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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Thursday, 25 June 2026 (08:37 IST)

Brazil vs Scotland: ബ്രസീൽ ഗ്രൂപ്പ് ചാംപ്യൻമാർ; റൗണ്ട് 32 വിൽ ജപ്പാൻ?

54 ശതമാനം ബോൾ പൊസഷനിലൂടെ തുടക്കം മുതൽ ബ്രസീൽ കളംനിറഞ്ഞു കളിച്ചു

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Publish: Thu, 25 Jun 2026 (08:37 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (08:39 IST)
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Brazil

Brazil vs Scotland: ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ സ്‌കോട്ട്‌ലൻഡിനെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കു തോൽപ്പിച്ച് ബ്രസീൽ. വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ ഇരട്ടഗോൾ നേടി. മത്യേൂസ് കൂനയും ബ്രസീലിനായി സ്‌കോർ ചെയ്തു. 
 
54 ശതമാനം ബോൾ പൊസഷനിലൂടെ തുടക്കം മുതൽ ബ്രസീൽ കളംനിറഞ്ഞു കളിച്ചു. ഏഴാം മിനിറ്റിലാണ് വിനീഷ്യസ് ബ്രസീലിനായി ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. ആദ്യ പകുതിയുടെ അധിക സമയത്ത് രണ്ടാം ഗോളും സ്‌കോർ ചെയ്തു. 60-ാം മിനിറ്റിലാണ് കൂനയുടെ ഗോൾ. പരുക്കിനെ തുടർന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമായ സൂപ്പർതാരം നെയ്മർ 75-ാം മിനിറ്റിൽ ബ്രസീലിനായി കളത്തിലിറങ്ങിയത് ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാക്കി. നോക്ക്ഔട്ടിൽ നെയ്മർ കളിക്കുമെന്ന് ഇതോടെ ഉറപ്പായി. 
 
1930 ലെ ആദ്യ ലോകകപ്പിൽ ഒഴികെ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ ലോകകപ്പുകളിലും (22 തവണ) ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം കടക്കുന്ന ഏകടീമായി ബ്രസീൽ. ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ ടേബിൾ ടോപ്പറായാണ് ബ്രസീൽ നോക്ക്ഔട്ടിൽ എത്തുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് എഫിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരെയാണ് റൗണ്ട് 32 വിൽ ബ്രസീൽ നേരിടേണ്ടത്. നിലവിലെ സാഹചര്യമനുസരിച്ച് ജപ്പാനെയായിരിക്കും റൗണ്ട് 32 വിൽ ബ്രസീൽ നേരിടേണ്ടിവരിക. 
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