അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- യൂറോപ്പിലെ ഉഷ്ണതരംഗം അപകടകരമാകുന്നു: ജര്മ്മനിയില് ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകള് ഉരുകുന്നു, ഫ്രാന്സിലും സ്പെയിനിലും റോഡുകള് വിണ്ടുകീറി
- France vs Norway : ഇന്ന് ഇടിവെട്ട് പോരാട്ടം, ഹാളണ്ടും എംബാപ്പെയും നേർക്കുനേർ, ആരാകും ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാർ?
- Japan vs Sweden : ബ്രസീൽ കുറച്ചുവിയർക്കും: സ്വീഡനെ സമനിലയിൽ തളച്ച് ജപ്പാൻ, നോക്കൗട്ടിൽ ബ്രസീലിനെ നേരിടും
- ഇതിഹാസങ്ങൾ പലരും കാണും, പക്ഷേ ലോകകപ്പിൽ എംബാപ്പെ വേറെ ലെവൽ, ഇറാഖിനെ 3 ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ഫ്രാൻസ്, എംബാപ്പെ വക രണ്ടെണ്ണം
- സെനഗലിനെതിരെ 2 ഗോൾ!, ലോകകപ്പിൽ ബീസ്റ്റ് തന്നെ, മെസ്സിയേയും പെലെയേയും മറികടന്ന് എംബാപ്പെ
France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾ
കിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ടഗോൾ നേടി
Embappe - France
France vs Sweden: സ്വീഡനെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കു തോൽപ്പിച്ച് ഫ്രാൻസ് ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഒരു ഗോളും രണ്ടാം പകുതിയിൽ രണ്ട് ഗോളുകളും ഫ്രാൻസ് സ്കോർ ചെയ്തു.
കിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ടഗോൾ നേടി. 45, 74 മിനിറ്റുകളിലാണ് എംബാപ്പെയുടെ ഗോളുകൾ. 53-ാം മിനിറ്റിൽ ബ്രാഡ്ലി ബാർസോളയും ഫ്രാൻസിനായി സ്കോർ ചെയ്തു. ഫ്രാൻസിന്റെ സർവാധിപത്യമാണ് സ്വീഡനെതിരെ കണ്ടത്. 61 ശതമാനം ബോൾ പൊസഷനുമായി ഫ്രാൻസ് പൂർണമായി കളി കൈക്കലാക്കി. 13 ഷോർട്ട്സ് ഓൺ ടാർഗറ്റ്. നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് പല ഗോൾ അവസരങ്ങളും ഫ്രാൻസിനു നഷ്ടമായി.
പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ എതിരാളികൾ ആര്
റൗണ്ട് 16 വിൽ (പ്രീ ക്വാർട്ടർ) ഫ്രാൻസിനു എതിരാളികൾ പരഗ്വായ് ആണ്. റൗണ്ട് 32 വിൽ ജർമനിയെ തോൽപ്പിച്ചാണ് പരഗ്വായ് പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ജൂലൈ നാലിനാണ് മത്സരം.
മെസിക്കൊപ്പം എംബാപ്പെ
ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായുള്ള മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ കിലിയെൻ എംബാപ്പെ അർജന്റീനയുടെ സൂപ്പർതാരം ലയണൽ മെസിക്കൊപ്പം. ഇരുവരും ഈ ലോകകപ്പിൽ ആറ് വീതം ഗോളുകൾ നേടി ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. അതേസമയം മെസി റൗണ്ട് 32 മത്സരം കളിച്ചിട്ടില്ല.
എംബാപ്പെയുടെ ആകെ ലോകകപ്പ് ഗോളുകളുടെ എണ്ണം 18 ആയി. 19 ലോകകപ്പ് ഗോളുകളുള്ള മെസിയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ഒരു ഗോൾ കൂടി നേടിയാൽ എംബാപ്പെ മെസിക്കൊപ്പം ലോക റെക്കോർഡ് ഷെയർ ചെയ്യും.