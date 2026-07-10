  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. England beat India in 4th T20
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Friday, 10 July 2026 (09:54 IST)

India vs England: തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തോൽവി, രണ്ട് പരമ്പര നഷ്ടം 2019 നു ശേഷം ആദ്യം; നാണംകെട്ട് ഇന്ത്യ

ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തോൽവി കൂടിയാണിത്

England beat India in 4th T20, India vs England, Shreyas Iyer, ഇന്ത്യ vs ഇംഗ്ലണ്ട്, ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഇന്ത്യക്ക് നാണക്കേട്, ഇന്ത്യ തോറ്റു
BY: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Publish: Fri, 10 Jul 2026 (09:54 IST) Updated: Fri, 10 Jul 2026 (09:59 IST)
google-news
India vs England

India vs England: ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് ചാംപ്യൻമാരായ ഇന്ത്യ ലോക ക്രിക്കറ്റിന് മുന്നിൽ നാണംകെട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ നാലാം ടി20 മത്സരത്തിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റിന്റെ തോൽവിയാണ് ഇന്ത്യ വഴങ്ങിയത്. ഇതോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പര 3-0 ത്തിനു ഇന്ത്യക്കു നഷ്ടമായി. 
 
തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ടി20 പരമ്പരയാണ് ഇന്ത്യ തോൽക്കുന്നത്. നേരത്തെ അയർലൻഡിനെതിരായ രണ്ട് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ തോൽവി വഴങ്ങിയിരുന്നു. രണ്ട് ടി20 പരമ്പരകൾ തുടർച്ചയായി ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് 2019 നു ശേഷം ആദ്യം. 2019 ഫെബ്രുവരിയിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ 1-2 നു പരമ്പര നഷ്ടപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ 2-0 ത്തിനു നാട്ടിൽ വെച്ച് പരമ്പര നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 
 
ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തോൽവി കൂടിയാണിത്. ശ്രേയസ് അയ്യർ നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷമുള്ള എല്ലാ കളികളും ഇന്ത്യ തോറ്റു. 
 
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ നാലാം ടി20 യിൽ ഇന്ത്യയുടെ തോൽവി അങ്ങേയറ്റം നാണംകെട്ട രീതിയിലാണ്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 158 റൺസാണ് നേടിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 13.5 ഓവറിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് ശേഷിക്കെ ഇംഗ്ലണ്ട് ലക്ഷ്യംകണ്ടു. ഹാരി ബ്രൂക്ക് ആണ് കളിയിലെ താരം. 
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾ

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾകിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ടഗോൾ നേടി

India vs England : ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഗെയിമാണ്, ഒറ്റയാളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല, വൈഭവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, വ്യക്തമാക്കി ശ്രേയസ് അയ്യർ

India vs England : ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഗെയിമാണ്, ഒറ്റയാളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല, വൈഭവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, വ്യക്തമാക്കി ശ്രേയസ് അയ്യർവിഷയത്തില്‍ വ്യക്തത നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ നായകനായ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍.

നോക്കൗട്ട് ഗോളുകളിൽ മാസ്റ്റർ, ലോകത്തെ മികച്ച താരം മെസ്സിയായിരിക്കാം, ലോകകപ്പിൽ അത് പക്ഷേ എംബാപ്പെ മാത്രം

നോക്കൗട്ട് ഗോളുകളിൽ മാസ്റ്റർ, ലോകത്തെ മികച്ച താരം മെസ്സിയായിരിക്കാം, ലോകകപ്പിൽ അത് പക്ഷേ എംബാപ്പെ മാത്രംലോകകപ്പിലെ നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും അധികം ഗോളുകള്‍ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡും 27കാരന്‍ സ്വന്തം പേരിലാക്കി.

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?അയർലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20 യിൽ അഞ്ച് റൺസിനും രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ പൂജ്യത്തിനുമാണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്ഓസ്‌ട്രേലിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവര്‍ സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറി.

വൈഭവും ശ്രേയസും വന്നതല്ലാതെ എന്ത് മാറ്റം!, തോൽവിയിൽ വീണ്ടും ട്രാൻസിഷൻ വാദം ഉയർത്തി ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർ

വൈഭവും ശ്രേയസും വന്നതല്ലാതെ എന്ത് മാറ്റം!, തോൽവിയിൽ വീണ്ടും ട്രാൻസിഷൻ വാദം ഉയർത്തി ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർമത്സരത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ 80 റണ്‍സ് പ്രകടനത്തിന്റെ മികവില്‍ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 158 റണ്‍സാണെടുത്തത്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യ ഉയര്‍ത്തിയ വിജയലക്ഷ്യം വെറും 13.5 ഓവറില്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് മറികടന്നിരുന്നു.

എന്ത് സംഭവിച്ചാലും 'നോർവെ' നോർമൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിനായിരിക്കും സമ്മർദ്ദമെന്ന് എർലിങ് ഹാളണ്ട്

എന്ത് സംഭവിച്ചാലും 'നോർവെ' നോർമൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിനായിരിക്കും സമ്മർദ്ദമെന്ന് എർലിങ് ഹാളണ്ട്ഇത്തവണ അവരില്‍ ഒരു ടീമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട്. നോര്‍വെ അങ്ങനെയല്ല. അതിനാല്‍ തന്നെ നോര്‍വെയ്ക്ക് മുകളില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദമില്ലെന്നും എന്നാല്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ലെന്നും ഹാളണ്ട് വ്യക്തമാക്കി.

India vs England: തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തോൽവി, രണ്ട് പരമ്പര നഷ്ടം 2019 നു ശേഷം ആദ്യം; നാണംകെട്ട് ഇന്ത്യ

India vs England: തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തോൽവി, രണ്ട് പരമ്പര നഷ്ടം 2019 നു ശേഷം ആദ്യം; നാണംകെട്ട് ഇന്ത്യIndia vs England: ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് ചാംപ്യൻമാരായ ഇന്ത്യ ലോക ക്രിക്കറ്റിന് മുന്നിൽ നാണംകെട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ നാലാം ടി20 മത്സരത്തിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റിന്റെ തോൽവിയാണ് ഇന്ത്യ വഴങ്ങിയത്. ഇതോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പര 3-0 ത്തിനു ഇന്ത്യക്കു നഷ്ടമായി.

Shreyas Iyer : ടീം തോറ്റു, പക്ഷേ ബാറ്ററായി ശ്രേയസ് തിളങ്ങി, വിരട് കോലിയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം

Shreyas Iyer : ടീം തോറ്റു, പക്ഷേ ബാറ്ററായി ശ്രേയസ് തിളങ്ങി, വിരട് കോലിയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പംഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ നാലാം ടി20 മത്സരത്തിലും വമ്പന്‍ തോല്‍വി ഏറ്റുവാങ്ങിയെങ്കിലും വ്യക്തിഗത പ്രകടനത്തിന്റെ മികവില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യന്‍ നായകനായ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍.

France vs Morocco: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; മൊറോക്കോയെ തോൽപ്പിച്ച് സെമിയിൽ

France vs Morocco: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; മൊറോക്കോയെ തോൽപ്പിച്ച് സെമിയിൽFrance vs Morocco: ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടറിൽ മൊറോക്കോയെ തോൽപ്പിച്ച് ഫ്രാൻസ് സെമി ഫൈനലിൽ. എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് മുൻ ചാംപ്യൻമാരുടെ ജയം. ബോസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ കിലിയെൻ എംബാപ്പെയും ഒസ്മാനെ ഡെംബലെയുമാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ സ്‌കോറർമാർ.