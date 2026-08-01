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  4. Jemimah Rodrigues and pakistan's fathima sana share warm hug video goes viral Hundred League
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 1 August 2026 (12:47 IST)

വെറുപ്പിനിടയിൽ സ്നേഹം നിറച്ച് ആലിംഗനം: ഹണ്ട്രഡ് മത്സരത്തിനിടെ കൈകൊടുത്ത് ജെമീമ റോഡ്രിഗസും പാക് താരം ഫാത്തിമ സനയും

സതേണ്‍ ബ്രേവ്- ബര്‍മിങ്ഹാം ഫീനിക്‌സ് മത്സരത്തിനിടെയാണ് താരങ്ങള്‍ പരസ്പരം കൈകൊടുക്കുകയും ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്.

Hundred League, Fathima Sana, Jemimah Rodrigues, Cricket News, The Hundred League
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (12:50 IST)
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ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയസംഘര്‍ഷം കായികലോകത്തേക്കും നീണ്ട സാഹചര്യത്തില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ നടക്കുന്ന ദി ഹണ്ട്രഡ് ലീഗിനിടെ  പരസ്പരം ആലിംഗനം ചെയ്ത് ഇന്ത്യന്‍ താരം ജെമീമ റോഡ്രിഗസും പാകിസ്ഥാന്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഫാത്തിമ സനയും. സതേണ്‍ ബ്രേവ്- ബര്‍മിങ്ഹാം ഫീനിക്‌സ് മത്സരത്തിനിടെയാണ് താരങ്ങള്‍ പരസ്പരം കൈകൊടുക്കുകയും ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്.
 
കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷമുണ്ടായ പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ഹസ്തദാനം പോലും ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ക്രിക്കറ്റ് ഉള്‍പ്പടെ എല്ലാ കായിക ഇനങ്ങളിലും പുരുഷ- വനിതാ ഭേദമില്ലാതെ ഈ കീഴ്വഴക്കമാണ് തുടരുന്നത്. ഇത് സ്‌പോര്‍ട്‌സ്മാന്‍ സ്പിരിറ്റിന് നിരക്കാത്തതാണെന്ന വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കിടെയാണ് ഹണ്ട്രഡ് ലീഗില്‍ നിന്നും അപൂര്‍വകാഴ്ചയുണ്ടായത്.
 
മത്സരത്തില്‍ ജെമീമയുടെ സതേണ്‍ ബ്രേവ് ഫാത്തിമ സനയുടെ ബര്‍മിങ്ഹാം ഫീനിക്‌സിനെ 24 റണ്‍സിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മത്സരത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത സതേണ്‍ ബ്രേവ് 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 140 റണ്‍സടിച്ചപ്പോള്‍ 18 പന്തില്‍ 28 റണ്‍സുമായി ജെമീമ തിളങ്ങിയിരുന്നു. കളിച്ച 4 മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച സതേണ്‍ ബ്രേവ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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