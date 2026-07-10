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India vs England: തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തോൽവി, രണ്ട് പരമ്പര നഷ്ടം 2019 നു ശേഷം ആദ്യം; നാണംകെട്ട് ഇന്ത്യ
ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തോൽവി കൂടിയാണിത്
India vs England
India vs England: ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് ചാംപ്യൻമാരായ ഇന്ത്യ ലോക ക്രിക്കറ്റിന് മുന്നിൽ നാണംകെട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ നാലാം ടി20 മത്സരത്തിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റിന്റെ തോൽവിയാണ് ഇന്ത്യ വഴങ്ങിയത്. ഇതോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പര 3-0 ത്തിനു ഇന്ത്യക്കു നഷ്ടമായി.
തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ടി20 പരമ്പരയാണ് ഇന്ത്യ തോൽക്കുന്നത്. നേരത്തെ അയർലൻഡിനെതിരായ രണ്ട് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ തോൽവി വഴങ്ങിയിരുന്നു. രണ്ട് ടി20 പരമ്പരകൾ തുടർച്ചയായി ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് 2019 നു ശേഷം ആദ്യം. 2019 ഫെബ്രുവരിയിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ 1-2 നു പരമ്പര നഷ്ടപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ 2-0 ത്തിനു നാട്ടിൽ വെച്ച് പരമ്പര നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തോൽവി കൂടിയാണിത്. ശ്രേയസ് അയ്യർ നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷമുള്ള എല്ലാ കളികളും ഇന്ത്യ തോറ്റു.
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ നാലാം ടി20 യിൽ ഇന്ത്യയുടെ തോൽവി അങ്ങേയറ്റം നാണംകെട്ട രീതിയിലാണ്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 158 റൺസാണ് നേടിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 13.5 ഓവറിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് ശേഷിക്കെ ഇംഗ്ലണ്ട് ലക്ഷ്യംകണ്ടു. ഹാരി ബ്രൂക്ക് ആണ് കളിയിലെ താരം.