അനുഭവസമ്പത്ത് ന്യൂസിലൻഡിൽ തുണയാകും, സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കും : സഞ്ജു സാംസൺ
വരാനിരിക്കുന്ന ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയില് തന്റെ പരിചയസമ്പത്ത് മുതലാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യന് ഓപ്പണര് സഞ്ജു സാംസണ്. വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെതിരായ പരമ്പരയില് പരിശീലനത്തിന് കളിക്കാര്ക്ക് ആവശ്യമായ സമയം ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും വേണ്ടത്ര പരിശീലനമില്ലാതെയാണ് താരങ്ങള് മത്സരിക്കാന് ഇറങ്ങിയതെന്നും സഞ്ജു പറഞ്ഞു.
വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെതിരായ ടി20 പരമ്പരയില് 2 അര്ധസെഞ്ചുറിയടക്കം ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനമാണ് സഞ്ജു നടത്തിയത്. ബെംഗളുരുവിലെ മത്സരം മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ പരമ്പര 2-2ന് സമനിലയില് അവസാനിച്ചിരുന്നു. വെസ്റ്റിന്ഡീസ് പര്യടനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ 22നാണ് ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നത്.
ലഭിക്കുന്ന സമയം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക പിച്ചില് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസിലാക്കാന് ആദ്യത്തെ ചില പന്തുകള് ജാഗ്രതയോടെ കളിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ന്യൂസിലന്ഡില് ഇന്ത്യന് റ്റീം 20നെത്തും. 21ന്പരിശീലനം നടത്തുകയും 22ന് മത്സരിക്കാന് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും. അവിടത്തെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാന് അല്പം സമയമെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് സാഹചര്യങ്ങള് വിലയിരുത്താല് ആദ്യം 2-3 പന്തുകള് എടുക്കും. അനുഭവത്തിലൂടെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങള് പിന്തുടരാനും സാഹചര്യങ്ങള് മാനിച്ച് കളിക്കുകയും ചെയ്യാനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. സഞ്ജു കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.