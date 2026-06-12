അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- Zee 5, FIFA World Cup 2026 Plans: 'ഇതിലും ഭേദം കമ്പിപ്പാര എടുത്ത് കക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നതാണ്'; 'സീ 5'നെതിരെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ
- FIFA Worldcup 2026 : 2 ഗോൾ, 3 റെഡ് കാർഡുകൾ, ഗിൽബർട്ടോ മോറയ്ക്ക് അരങ്ങേറ്റം, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തകർത്ത് മെക്സിക്കോ
- FIFA Worldcup 2026 : ഈ താരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളു, ലോകകപ്പില് തകര്ക്കും : ഗോള് ഡോട്ട് കോമിന്റെ പട്ടിക കാണാം
- ഇന്ന് മുതൽ ഇനി ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ, ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ഇന്ന് കിക്കോഫ്, മത്സരങ്ങൾ എവിടെ കാണാം, എല്ലാ വിവരങ്ങളും
- ലോകകപ്പ് ആവേശം മുതലാക്കി സീ, 3 പേർക്കുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാൻ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ മാറ്റി, നടക്കുന്നത് തീക്കൊള്ള
South Korea vs Czechia: ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കു ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ 'ചെക്ക്'; ജയം ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക്
ആദ്യ പകുതി ഗോൾരഹിതമായിരുന്നു
South Korea
South Korea vs Czechia: ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്കു ജയം. ഒരു ഗോളിനു പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷമാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ തിരിച്ചുവരവ്. ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകളാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ നേടിയത്.
ആദ്യ പകുതി ഗോൾരഹിതമായിരുന്നു. ദക്ഷിണ കൊറിയ ഗോളിനായി പല ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഒന്നും ലക്ഷ്യംകണ്ടില്ല. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ വല കുലുക്കി. 59-ാം മിനിറ്റിൽ ലാഡിസ്ലാവ് ക്രെഷിയിലൂടെയാണ് ചെക്ക് ലീഡെടുത്തത്. പ്രതിരോധത്തിലായ ദക്ഷിണ കൊറിയ കളി കൂടുതൽ അഗ്രസീവ് ആക്കി.
66-ാം മിനിറ്റിൽ ഹ്വാങ് ഇൻ - ബിയോം, 80-ാം മിനിറ്റിൽ ഓ ഹ്യൂങ് - ഗ്യു എന്നിവരിലൂടെ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ മറുപടിയെത്തി. ബോൾ പൊസഷനിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയാണ് മുന്നിട്ടുനിന്നത്.
ജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ ആതിഥേയരായ മെക്സിക്കോയ്ക്കൊപ്പം ദക്ഷിണ കൊറിയയും 3 പോയിന്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി.
ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻ
ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റനാകാതിരിക്കാൻ ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്
സൂര്യകുമാറിനെ പുറത്താക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് ഗംഭീർ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദേശിച്ചത് 2 പേരുകൾ
അൺ ഓർത്തഡോക്സ് ജീനിയസ്, ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ നവയുഗ ബ്രാഡ്മാൻ, സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിന് ഇന്ന് പിറന്നാൾ
South Korea vs Czechia: ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കു ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ 'ചെക്ക്'; ജയം ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക്
IND A vs AFG A : മഴ ചതിച്ചു, 300ന് മുകളിലടിച്ചിട്ടും അഫ്ഗാനോട് തോറ്റ് ഇന്ത്യ എ ടീം
Zee 5, FIFA World Cup 2026 Plans: 'ഇതിലും ഭേദം കമ്പിപ്പാര എടുത്ത് കക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നതാണ്'; 'സീ 5'നെതിരെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ
Zee 5: ലോകകപ്പ് ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനിൽ മാറ്റംവരുത്തിയ സീ 5 നെതിരെ ആരാധകരുടെ പ്രതിഷേധം. ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അവകാശം സീ എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സിനാണ്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനിൽ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിനു ഏതാനും മണിക്കൂർ മുൻപാണ് അവർ മാറ്റം വരുത്തിയത്.
FIFA Worldcup 2026 : 2 ഗോൾ, 3 റെഡ് കാർഡുകൾ, ഗിൽബർട്ടോ മോറയ്ക്ക് അരങ്ങേറ്റം, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തകർത്ത് മെക്സിക്കോ
FIFA Worldcup 2026 : ഈ താരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളു, ലോകകപ്പില് തകര്ക്കും : ഗോള് ഡോട്ട് കോമിന്റെ പട്ടിക കാണാം
എല്ലാ ലോകകപ്പിലും ഉയിര്ത്തുവരുന്ന താരോദയങ്ങള് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് വരെ ജൂലിയന് അല്വാരസ്, മക് അലിസ്റ്റര്, എന്സോ ഫെര്ണാണ്ടസ് തുടങ്ങിയ താരങ്ങളെയൊന്നും ആരാധകര്ക്ക് പരിചിതമായിരുന്നില്ല. എന്നാല് 2022ലെ ലോകകപ്പോട് കൂടി ഇവര് ലോക ഫുട്ബോളിലെ തന്നെ മിന്നുന്ന താരങ്ങളാണ്.