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'യമാലിനെ അർജന്റീനയ്ക്കു പേടിയുണ്ടോ'; മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് സ്കലോണി
യമാൽ ഫുട്ബോളിനൊരു നിധിയാണ്. ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനം
സ്പെയിൻ യുവതാരം ലാമിൻ യമാലിനെ പുകഴ്ത്തി അർജന്റീന പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോണി. ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസിയെ പോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള താരമാണ് യമാലെന്ന് സ്കലോണി പറഞ്ഞു. ലോകകപ്പ് ഫൈനലിനു മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
യമാലിനെ എങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ 'ഒരു മുറിയിൽ പൂട്ടിയിടാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു,' എന്ന രസികൻ മറുപടിയാണ് സ്കലോണി നൽകിയത്.
യമാൽ ഫുട്ബോളിനൊരു നിധിയാണ്. ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനം. സ്പെയിന് വേണ്ടി ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോഴും ഫൈനലിൽ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ അത് സംഭവിക്കില്ലെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. ലയണൽ മെസിയെ പോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറെ പ്രായസമുള്ള താരമാണ് യമാൽ - സ്കലോണി പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ സമയം ജൂലൈ 20 പുലർച്ചെ 12.30 നാണ് ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ മത്സരം. ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് അർജന്റീന ഫൈനലിൽ എത്തിയത്. സെമി ഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് സ്പെയിന്റെ വരവ്.
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'അവരെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ മുൻപ് പറയണമായിരുന്നു'; ബിസിസിഐയെ കുത്തി അശ്വിൻ
വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന താരങ്ങളെ 2027 ലോകകപ്പിലേക്ക് വേണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് മുൻകൂട്ടി പറയണമായിരുന്നെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മുൻതാരം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ. രോഹിത് ശർമയെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ബിസിസിഐ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് അശ്വിന്റെ പ്രതികരണം.
Lionel Messi: അന്ന് കരഞ്ഞു, ആ ട്രോൾ മീം മെറ്റ്ലൈഫിൽ നിന്ന്; മെസിക്ക് ഓർമയുണ്ടോ 2016 ലെ തോൽവി?
Lionel Messi: 2016 ൽ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വീണ്ടുമൊരു ഫൈനൽ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നു ലയണൽ മെസി. ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ കലാശക്കൊട്ടിന് വേദിയാകുന്ന ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയം മെസിക്ക് അത്ര നല്ല ഓർമകൾ സമ്മാനിച്ച ഇടമില്ല. ഇവിടെ വെച്ചാണ് 2016 കോപ്പ അമേരിക്ക ഫൈനൽ അർജന്റീന തോറ്റതും തുടർന്ന് മെസിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനവും.
Rohit Sharma: 'ഇല്ലാകഥകൾ അടിച്ചിറക്കരുത്'; രോഹിത്തുമായി ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ
Rohit Sharma: മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ രോഹിത് ശർമയോട് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ബിസിസിഐയോ ബോർഡുമായി അടുത്ത ഏതെങ്കിലും വൃത്തങ്ങളോ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ലോർഡ്സിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിനു ശേഷം രോഹിത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ അറിയിച്ചെന്ന വാർത്തകളെ ബോർഡ് തള്ളി.
FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് 'തോറ്റവരുടെ ഫൈനൽ'; ഗോളടിക്കുമോ എംബാപ്പെ?
FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ന് 'തോറ്റവരുടെ ഫൈനൽ'. മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ സെമിയിൽ തോറ്റ് പുറത്തായ ഫ്രാൻസും ഇംഗ്ലണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടും. 1954 ലെ ലോകകപ്പ് മുതൽ തുടർച്ചയായി ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. 1934 ലെ ലോകകപ്പിലാണ് ആദ്യമായി ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.