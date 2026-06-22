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Argentina vs Austria: പ്രസ് ഗെയ്മിനു പേരുകേട്ടവർ; അർജന്റീനയ്ക്കു ഓസ്ട്രിയ 'പേടി'
അതേസമയം പ്രസ് ഗെയ്മിനു പേരുകേട്ട ഓസ്ട്രിയ അർജന്റീനയ്ക്കു ശക്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്
Argentina vs Austria: ലോകകപ്പിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിനായി ലയണൽ മെസിയുടെ അർജന്റീന ഇന്നിറങ്ങും. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10.30 നു നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രിയയാണ് എതിരാളികൾ. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അൽജീരിയയെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കു തോൽപ്പിച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് അർജന്റീന ഇന്നിറങ്ങുക.
അതേസമയം പ്രസ് ഗെയ്മിനു പേരുകേട്ട ഓസ്ട്രിയ അർജന്റീനയ്ക്കു ശക്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അറ്റാക്കിങ് ഗെയ്മിനു പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഓസ്ട്രിയ അർജന്റീനയുടെ പ്രതിരോധനിരയെ വെല്ലുവിളിക്കും.
അവസാന പത്ത് മത്സരത്തിൽ ഒരു കളിയിൽ മാത്രമാണ് ഓസ്ട്രിയ തോറ്റത്. ഒരു സമനില. എട്ട് കളിയിലും ജയിച്ചു. 31 ഗോളുകൾ സ്കോർ ചെയ്തപ്പോൾ വഴങ്ങിയത് വെറും നാല് ഗോളുകൾ മാത്രം. ഓസ്ട്രിയയുടെ ഹൈ പ്രസിങ് ഗെയ്മിനെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാനായിരിക്കും അർജന്റീന പ്ലാൻ ചെയ്യുകയെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടിവരും.
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'എന്നെ ദേശദ്രോഹിയെന്നും ഒറ്റുകാരനെന്നും വിളിച്ചു'; ഗംഭീറിനെതിരെ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ശ്രീശാന്ത്
ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറിനെതിരെ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പേസർ എസ്.ശ്രീശാന്ത്. 2023 ഡിസംബറിൽ നടന്ന ലെജൻഡ്സ് ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിനിടെ (LLC) ഗംഭീർ തന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന് ശ്രീശാന്ത് പറയുന്നു. 'വാതുവയ്പ്പുകാരൻ, ഒറ്റുകാരൻ, ദേശദ്രോഹി' എന്നീ വാക്കുകൾ തനിക്കെതിരെ ഗംഭീർ ഉപയോഗിച്ചെന്നാണ് ശ്രീശാന്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.
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'ഗംഭീർ എന്നെ ദേശദ്രോഹിയെന്ന് വിളിച്ചു'; ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ശ്രീശാന്ത്
ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറിനെതിരെ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം എസ്.ശ്രീശാന്ത്. ലെജൻഡ്സ് ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിനിടെ ഗംഭീർ തന്നെ ദേശദ്രോഹി എന്ന് വിളിച്ചെന്ന് ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു. മത്സരത്തിനിടെ വാതുവയ്പ്പുകാരൻ എന്നുവിളിച്ച് പരിഹസിച്ചെന്നും ഈയിടെ നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് ശ്രീശാന്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 2023 ഡിസംബറിൽ നടന്ന ലീഗിനിടെയാണ് സംഭവമെന്നും ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു.