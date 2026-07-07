  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍
  4. Cristiano Ronaldo performance against Spain
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Tuesday, 7 July 2026 (13:41 IST)

Cristiano Ronaldo: എൺപതാം മിനിറ്റിനു ശേഷം 'പന്തില്ല', ആകെ ടച്ച് 19 തവണ

മൂന്ന് തവണ താരം പൊസഷൻ കൈവിട്ടു

Cristiano Ronaldo vs Spain, Ronaldo performance against Spain, Ronaldo vs Spain highlights, Ronaldo Spain match, Cristiano Ronaldo Spain goals, റൊണാൾഡോ സ്പെയിനിനെതിരെ പ്രകടനം, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ സ്പെയിൻ മത്സരം, റൊണാൾഡോ ഹാട്രിക് സ്പെയിൻ
BY: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (13:41 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (13:44 IST)
google-news
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo: സ്‌പെയിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ പോർച്ചുഗൽ നായകൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടേത് നിറംമങ്ങിയ പ്രകടനം. വെറും മൂന്ന് ഷോട്ടുകളാണ് താരത്തിന്റെ കാലിൽ നിന്ന് വന്നത്. അതിൽ ഓൺ ടാർഗറ്റ് ഷോട്ട് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം. 
 
മൂന്ന് തവണ താരം പൊസഷൻ കൈവിട്ടു. കളിയിലുടനീളം താരം പന്ത് തൊട്ടത് 19 തവണ. അതിൽ ആദ്യ പകുതിയിലാണ് 12 തവണയും ടച്ച്. രണ്ടാം പകുതിയിലെ ടച്ചുകളുടെ എണ്ണം ഏഴ് മാത്രം. മത്സരം 80 മിനിറ്റ് പിന്നിട്ട ശേഷം ഒരു തവണ പോലും റൊണാൾഡോയ്ക്കു പന്ത് ടച്ച് ചെയ്യാൻ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 
 
കളിയിൽ 90 മിനിറ്റും റൊണാൾഡോ കളിച്ചു. പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് മത്സരം നീണ്ടേക്കാം എന്ന വിലയിരുത്തലിൽ ആണ് റൊണാൾഡോയെ പിൻവലിക്കാതിരുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പോർച്ചുഗൽ - സ്‌പെയിൻ കളിയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് തവണ പന്ത് ടച്ച് ചെയ്തതിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് സ്‌പെയിൻ താരം ഒയർസബാൽ ആണ്, 35 തവണ ! സ്‌പെയിനെതിരായ റൊണാൾഡോയുടെ പ്രകടനത്തിനു പത്തിൽ അഞ്ചാണ് ദ് ഗോൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന റേറ്റിങ്. 
 
കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഈ ലോകകപ്പിൽ റൊണാൾഡോയേക്കാൾ അധികനേരം പന്ത് കൈവശം വയ്ക്കുകയും കൂടുതൽ ടച്ചുകളുള്ളതുമായ 366 താരങ്ങളുണ്ട്. 
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾ

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾകിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ടഗോൾ നേടി

India vs England : ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഗെയിമാണ്, ഒറ്റയാളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല, വൈഭവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, വ്യക്തമാക്കി ശ്രേയസ് അയ്യർ

India vs England : ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഗെയിമാണ്, ഒറ്റയാളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല, വൈഭവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, വ്യക്തമാക്കി ശ്രേയസ് അയ്യർവിഷയത്തില്‍ വ്യക്തത നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ നായകനായ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍.

നോക്കൗട്ട് ഗോളുകളിൽ മാസ്റ്റർ, ലോകത്തെ മികച്ച താരം മെസ്സിയായിരിക്കാം, ലോകകപ്പിൽ അത് പക്ഷേ എംബാപ്പെ മാത്രം

നോക്കൗട്ട് ഗോളുകളിൽ മാസ്റ്റർ, ലോകത്തെ മികച്ച താരം മെസ്സിയായിരിക്കാം, ലോകകപ്പിൽ അത് പക്ഷേ എംബാപ്പെ മാത്രംലോകകപ്പിലെ നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും അധികം ഗോളുകള്‍ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡും 27കാരന്‍ സ്വന്തം പേരിലാക്കി.

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?അയർലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20 യിൽ അഞ്ച് റൺസിനും രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ പൂജ്യത്തിനുമാണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്ഓസ്‌ട്രേലിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവര്‍ സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറി.

Cristiano Ronaldo: എൺപതാം മിനിറ്റിനു ശേഷം 'പന്തില്ല', ആകെ ടച്ച് 19 തവണ

Cristiano Ronaldo: എൺപതാം മിനിറ്റിനു ശേഷം 'പന്തില്ല', ആകെ ടച്ച് 19 തവണCristiano Ronaldo: സ്‌പെയിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ പോർച്ചുഗൽ നായകൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടേത് നിറംമങ്ങിയ പ്രകടനം. വെറും മൂന്ന് ഷോട്ടുകളാണ് താരത്തിന്റെ കാലിൽ നിന്ന് വന്നത്. അതിൽ ഓൺ ടാർഗറ്റ് ഷോട്ട് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം.

എംബാപ്പെ ഫ്രഞ്ചുക്കാരനായി നടിക്കുന്ന കാമറൂൺകാരൻ, വിവാദമായി പരാഗ്വെ സെനറ്ററുടെ പരാമർശം, നിയമനടപടിയുമായി ഫ്രഞ്ച് ഫെഡറേഷൻ

എംബാപ്പെ ഫ്രഞ്ചുക്കാരനായി നടിക്കുന്ന കാമറൂൺകാരൻ, വിവാദമായി പരാഗ്വെ സെനറ്ററുടെ പരാമർശം, നിയമനടപടിയുമായി ഫ്രഞ്ച് ഫെഡറേഷൻഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീക്വാര്‍ട്ടര്‍ മത്സരത്തില്‍ പരാഗ്വെയെ 1-0ന് കീഴടക്കി ഫ്രാന്‍സ് ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെ കിലിയന്‍ എംബാപ്പെയ്‌ക്കെതിരെ വംശീയ അധിക്ഷേപം നടത്തിയ പരാഗ്വേ സെനറ്റര്‍ സെലെസ്റ്റെ അമരില്ലയ്‌ക്കെതിരെ നടപടിയുമായി ഫ്രഞ്ച് ഫുട്‌ബോള്‍ ഫെഡറേഷന്‍.

Belgium Vs USA : 'ട്രംപ് കാർഡല്ല, ഇന്നാ പിടി നിങ്ങളുടെ ടീമിനുള്ള ചുവപ്പ് കാർഡ്', അമേരിക്കയെ നാണംകെടുത്തി ബെൽജിയം

Belgium Vs USA : 'ട്രംപ് കാർഡല്ല, ഇന്നാ പിടി നിങ്ങളുടെ ടീമിനുള്ള ചുവപ്പ് കാർഡ്', അമേരിക്കയെ നാണംകെടുത്തി ബെൽജിയം2026 ഫിഫ ലോകകപ്പില്‍ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനല്‍ സ്വപ്നം കണ്ട അമേരിക്കയെ 4-1ന് തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞ് ബെല്‍ജിയം. നേരത്തെ ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ് കിട്ടിയ അമേരിക്കന്‍ സ്‌ട്രൈക്കര്‍ ഫൊളാരിന്‍ ബലോഗന്റെ വിലക്ക് ഒഴിവാക്കാനായി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് നേരിട്ട് ഇടപ്പെട്ടത് വിവാദമായി മാറിയിരുന്നു.

Sanju Samson : ശാന്തരാകുവിൻ, സഞ്ജു പുറത്തല്ല: ഓപ്പണിങ് സ്ഥാനവും നഷ്ടമാകില്ല

Sanju Samson : ശാന്തരാകുവിൻ, സഞ്ജു പുറത്തല്ല: ഓപ്പണിങ് സ്ഥാനവും നഷ്ടമാകില്ലസിംബാബ്വെ പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ പുറത്താകലില്‍ ചര്‍ച്ച കൊഴുക്കുന്നു. ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഹീറോയായിട്ടും വെറും 3 മോശം ഇന്നിങ്ങ്‌സുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സഞ്ജുവിനെ ഒഴിവാക്കിയതില്‍ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.