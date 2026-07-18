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ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ കളിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കോ ഇംഗ്ലണ്ടിനോ താല്പര്യമില്ല, രാജ്യത്തിനായി ഇറങ്ങുമ്പോൾ പക്ഷേ വിജയം തന്നെ ലക്ഷ്യം : ഫ്രഞ്ച് കോച്ച് ദെഷാമ്പ്സ്
ഫിഫ ലോകകപ്പില് കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് തൊട്ടുമുന്പ് നടക്കുന്ന മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള 'ലൂസേഴ്സ് ഫൈനല്' പോരാട്ടത്തില് കളിക്കാന് തങ്ങള്ക്കോ ഇംഗ്ലണ്ടിനോ താല്പര്യമില്ലെന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്രാന്സ് പരിശീലകനായ ദിദിയര് ദെഷാമ്പ്സ്. എന്നാല് രാജ്യത്തിന്റെ ജേഴ്സി അണിയുമ്പോള് മൂന്നാം സ്ഥാനമെങ്കിലും നേടി മടങ്ങുക എന്നത് തങ്ങളുടെ കടമയാണെന്നും വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് ദെഷാമ്പ്സ് പറഞ്ഞു. തുടര്ച്ചയായ മൂന്നാം ലോകകപ്പ് ഫൈനല് സ്വപ്നം കണ്ടിറങ്ങിയ ഫ്രാന്സ് സ്പെയ്നോട് 2-0ത്തിന് പരാജയപ്പെട്ടാണ് പുറത്തായത്.
ഈ മത്സരം ഒരു സൗഹൃദമത്സരമല്ല, മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിനായുള്ള ഔദ്യോഗിക പോരാട്ടമാണ്. ഈ അവസാന ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാന് കളിക്കാര്ക്കും സ്റ്റാഫുകള്ക്കും എനിക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഇത് യഥാര്ഥ ഫൈനലിനേക്കാള് പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞതാണെന്നത് ശരിയാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഈ മത്സരം കളിക്കാന് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. ഞങ്ങള്ക്കുമില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങള് ഇപ്പോള് ഇവിടെയുണ്ട്. കളിച്ച് തന്നെ തീര്ക്കണം. ദെഷാമ്പ്സ് പറഞ്ഞു.
“No tenemos el partido que queríamos (Final), pero hay un deber y una responsabilidad cuando se lleva esta camiseta, así sea un partido de importancia o un amistoso”, dice el técnico de Francia, Didier Deschamps, sobre la disputa por el Tercer Lugar— San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) July 17, 2026
Video: Citlalli Medina pic.twitter.com/plERxJkxo4
ഫ്രാന്സ് ദേശീയ ടീമിന്റെ പരിശീലകനായുള്ള തന്റെ അവസാനമത്സരമാകും ഇതെന്നും ദെഷാമ്പ്സ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒരു അദ്ധ്യായം അവസാനിക്കുകയാണെന്നും ദെഷാമ്പ്സ് പറഞ്ഞു.കോച്ചിനെ വിജയത്തോടെ യാത്രയയക്കാനാണ് ടീം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഡിഫന്ഡറായ ഇബ്രാഹിം കൊനാട്ടെയും പറഞ്ഞു.
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'അവരെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ മുൻപ് പറയണമായിരുന്നു'; ബിസിസിഐയെ കുത്തി അശ്വിൻ
വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന താരങ്ങളെ 2027 ലോകകപ്പിലേക്ക് വേണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് മുൻകൂട്ടി പറയണമായിരുന്നെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മുൻതാരം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ. രോഹിത് ശർമയെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ബിസിസിഐ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് അശ്വിന്റെ പ്രതികരണം.
Lionel Messi: അന്ന് കരഞ്ഞു, ആ ട്രോൾ മീം മെറ്റ്ലൈഫിൽ നിന്ന്; മെസിക്ക് ഓർമയുണ്ടോ 2016 ലെ തോൽവി?
Lionel Messi: 2016 ൽ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വീണ്ടുമൊരു ഫൈനൽ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നു ലയണൽ മെസി. ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ കലാശക്കൊട്ടിന് വേദിയാകുന്ന ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയം മെസിക്ക് അത്ര നല്ല ഓർമകൾ സമ്മാനിച്ച ഇടമില്ല. ഇവിടെ വെച്ചാണ് 2016 കോപ്പ അമേരിക്ക ഫൈനൽ അർജന്റീന തോറ്റതും തുടർന്ന് മെസിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനവും.
Rohit Sharma: 'ഇല്ലാകഥകൾ അടിച്ചിറക്കരുത്'; രോഹിത്തുമായി ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ
Rohit Sharma: മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ രോഹിത് ശർമയോട് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ബിസിസിഐയോ ബോർഡുമായി അടുത്ത ഏതെങ്കിലും വൃത്തങ്ങളോ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ലോർഡ്സിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിനു ശേഷം രോഹിത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ അറിയിച്ചെന്ന വാർത്തകളെ ബോർഡ് തള്ളി.
FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് 'തോറ്റവരുടെ ഫൈനൽ'; ഗോളടിക്കുമോ എംബാപ്പെ?
FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് 'തോറ്റവരുടെ ഫൈനൽ'. മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ സെമിയിൽ തോറ്റ് പുറത്തായ ഫ്രാൻസും ഇംഗ്ലണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടും. 1954 ലെ ലോകകപ്പ് മുതൽ തുടർച്ചയായി ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. 1934 ലെ ലോകകപ്പിലാണ് ആദ്യമായി ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.