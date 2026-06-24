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'ലയണൽ മെസി ഇന്നലെ...'; മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ ചോദ്യത്തിൽ അസ്വസ്ഥനായി റൊണാൾഡോ (വീഡിയോ)
ഓസ്ട്രിയയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെസിയും ഇരട്ടഗോൾ നേടിയിരുന്നു
ലയണൽ മെസിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിൽ അസ്വസ്ഥനായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ റൊണാൾഡോ ഇരട്ട ഗോൾ നേടി പോർച്ചുഗലിന്റെ ജയത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനമായിരുന്നു. മത്സരത്തിനു ശേഷമുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കിടെയാണ് റൊണാൾഡോ അസ്വസ്ഥനായത്.
Lionel Messi and Cristiano Ronaldo
ഓസ്ട്രിയയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെസിയും ഇരട്ടഗോൾ നേടിയിരുന്നു. ഇതേ കുറിച്ചാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. മെസി എന്ന് കേട്ടതും റൊണാൾഡോ അസ്വസ്ഥനായി ചോദ്യത്തിൽ നിന്നു ഒഴിഞ്ഞുമാറി. ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകനിൽ നിന്ന് മുഖംതിരിച്ച് മറ്റൊരു മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു.
ലോകകപ്പിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ അർജന്റീനയെ നേരിടേണ്ടിവന്നാലോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനു 'അറിയില്ല' എന്നായിരുന്നു റൊണാൾഡോയുടെ മറുപടി.
Cristiano Ronaldo avoided talking about Lionel Messi when asked about him during the post-match press conference. pic.twitter.com/JCmYdxM0g2— Bolavip US (@bolavipus) June 23, 2026
ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ അൽജീരിയയ്ക്കെതിരെ മെസി ഹാട്രിക് അടിച്ച ശേഷവും മാധ്യമപ്രവർത്തകർ റൊണാൾഡോയോടു മെസിയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു. 'ലിയോ മെസി ഹാട്രിക് നേടിയല്ലോ..' എന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും 'ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല' എന്നുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ അസ്വസ്ഥനായി റൊണാൾഡോ നടന്നുനീങ്ങി. നടന്നുപോകുന്നതിനിടെ 'എംബാപ്പെയും ഗോൾ അടിച്ചല്ലോ...' എന്ന് റൊണാൾഡോ പറയുന്നത് കേൾക്കാം.
അതേസമയം ആറ് ലോകകപ്പുകളിൽ നിന്നായി റൊണാൾഡോ പത്ത് ഗോളുകൾ നേടി മുന്നേറുകയാണ്. ലോകകപ്പ് ഗോൾ വേട്ടക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ ഇപ്പോൾ 11-ാം സ്ഥാനത്താണ് പോർച്ചുഗൽ നായകൻ. ആറ് ലോകകപ്പുകൾ കളിച്ച ലയണൽ മെസി 18 ഗോളുകളുമായി പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതും.
Journalist: "Leo Messi scored a hattrick..."— All About Argentina ???????? (@AlbicelesteTalk) June 24, 2026
Cristiano Ronaldo: "I couldn't care less about the others...
Mbappé also scored..." pic.twitter.com/UScBZRTCvs
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Lionel Messi - Antonela Roccuzzo Love Story: അഞ്ച് വയസ് മുതൽ സുഹൃത്തുക്കൾ; മെസിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അന്റോണെല്ല വന്നത് ഇങ്ങനെ
Lionel Messi Love Story: ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള ലോക ഫുട്ബോളറാണ് അർജന്റീന താരം ലയണൽ മെസി. കളിക്കളത്തിൽ എതിരാളികളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന മെസിയുടെ വ്യക്തി ജീവിതവും ഏറെ ട്വിസ്റ്റുകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. അതിലൊന്നാണ് താരത്തിന്റെ പ്രണയവും വിവാഹവും. അന്റോണെല്ല റോക്കൂസോയാണ് മെസിയുടെ ജീവിതപങ്കാളി. കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള പ്രണയമാണ് മെസിയെയും അന്റോണെല്ല റൊക്കൂസോയെയും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിപ്പിച്ചത്. നിരവധി ട്വിസ്റ്റുകളുള്ള ഒരു പ്രണയകാവ്യമായിരുന്നു അത്. ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്ത് ഇടംകാലുകൊണ്ട് കവിത രചിക്കുന്ന മെസി ജീവിതത്തിലും ഒരു പ്രണയകാവ്യം രചിക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിരിക്കുന്നത്.