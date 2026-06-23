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ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പര, 17 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട്, പുതുമുഖ താരമായി ജെയിംസ് കോൾസ് ടീമിൽ
ഇന്ത്യക്കെതിരെ വരാനിരിക്കുന്ന അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള 17 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ്. ഹാരി ബ്രൂക്ക് നയിക്കുന്ന ടീമില് യുവ ഓള്റൗണ്ടറായ ജെയിംസ് കോള്സ് ടീമില് ഇടം പിടിച്ചു. ജൂലൈ 1 മുതല് ജൂലൈ 11 വരെയായി 5 ടി20 മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മില് കളിക്കുക. ഇംഗ്ലണ്ട് എ ടീമിനും ആഭ്യന്തര ടി20 ലീഗുകളിലും നടത്തിയ മികച്ച പ്രകടനത്തെ തുടര്ന്നാണ് ജെയിംസ് കോള്സ് ടീമില് ഇടം പിടിച്ചത്.
അടുത്തിടെ കൗണ്ടി ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പില് സസെക്സിനായി പുറത്താകാതെ നടത്തിയ 224 റണ്സ് പ്രകടനമാണ് കോള്സിന്റെ സെലക്ഷന് ഉറപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ടി20 ലോകകപ്പ് ടീമില് ഉണ്ടാവാതിരുന്ന ജോര്ദാന് കോക്സ്, സോണി ബേക്കര്, സാഖിബ് മഹ്മൂദ് എന്നിവര് ടീമില് ഇടം നേടി.
പരിക്കിനെത്തുടര്ന്ന് പേസര്മാരായ ബ്രൈഡന് കാര്സ്, ജാമി ഓവര്ട്ടണ് എന്നിവര്ക്ക് ഈ നിര്ണ്ണായക പരമ്പര നഷ്ടമാകും. എങ്കിലും ജോഫ്ര ആര്ച്ചര്, ജോഷ് ടങ്ങ്,ലൂക്ക് വുഡ് അടങ്ങിയ ശക്തമായ ബൗളിങ് നിര ഇംഗ്ലണ്ടിനുണ്ട്. ജോസ് ബട്ട്ലര്, ഫില് സാല്ട്ട്, സാം കറന്, വില് ജാക്സ്,ആദില് റഷീദ് തുടങ്ങിയ പരിചയസമ്പന്നരും ടീമിനൊപ്പമുണ്ട്.
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെയുള്ള ടെസ്റ്റ് പരമ്പര അവസാനിച്ച ഉടന് തന്നെ ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നതിനാലാണ് ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പില് കൂടുതല് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ലഭിക്കാന് 17 അംഗ വലിയൊരു സ്ക്വാഡിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതേസമയം സൂര്യകുമാര് യാദവ് നായകസ്ഥാനത്ത് നിന്നും പുറത്തായതോടെ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ നേതൃത്വത്തിലാകും ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുക. വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ പ്രകടനത്തെയാകും ആരാധകര് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
ഇംഗ്ലണ്ട് ടി20 സ്ക്വാഡ്: ഹാരി ബ്രൂക്ക് (ക്യാപ്റ്റന്), റെഹാന് അഹമ്മദ്, ജോഫ്ര ആര്ച്ചര്, സോണി ബേക്കര്, ടോം ബാന്റണ്, ജേക്കബ് ബെഥേല്, ജോസ് ബട്ട്ലര്, ജെയിംസ് കോള്സ്, ജോര്ദാന് കോക്സ്, സാം കറന്, ലിയാം ഡോസണ്, വില് ജാക്സ്, സാഖിബ് മഹ്മൂദ്, ആദില് റഷീദ്, ഫില് സാല്ട്ട്, ജോഷ് ടംഗ്, ലൂക്ക് വുഡ്.
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ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പര, 17 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട്, പുതുമുഖ താരമായി ജെയിംസ് കോൾസ് ടീമിൽ
ഹാരി ബ്രൂക്ക് നയിക്കുന്ന ടീമില് യുവ ഓള്റൗണ്ടറായ ജെയിംസ് കോള്സ് ടീമില് ഇടം പിടിച്ചു. ജൂലൈ 1 മുതല് ജൂലൈ 11 വരെയായി 5 ടി20 മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മില് കളിക്കുക. ഇംഗ്ലണ്ട് എ ടീമിനും ആഭ്യന്തര ടി20 ലീഗുകളിലും നടത്തിയ മികച്ച പ്രകടനത്തെ തുടര്ന്നാണ് ജെയിംസ് കോള്സ് ടീമില് ഇടം പിടിച്ചത്.