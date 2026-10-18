ഐസിസി കിരീടമില്ലാത്തത് സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ലോകകപ്പോടെ അതവസാനിപ്പിക്കും : ഫഖർ സമാൻ
2017ലെ ചാമ്പ്യന്സ് ട്രോഫി ഫൈനലില് ഇന്ത്യയെ തോല്പ്പിച്ച കിരീടം നേടിയതിന് ശേഷം ഒരൊറ്റ ഐസിസി കിരീടവും നേടാന് പാകിസ്ഥാനായിട്ടില്ല.
സമീപകാലത്തൊന്നും ഒരു ഐസിസി കിരീടം നേടാനായിട്ടില്ല എന്നതിനാല് പാകിസ്ഥാന് ടീം വലിയ സമ്മര്ദ്ദത്തിലാണെന്നും അടുത്ത വര്ഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പോടെ ആ കാത്തിരിപ്പിന് അവസാനമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും വെറ്ററന് ഓപ്പണര് ഫഖര് സമാന്. 2017ലെ ചാമ്പ്യന്സ് ട്രോഫി ഫൈനലില് ഇന്ത്യയെ തോല്പ്പിച്ച കിരീടം നേടിയതിന് ശേഷം ഒരൊറ്റ ഐസിസി കിരീടവും നേടാന് പാകിസ്ഥാനായിട്ടില്ല. 2022ലെ ടി20 ലോകകപ്പില് ഫൈനലില് എത്തിയെങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് അന്ന് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.
2017ലെ വിജയത്തിന് ശേഷം ഒരു ഐസിസി കിരീടം നേടാനായിട്ടില്ലെന്ന കാര്യം കളിക്കാര് പലപ്പോഴും ചര്ച്ച ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും ഈ നീണ്ട കിരീടവരള്ച്ച ടീമിനെ സമ്മര്ദ്ദത്തിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും സമാന് സമ്മതിച്ചു. ഒരു ഐസിസി കിരീടം നേടുക ടീമെന്ന നിലയില് ഞങ്ങള്ക്ക് വലിയ സമ്മര്ദ്ദം തരുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ ദീര്ഘമായ ഈ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നതിനെ ഞങ്ങള് ഗൗരവമായാണ് കാണുന്നത്. ഏറെക്കാലമായി ഒരു ഐസിസി കിരീടമില്ല എന്നതിനെ ആരാധകര് നിരാശയോടെയാണ് കാണുന്നത്.അത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഞങ്ങള് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുമ്പോള് ആളുകള് വലിയ സ്നേഹവും പിന്തുണയും നല്കാറുണ്ട്. മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുമായി സംസാരിക്കവെ ഫഖര് സമാന് പറഞ്ഞു.
നന്നായി കളിക്കുമ്പോള് ആളുകള് കൂടുതല് സ്നേഹം തരും.മോശമായി കളിച്ചാല് സ്വാഭാവികമായും ആരാധകര്ക്ക് നിരാശയുണ്ടാകും. സീനിയര് താരങ്ങളായാലും ജൂനിയര് താരങ്ങളായാലും തങ്ങളുടെ പരമാവധി നല്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒരു ഐസിസി കിരീടം നേടുക എന്നതിനെ ഗൗരവകരമായി തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ഞങ്ങള് അതിനായി പരമാവധി ശ്രമിക്കും. ലോകകപ്പ് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന് ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഫഖര് സമാന് പറഞ്ഞു.ALSO READ: തുടരാനില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ; രോഹിത്തിനു പകരക്കാരനായി ജയ്സ്വാളിനെ എത്തിക്കാൻ നീക്കം