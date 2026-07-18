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Rohit Sharma: 'ഇല്ലാകഥകൾ അടിച്ചിറക്കരുത്'; രോഹിത്തുമായി ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ
മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും നടക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ പ്രചരണം ആണെന്ന് ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ദേവജിത്ത് സൈക്കിയ പറഞ്ഞു
Rohit Sharma: മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ രോഹിത് ശർമയോട് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ബിസിസിഐയോ ബോർഡുമായി അടുത്ത ഏതെങ്കിലും വൃത്തങ്ങളോ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ലോർഡ്സിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിനു ശേഷം രോഹിത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ അറിയിച്ചെന്ന വാർത്തകളെ ബോർഡ് തള്ളി.
മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും നടക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ പ്രചരണം ആണെന്ന് ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ദേവജിത്ത് സൈക്കിയ പറഞ്ഞു.
' രോഹിത്തിന്റെ ഭാവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണ്. ശനിയാഴ്ച ലോർഡ്സിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് രോഹിത്തിന്റെ അവസാന ഏകദിനമായിരിക്കുമെന്ന തരത്തിൽ ഒരു ചർച്ചയും ബിസിസിഐയ്ക്കും താരത്തിനും ഇടയിൽ നടന്നിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന ടീമിന്റെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ് രോഹിത്. അദ്ദേഹത്തിനു സാധിക്കുന്നത് വരെ ഈ ഫോർമാറ്റിൽ തുടരും. ലോർഡ്സ് ഏകദിനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന മത്സരമായിരിക്കില്ല,' സൈക്കിയ പറഞ്ഞു.
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'അവരെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ മുൻപ് പറയണമായിരുന്നു'; ബിസിസിഐയെ കുത്തി അശ്വിൻ
വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന താരങ്ങളെ 2027 ലോകകപ്പിലേക്ക് വേണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് മുൻകൂട്ടി പറയണമായിരുന്നെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മുൻതാരം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ. രോഹിത് ശർമയെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ബിസിസിഐ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് അശ്വിന്റെ പ്രതികരണം.
Lionel Messi: അന്ന് കരഞ്ഞു, ആ ട്രോൾ മീം മെറ്റ്ലൈഫിൽ നിന്ന്; മെസിക്ക് ഓർമയുണ്ടോ 2016 ലെ തോൽവി?
Lionel Messi: 2016 ൽ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വീണ്ടുമൊരു ഫൈനൽ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നു ലയണൽ മെസി. ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ കലാശക്കൊട്ടിന് വേദിയാകുന്ന ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയം മെസിക്ക് അത്ര നല്ല ഓർമകൾ സമ്മാനിച്ച ഇടമില്ല. ഇവിടെ വെച്ചാണ് 2016 കോപ്പ അമേരിക്ക ഫൈനൽ അർജന്റീന തോറ്റതും തുടർന്ന് മെസിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനവും.
Rohit Sharma: 'ഇല്ലാകഥകൾ അടിച്ചിറക്കരുത്'; രോഹിത്തുമായി ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ
Rohit Sharma: മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ രോഹിത് ശർമയോട് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ബിസിസിഐയോ ബോർഡുമായി അടുത്ത ഏതെങ്കിലും വൃത്തങ്ങളോ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ലോർഡ്സിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിനു ശേഷം രോഹിത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ അറിയിച്ചെന്ന വാർത്തകളെ ബോർഡ് തള്ളി.
FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് 'തോറ്റവരുടെ ഫൈനൽ'; ഗോളടിക്കുമോ എംബാപ്പെ?
FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് 'തോറ്റവരുടെ ഫൈനൽ'. മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ സെമിയിൽ തോറ്റ് പുറത്തായ ഫ്രാൻസും ഇംഗ്ലണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടും. 1954 ലെ ലോകകപ്പ് മുതൽ തുടർച്ചയായി ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. 1934 ലെ ലോകകപ്പിലാണ് ആദ്യമായി ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.