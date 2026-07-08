  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍
  4. Argentina defeat Egypt
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Wednesday, 8 July 2026 (08:38 IST)

Argentina vs Egypt: ബ്ലഡി സൈക്കോ കം ബാക്ക് ! 79 മിനിറ്റ് വരെ തോറ്റുനിന്ന അർജന്റീനയുടെ 'ഞെട്ടിക്കൽ കളി'

മത്സരത്തിന്റെ 15-ാം മിനിറ്റിൽ യാസർ ഇബ്രാഹിമിലൂടെ ഈജിപ്ത് അർജന്റീനയെ ഞെട്ടിച്ചു

Argentina defeat Egypt, Argentina vs Egypt, Argentina vs Egypt World Cup, Argentina vs Egypt Quarter Final, Argentina vs Egypt Highlights, Argentina vs Egypt Result, അർജന്റീന vs ഈജിപ്ത്, അർജന്റീന ഈജിപ്ത് മത്സരം, അർജന്റീനയുടെ ജയം, അർജന്റീന ക്വാർട്ടർ ഫ
BY: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (08:38 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (08:42 IST)
google-news
Argentina

Argentina vs Egypt: ലോകകപ്പ് പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ഈജിപ്തിനെ തോൽപ്പിച്ച് അർജന്റീന ക്വാർട്ടറിൽ. രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് അർജന്റീനയുടെ ജയം. മത്സരത്തിന്റെ 79 മിനിറ്റ് വരെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് 'തോറ്റുനിന്ന' ശേഷമാണ് നിലവിലെ ലോക ചാംപ്യൻമാരുടെ അവിശ്വസനീയമായ തിരിച്ചുവരവ്. 
 
മത്സരത്തിന്റെ 15-ാം മിനിറ്റിൽ യാസർ ഇബ്രാഹിമിലൂടെ ഈജിപ്ത് അർജന്റീനയെ ഞെട്ടിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഒരു പെനാൽറ്റി അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും സാക്ഷാൽ ലയണൽ മെസി തന്നെ അത് പാഴാക്കി. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഈജിപ്ത് നിറഞ്ഞുകളിച്ചപ്പോൾ അർജന്റീനയ്ക്കു ഉത്തരമുണ്ടായില്ല. 
 
രണ്ടാം പകുതിയിലും ഈജിപ്ത് അർജന്റീനയെ ഞെട്ടിച്ചു. 67-ാം മിനിറ്റിൽ മുസ്തഫ സിക്കോയിലൂടെ ഈജിപ്തിന്റെ രണ്ടാം ഗോൾ. പൂർണമായി അർജന്റീന പ്രതിരോധത്തിലായി. ഇനിയൊരു തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ആരാധകർ പോലും കരുതി. എന്നാൽ ചാംപ്യൻമാർ ചാംപ്യൻമാരുടെ കളി പുറത്തെടുത്തു. 79-ാം മിനിറ്റിൽ മെസിയുടെ പാസിൽ നിന്ന് ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമെരോയിലൂടെ അർജന്റീന ആദ്യഗോൾ നേടി. ആ നിമിഷം മുതൽ ഈജിപ്ത് കളിയിൽ നിന്ന് പൂർണമായി പുറത്ത്. പിന്നെ കണ്ടത് അർജന്റീനയുടെ സിനിമയെ വെല്ലുന്ന പ്രകടനം. 
 
ആദ്യ ഗോളിനു ശേഷം പൂർണമായി പന്തടക്കം അർജന്റീനയ്‌ക്കൊപ്പം ആയിരുന്നു. 83-ാം മിനിറ്റിൽ ലയണൽ മെസി വക രണ്ടാം ഗോൾ. ഫൈനൽ വിസിലിനു മുൻപ് എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് വക മൂന്നാം ഗോളും നേടി അർജന്റീന ക്വാർട്ടറിൽ. സ്വിറ്റ്‌സർലാൻഡിനെയാണ് ക്വാർട്ടറിൽ അർജന്റീന നേരിടുക. 
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾ

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾകിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ടഗോൾ നേടി

India vs England : ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഗെയിമാണ്, ഒറ്റയാളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല, വൈഭവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, വ്യക്തമാക്കി ശ്രേയസ് അയ്യർ

India vs England : ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഗെയിമാണ്, ഒറ്റയാളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല, വൈഭവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, വ്യക്തമാക്കി ശ്രേയസ് അയ്യർവിഷയത്തില്‍ വ്യക്തത നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ നായകനായ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍.

നോക്കൗട്ട് ഗോളുകളിൽ മാസ്റ്റർ, ലോകത്തെ മികച്ച താരം മെസ്സിയായിരിക്കാം, ലോകകപ്പിൽ അത് പക്ഷേ എംബാപ്പെ മാത്രം

നോക്കൗട്ട് ഗോളുകളിൽ മാസ്റ്റർ, ലോകത്തെ മികച്ച താരം മെസ്സിയായിരിക്കാം, ലോകകപ്പിൽ അത് പക്ഷേ എംബാപ്പെ മാത്രംലോകകപ്പിലെ നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും അധികം ഗോളുകള്‍ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡും 27കാരന്‍ സ്വന്തം പേരിലാക്കി.

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?അയർലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20 യിൽ അഞ്ച് റൺസിനും രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ പൂജ്യത്തിനുമാണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്ഓസ്‌ട്രേലിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവര്‍ സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറി.

സഞ്ജു എവിടെ, We Want Sanju Samson, ഇന്ത്യൻ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി ആരാധകർ

സഞ്ജു എവിടെ, We Want Sanju Samson, ഇന്ത്യൻ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി ആരാധകർലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഹീറോയായിരുന്ന സഞ്ജുവിനെ വെറും 3 മോശം ഇന്നിങ്ങ്‌സുകളുടെ പേരില്‍ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ സഞ്ജു ഇല്ലാതെയിറങ്ങിയ 2 മത്സരങ്ങളിലും ടീം പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് ടീം മാനേജ്‌മെന്റിനെതിരായ വിമര്‍ശനങ്ങളും ശക്തമായത്.

മെസ്സി മാത്രമല്ല, 39 വയസ്സിൽ അഴിഞ്ഞാട്ടവുമായി ജോക്കോവിച്ചു, 5 മണിക്കൂർ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ വിംബിൾഡൻ സെമി ഫൈനലിലേക്ക്

മെസ്സി മാത്രമല്ല, 39 വയസ്സിൽ അഴിഞ്ഞാട്ടവുമായി ജോക്കോവിച്ചു, 5 മണിക്കൂർ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ വിംബിൾഡൻ സെമി ഫൈനലിലേക്ക്വിംബിള്‍ഡണ്‍ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ പോരാട്ടങ്ങളില്‍ ഒന്നില്‍ മൂന്നാം സീഡായ യുവതാരം ഫെലിക്‌സ് ഓഗര്‍-അലിയാസിമിനെ 5 മണിക്കൂറും 15 മിനിറ്റും നീണ്ട മാരത്തോണ്‍ പോരാട്ടത്തില്‍ പരാജയപ്പെടുത്തി സെര്‍ബിയന്‍ ഇതിഹാസം നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച്.

FIFA World Cup 2026: വരുമോ ഫ്രാൻസ് vs അർജന്റീന ഫൈനൽ വീണ്ടും?

FIFA World Cup 2026: വരുമോ ഫ്രാൻസ് vs അർജന്റീന ഫൈനൽ വീണ്ടും?FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും അർജന്റീന vs ഫ്രാൻസ് ഫൈനൽ വരുമോ? ഫുട്‌ബോൾ ലോകം ആവേശത്തോടെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. ക്വാർട്ടർ മത്സരങ്ങളിലേക്കു കടക്കുമ്പോൾ ഇനി ലോകകപ്പിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് വെറും ഏഴ് മത്സരങ്ങൾ മാത്രം.

ARG vs EGYPT : സല വീണിട്ടും എങ്ങനെ അർജൻ്റീനയ്ക്ക് മൂന്നാം ഗോൾ അനുവദിച്ചത്, വിമർശകരെ കണ്ണില്ലാത്തതാണോ?

ARG vs EGYPT : സല വീണിട്ടും എങ്ങനെ അർജൻ്റീനയ്ക്ക് മൂന്നാം ഗോൾ അനുവദിച്ചത്, വിമർശകരെ കണ്ണില്ലാത്തതാണോ?കേപ് വര്‍ദെയ്‌ക്കെതിരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വിജയിച്ചാണ് വന്നതെങ്കിലും ഈജിപ്തിനെ അനായാസകരമായി അര്‍ജന്റീന പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ഫുട്‌ബോള്‍ ലോകം കരുതിയതെങ്കിലും മത്സരത്തിന്റെ 15മത്തെ മിനിറ്റില്‍ തന്നെ യാസിര്‍ ഇബ്രാഹിമിലൂടെ ഈജിപ്ത് ഞെട്ടിച്ചു.

ഷൂട്ടൗട്ടിൽ കൊളംബിയയെ വീഴ്ത്തി സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ് സെമിഫൈനലിൽ, 1954ന് ശേഷം ഇതാദ്യം, ക്വാർട്ടറിൽ എതിരാളികൾ അർജൻ്റീന

ഷൂട്ടൗട്ടിൽ കൊളംബിയയെ വീഴ്ത്തി സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ് സെമിഫൈനലിൽ, 1954ന് ശേഷം ഇതാദ്യം, ക്വാർട്ടറിൽ എതിരാളികൾ അർജൻ്റീനഫുട്‌ബോള്‍ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തരായ കൊളംബിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് സ്വിറ്റ്സര്‍ലന്‍ഡ്. നിശ്ചിതസമയത്തും അധികസമയത്തും സമനില പാലിച്ചതോടെയാണ് മത്സരം പെനാല്‍റ്റിയിലേക്ക് നീണ്ടത്.