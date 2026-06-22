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നെയ്മർ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം പ്ലെയർ, പരിഹസിച്ച് ബ്രസീലിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് ലുല ഡാ സിൽവ
ബ്രസീലിയന് സൂപ്പര് താരം നെയ്മറെ പരസ്യമായി പരിഹസിച്ച് ബ്രസീലിയന് പ്രസിഡന്റ് ലുല ഡാ സില്വ.
ബ്രസീലിയന് സൂപ്പര് താരം നെയ്മറെ പരസ്യമായി പരിഹസിച്ച് ബ്രസീലിയന് പ്രസിഡന്റ് ലുല ഡാ സില്വ. ബെലോ ഹോറിസോണ്ടയില് നടന്ന ഒരു പരിപാടിക്കിടെ സദസിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് ആരാണ് ബ്രസീല് ടീമിലെ മികച്ച കളിക്കാരനെന്ന് ലുല ഡാ സില്വ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. നെയ്മറെന്ന കുട്ടിയുടെ മറുപടി കേട്ടാണ് ലുല ഡാ സില്വ പരിഹസിച്ചത്. നെയ്മറെ വര്ക്ക് ഫ്രം ഹോം പ്ലെയറെന്നാണ് ലുല ഡാ സില്വ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
നെയ്മര് ഇപ്പോള് കളിക്കുന്നതേയില്ലല്ലോ സുഹൃത്തെ, അവന് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വര്ക്ക് ഫ്രം ഹോം കളിക്കാരനാണ്. ഞാന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്റര്നെറ്റില് കണ്ടൊരു തമാശയാണിത്. ലുലാ ഡാ സില്വ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ പോയാല് വൈകാതെ എഐ ഉപയോഗിച്ച് 11 പെലെമാരെ വെച്ച് ബ്രസീല് ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. സംഭവം വൈറലായതോടെ നിരവധി പേരാണ് ബ്രസീലിയന് പ്രസിഡന്റിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.
ബ്രസീല് ദേശീയ ഫുട്ബോള് ടീമിനായി ഏറ്റവും കൂടുതല് ഗോളുകള് നേടിയ താരമാണ് 34കാരനായ നെയ്മര്. 129 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 79 ഗോളുകളാണ് താരം നേടിയിട്ടുള്ളത്. കാര്യങ്ങള് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും തുടര്ച്ചയായുള്ള പരിക്കുകള് കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട പല ടൂര്ണമെന്റുകളും പല തവണ നെയ്മര്ക്ക് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. നിലവില് ദേശീയ ടീമില് ഭാഗമാണെങ്കിലും പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ 2 മത്സരങ്ങളിലും നെയ്മര് കളിച്ചിട്ടില്ല. താരം ഫിറ്റ്നസ് വീണ്ടെടുത്തുവരികയാണെന്നും സ്കോട്ട്ലന്ഡുമായുള്ള അടുത്ത മത്സരത്തില് ബ്രസീലിനായി കളിച്ചേക്കുമെന്നുമാണ് നിലവില് വരുന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള്. നെയ്മര് കൂടി ഇറങ്ങുന്നതോടെ ബ്രസീല് ആക്രമണം ശക്തമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകര്.ALSO READ: ഓൾറൗണ്ട് മികവുമായി മരിസെയ്ൻ കാപ്പ്, വനിതാ ടി20യിലെ നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തോൽവി
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തന്ത്രം വെളിപ്പെടുത്തി സ്കലോണി; മറ്റു മത്സരങ്ങളും കാണും
ലോകകപ്പിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അർജന്റീന പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോണി. മറ്റു ടീമുകളുടെ മത്സരങ്ങൾ കാണുന്നത് അർജന്റീനയെ ഒരുക്കുന്നതിനു സഹായിക്കുമെന്ന് സ്കലോണി പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഓസ്ട്രിയയ്ക്കെതിരെ അർജന്റീന ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ രണ്ടാം മത്സരം കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് സ്കലോണിയുടെ പ്രതികരണം.