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  4. FIFA World Cup matches can be watched for free by the public
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 23 June 2026 (08:59 IST)

ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് സൗജന്യമായി കാണാം; സൗകര്യം ഒരുക്കി കേരള സര്‍ക്കാര്‍

Messi Scored for Argentina, Argentina vs Austria
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (08:59 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (09:03 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: ജൂണ്‍ 22: പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി മുതല്‍ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്‌ബോള്‍ മത്സരങ്ങള്‍ സൗജന്യമായി വാണിജ്യേതര പൊതു പ്രദര്‍ശനങ്ങളിലൂടെ കാണാന്‍ കഴിയുമെന്ന് കേരള കായിക മന്ത്രി ഒ.ജെ. ജനീഷ്. ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ സംപ്രേക്ഷണാവകാശം സീ എന്റര്‍ടൈന്‍മെന്റിന് നല്‍കുകയും അതിന്റെ സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ സീ5 കേരളത്തില്‍ പൊതു സ്ട്രീമിംഗ് അവകാശങ്ങള്‍ക്കായി കേരളം ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്വകാര്യ ഫുട്ബോള്‍ ക്ലബ്ബായ ഈഗിള്‍സ് എഫ്സി കേരളയുമായി കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ആശങ്കകള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. 
 
ഇത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ പൊതു സ്‌ക്രീനിംഗുകള്‍ക്കും ലൈസന്‍സ് ആവശ്യമാണെന്ന ആശങ്കയിലേക്ക് നയിച്ചു. ംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടലിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഈഗിള്‍സ് എഫ്സി കേരളയുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തി. ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ ഫുട്ബോള്‍ സ്‌ക്രീനിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സൗജന്യ സ്‌ക്രീനിംഗ് അനുമതി നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഫുട്ബോള്‍ ആരാധക ഗ്രൂപ്പുകള്‍, ക്ലബ്ബുകള്‍, റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനുകള്‍ എന്നിവ പ്രവേശന ഫീസ് ഈടാക്കാതെ നടത്തുന്ന സ്‌ക്രീനിംഗുകള്‍ക്ക് ഈ ഇളവ് ലഭിക്കും. എന്നാല്‍ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനായി പൊതു പ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകള്‍ക്കും ഇളവ് ലഭിക്കില്ല.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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