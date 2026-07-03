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Portugal vs Croatia : അവസാന നിമിഷം വരെ ഉദ്യോഗം, റാമോസ് ഗോളിൽ ക്രൊയേഷ്യയെ വീഴ്ത്തി പോർച്ചുഗൽ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ, കാത്തിരിക്കുന്നത് സ്പാനിഷ് പരീക്ഷണം
തോല്വിയോടെ ക്രൊയേഷ്യയുടെ ഇതിഹാസ താരം ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ചിന്റെ ലോകകപ്പ് കരിയറിന് വിരാമമായി.
അവസാന നിമിഷം വരെ നീണ്ടുനിന്ന വാര് നാടകീയതകള്ക്കും ഇഞ്ചുറി സമയത്തെ നെഞ്ചിടിപ്പിനും ഒടുവില് ക്രൊയേഷ്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തി പ്രീ ക്വാര്ട്ടര് യോഗ്യത നേടി പോര്ച്ചുഗല്. ടൊറന്റോ സ്റ്റേഡിയത്തില് കാല്പ്പന്ത് പ്രേമികളെ അങ്ങേയറ്റം ആവേശം കൊള്ളിച്ച റൗണ്ട് ഓഫ് 32 പോരാട്ടത്തില് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകള്ക്കാണ് ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ചിന്റെ ക്രൊയേഷ്യയെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്ഡോയും സംഘവും തറപറ്റിച്ചത്. സൂപ്പര് സബ്ബായി കളത്തിലിറങ്ങി കളി അവസാനിക്കാന് മിനിറ്റുകള് മാത്രം ബാക്കിനില്ക്കെ (94-ാം മിനിറ്റ്) ഗോള് കണ്ടെത്തിയ ഗോണ്സാലോ റാമോസാണ് പോര്ച്ചുഗലിന്റെ രക്ഷകനായത്.
ആദ്യ പകുതിയില് പോര്ച്ചുഗലിന്റെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്ഡോയ്ക്കും ബ്രൂണോ ഫെര്ണാണ്ടസിനും മികച്ച അവസരങ്ങള് ലഭിച്ചെങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ ക്രൊയേഷ്യന് പ്രതിരോധ കോട്ടയില് തട്ടി തകര്ന്നതോടെ ആദ്യപകുതി ഗോള്രഹിതമായിരുന്നു. എന്നാല് രണ്ടാം പകുതി തുടങ്ങി മിനിറ്റുകള്ക്കകം കളി മാറി. 52-ാം മിനിറ്റില് ലഭിച്ച തകര്പ്പന് അവസരം കൃത്യമായി വിനിയോഗിച്ച് ഇവാന് പെരിസിച്ച് ക്രൊയേഷ്യയെ മുന്നിലെത്തിച്ചു.
ചരിത്രം കുറിച്ച് സിആര് 7, രക്ഷകനായി റാമോസ്
തിരിച്ചടിക്കാന് പോര്ച്ചുഗല് അണമുറിയാതെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് മത്സരത്തില് നിര്ണായകമായ 'വാര്' (VAR) ഇടപെടല് ഉണ്ടാകുന്നത്. ബോക്സിനുള്ളില് പോര്ച്ചുഗല് താരം റെനാറ്റോ വീഗയെ ഫൗള് ചെയ്തതിന് റഫറി ആദ്യം പെനാല്റ്റി അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിലും വാര് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം തീരുമാനം തിരുത്തി. പെനാല്റ്റി സ്പോട്ടിലേക്ക് പന്തുമായി എത്തിയ 41-കാരനായ നായകന് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്ഡോയ്ക്ക് ഒട്ടും പിഴച്ചില്ല. ഡൊമിനിക് ലിവാകോവിച്ചിനെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി റൊണാള്ഡോ പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു (1-1). ഇതോടെ ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് ചരിത്രത്തില് ഗോള് നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ താരം എന്ന ഐതിഹാസിക റെക്കോര്ഡും റൊണാള്ഡോ സ്വന്തം പേരില് കുറിച്ചു.
മത്സരം എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കെയാണ് 94-ാം മിനിറ്റില് റാഫേല് ലിയാവോ ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് തൊടുത്ത മനോഹരമായ ക്രോസ്സ് ഉയര്ന്ന ചാട്ടത്തിലൂടെ ഗോണ്സാലോ റാമോസ് ക്രൊയേഷ്യന് വലയിലേക്ക് തലകൊണ്ടു ചെത്തിയിട്ടത്. തുടര്ന്ന് മത്സരം അവസാന നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് നീളവെ അവസാന സെക്കന്ഡില് ക്രൊയേഷ്യന് ഡിഫെന്ഡര് ജോസ്കോ ഗ്വാര്ഡിയോള് പോര്ച്ചുഗല് വല കുലുക്കിയതോടെ സ്റ്റേഡിയം വീണ്ടും നിശബ്ദമായി. ക്രൊയേഷ്യ സമനില പിടിച്ചെന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ കരുതി. എന്നാല് വാര് പരിശോധനയില് ബില്ഡ്-അപ്പില് മാരിയോ പാസാലിച്ച് ഓഫ്സൈഡ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ റഫറി ഗോള് നിഷേധിച്ചു.
അപ്രതീക്ഷിതമായ ആഘാതത്തിനൊടുവില് ആശ്വാസം വന്നതോടെ ആരാധകരും താരങ്ങളുമെല്ലാം വിജയം മതിമറന്നാഘോഷിച്ചു. അതേസമയം ഈ തോല്വിയോടെ ക്രൊയേഷ്യയുടെ ഇതിഹാസ താരം ലൂക്കാ മോഡ്രിച്ചിന്റെ ലോകകപ്പ് കരിയറിന് വിരാമമായി. ജൂലൈ 6ന് ശക്തരായ സ്പെയിനിനെയാകും പോര്ച്ചുഗല് പ്രീ ക്വാര്ട്ടറില് നേരിടുക.