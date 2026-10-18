നമുക്ക് മികച്ച 2 ഓപ്പണർമാരുണ്ട്, വൈഭവ് കാത്തിരുന്നെ മതിയാകു : ശ്രേയസ് അയ്യർ
വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശി ഇന്ത്യന് ടീമിന്റെ പ്ലെയിങ് ഇലവനില് അവസരത്തിനായി ഇനിയും കാത്തിരിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യന് ക്യാപ്റ്റന് ശ്രേയസ് അയ്യര്. അഭിഷേക് ശര്മ- സഞ്ജു സാംസണ് കൂട്ടുക്കെട്ട് സ്ഥിരതയാര്ന്ന പ്രകടനമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും ശ്രേയസ് വ്യക്തമാക്കി. വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഐപിഎല്ലിലെ 2026 സീസണില് 776 റണ്സ് നേടിയതോടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സീനിയര് ടീമിലേക്ക് വൈഭവ് തിരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. അയര്ലന്ഡ്, ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനങ്ങള്ക്കുള്ള ടീമില് ഇടം നേടിയെങ്കിലും തുടര്ച്ചയായ അവസരങ്ങള് ലഭിച്ചില്ല. തുടര്ന്ന് ഏഷ്യന് ഗെയിംസിലും സിംബാബ്വെ പര്യടനത്തിലുമാണ് വൈഭവ് ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചത്. ഈ സീരീസുകളില് ഗൗതം ഗംഭീര് ആയിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ പരിശീലകന്.
അഫ്ഗാനെതിരെയും വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെതിരെയും എന്തുകൊണ്ട് വൈഭവിനെ ഉള്പ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് ശ്രേയസ് വ്യക്തത വരുത്തിയത്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ലോകകപ്പ് നേടിത്തന്ന, സ്ഥിരതയോടെ റണ്സ് കണ്ടെത്തുന്ന 2 മികച്ച ഓപ്പണര്മാര് ടീമിനൊപ്പമുണ്ട്. അതിനാല് നിലവില് അവസരം ലഭിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് കൂടുതല് സമ്മര്ദ്ദത്തിലാകരുതെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മികച്ച ഐപിഎല് സീസണിന് ശേഷമാണ് അവന് വരുന്നത്. അവന്റെ വികാരം എനിക്ക് മനസിലാകും. എങ്കിലും കാത്തിരുന്നേ മതിയാകുവെന്നും ശ്രേയസ് പറഞ്ഞു.