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Lionel Messi: അന്ന് കരഞ്ഞു, ആ ട്രോൾ മീം മെറ്റ്ലൈഫിൽ നിന്ന്; മെസിക്ക് ഓർമയുണ്ടോ 2016 ലെ തോൽവി?
2016 കോപ്പ അമേരിക്ക ഫൈനലിൽ ചിലെ ആയിരുന്നു അർജന്റീനയ്ക്ക് എതിരാളികൾ
Lionel Messi
Lionel Messi: 2016 ൽ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വീണ്ടുമൊരു ഫൈനൽ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നു ലയണൽ മെസി. ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ കലാശക്കൊട്ടിന് വേദിയാകുന്ന ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയം മെസിക്ക് അത്ര നല്ല ഓർമകൾ സമ്മാനിച്ച ഇടമില്ല. ഇവിടെ വെച്ചാണ് 2016 കോപ്പ അമേരിക്ക ഫൈനൽ അർജന്റീന തോറ്റതും തുടർന്ന് മെസിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനവും.
2016 കോപ്പ അമേരിക്ക ഫൈനലിൽ ചിലെ ആയിരുന്നു അർജന്റീനയ്ക്ക് എതിരാളികൾ. മത്സരം ഗോൾരഹിതമായതോടെ വിജയികളെ തീരുമാനിക്കാൻ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ട്. ലയണൽ മെസിയെടുത്ത അർജന്റീനയുടെ ആദ്യ കിക്ക് ചിലെ ഗോൾ കീപ്പർ സേവ് ചെയ്തു. ഒടുവിൽ 4-2 നു പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ അർജന്റീന വീണു. അവിടെ വെച്ച് 29 കാരനായ മെസി രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
2014 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ തോൽവി അടക്കം തുടർച്ചയായി നാലാമത്തെ ഫൈനൽ തോൽവി. ഇത് മെസിക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു. 'ടീമിനായി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഞാൻ തളർന്നു,' മാനുഷികമായി ചിന്തിച്ചാൽ മെസിയുടെ വിരമിക്കൽ തീരുമാനത്തിൽ തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല. മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അന്ന് മെസി കരഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരു നേവായി ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നു. 2022 ലെ ലോകകിരീടം, തുടർച്ചയായ കോപ്പ കിരീടങ്ങൾ, ഫൈനലിസിമ... 2016 നു ശേഷം മെസി കീഴടക്കിയ കൊടുമുടികൾ ഏറെയാണ്. അപ്പോഴും മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഹൃദയവേദന ഇറക്കിവയ്ക്കാൻ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തെ തന്നെ കാലം അയാൾക്കു മുന്നിലേക്ക് വച്ചുനീട്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്പെയിനെ തോൽപ്പിച്ച് 2016 കോപ്പ ഫൈനൽ തോൽവിയുടെ നിരാശയും സങ്കടവും അയാൾ ഇറക്കിവയ്ക്കുമോ?
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'അവരെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ മുൻപ് പറയണമായിരുന്നു'; ബിസിസിഐയെ കുത്തി അശ്വിൻ
വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന താരങ്ങളെ 2027 ലോകകപ്പിലേക്ക് വേണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് മുൻകൂട്ടി പറയണമായിരുന്നെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മുൻതാരം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ. രോഹിത് ശർമയെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ബിസിസിഐ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് അശ്വിന്റെ പ്രതികരണം.
Lionel Messi: അന്ന് കരഞ്ഞു, ആ ട്രോൾ മീം മെറ്റ്ലൈഫിൽ നിന്ന്; മെസിക്ക് ഓർമയുണ്ടോ 2016 ലെ തോൽവി?
Lionel Messi: 2016 ൽ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വീണ്ടുമൊരു ഫൈനൽ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നു ലയണൽ മെസി. ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ കലാശക്കൊട്ടിന് വേദിയാകുന്ന ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയം മെസിക്ക് അത്ര നല്ല ഓർമകൾ സമ്മാനിച്ച ഇടമില്ല. ഇവിടെ വെച്ചാണ് 2016 കോപ്പ അമേരിക്ക ഫൈനൽ അർജന്റീന തോറ്റതും തുടർന്ന് മെസിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനവും.
Rohit Sharma: 'ഇല്ലാകഥകൾ അടിച്ചിറക്കരുത്'; രോഹിത്തുമായി ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ
Rohit Sharma: മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ രോഹിത് ശർമയോട് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ബിസിസിഐയോ ബോർഡുമായി അടുത്ത ഏതെങ്കിലും വൃത്തങ്ങളോ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ലോർഡ്സിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിനു ശേഷം രോഹിത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ അറിയിച്ചെന്ന വാർത്തകളെ ബോർഡ് തള്ളി.
FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് 'തോറ്റവരുടെ ഫൈനൽ'; ഗോളടിക്കുമോ എംബാപ്പെ?
FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് 'തോറ്റവരുടെ ഫൈനൽ'. മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ സെമിയിൽ തോറ്റ് പുറത്തായ ഫ്രാൻസും ഇംഗ്ലണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടും. 1954 ലെ ലോകകപ്പ് മുതൽ തുടർച്ചയായി ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. 1934 ലെ ലോകകപ്പിലാണ് ആദ്യമായി ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.