ, യുഡിഎഫിനുള്ളിൽ തന്നെ പോര്, സതീശൻ സർക്കാരിൽ തുടക്കത്തിലെ കല്ലുകടി
- സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മാത്രം ഏഴ് പനി മരണം
- പ്രതിപക്ഷത്തിന് അധിക സമയം നല്കി; തിരുവഞ്ചൂര് രാധാകൃഷ്ണനെതിരെ വിമര്ശനവുമായി മന്ത്രി എപി അനില് കുമാര്
ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള് പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് സൗജന്യമായി കാണാം; സൗകര്യം ഒരുക്കി കേരള സര്ക്കാര്
തിരുവനന്തപുരം: ജൂണ് 22: പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് ഇനി മുതല് ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോള് മത്സരങ്ങള് സൗജന്യമായി വാണിജ്യേതര പൊതു പ്രദര്ശനങ്ങളിലൂടെ കാണാന് കഴിയുമെന്ന് കേരള കായിക മന്ത്രി ഒ.ജെ. ജനീഷ്. ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ സംപ്രേക്ഷണാവകാശം സീ എന്റര്ടൈന്മെന്റിന് നല്കുകയും അതിന്റെ സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ സീ5 കേരളത്തില് പൊതു സ്ട്രീമിംഗ് അവകാശങ്ങള്ക്കായി കേരളം ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്വകാര്യ ഫുട്ബോള് ക്ലബ്ബായ ഈഗിള്സ് എഫ്സി കേരളയുമായി കരാറില് ഏര്പ്പെടുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടര്ന്ന് ആശങ്കകള് ഉയര്ന്നിരുന്നു.
ഇത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ പൊതു സ്ക്രീനിംഗുകള്ക്കും ലൈസന്സ് ആവശ്യമാണെന്ന ആശങ്കയിലേക്ക് നയിച്ചു. ംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടലിനെത്തുടര്ന്ന് ഈഗിള്സ് എഫ്സി കേരളയുമായി ചര്ച്ചകള് നടത്തി. ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ ഫുട്ബോള് സ്ക്രീനിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നവര്ക്ക് സൗജന്യ സ്ക്രീനിംഗ് അനുമതി നല്കാന് തീരുമാനിച്ചു. ഫുട്ബോള് ആരാധക ഗ്രൂപ്പുകള്, ക്ലബ്ബുകള്, റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനുകള് എന്നിവ പ്രവേശന ഫീസ് ഈടാക്കാതെ നടത്തുന്ന സ്ക്രീനിംഗുകള്ക്ക് ഈ ഇളവ് ലഭിക്കും. എന്നാല് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനായി പൊതു പ്രദര്ശനങ്ങള് നടത്തുന്ന വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകള്ക്കും ഇളവ് ലഭിക്കില്ല.