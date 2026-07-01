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പെനാൽറ്റി എടുക്കാൻ 4 താരങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല, നാണക്കേട് തന്നെ, ജർമനി പണ്ട് ചാമ്പ്യന്മാരുടെ ടീമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ!
ലോകകപ്പ് നോക്ക്കൗട്ട് പോരാട്ടത്തില് പരാഗ്വെയോട് പെനാല്റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടില് തോറ്റ് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ജര്മനിയെ നാണക്കേടിലാക്കി പുതിയ റിപ്പോര്ട്ട്. നിശ്ചിതസമയത്തും അധികസമയത്തും ഇരുടീമുകളും സമനില പാലിച്ചതിനെ തുടര്ന്നായിരുന്നു മത്സരം പെനാല്റ്റിയിലേക്ക് നീണ്ടത്. അഞ്ച് പെനാല്റ്റികള്ക്ക് ശേഷം ഇരുടീമുകളും 3-3 എന്ന നിലയിലായപ്പോള് നിര്ണായകമായ ആറാം പെനാല്റ്റി എടുക്കാന് 4 മുതിര്ന്ന ജര്മന് താരങ്ങള് വിസമ്മതിച്ചതായാണ് പുതിയ റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
പ്രമുഖ ജര്മന് മാധ്യമമായ ബില്ഡാണ് ഈ വാര്ത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. നായകനായ ജോഷ്വ കിമ്മിച്ച് സീനിയര് താരങ്ങളായ ലിയോണ് ഗൊരെട്സ്ക, വാല്ഡെമര് ആന്റണ്, നഥാനിയല് ബ്രൗണ്, മാലിക് തിഷാവ് എന്നീ താരങ്ങളെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഇവരെല്ലാവരും ആത്മവിശ്വാസമില്ലാതെ പിന്മാറി. ജര്മനിക്കായി 72 മത്സരങ്ങള് കളിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയസമ്പന്നനായ ലിയോണ് ഗൊരെട്സ്കയോട് 2 തവണയാണ് ജര്മന് നായകന് കിക്കെടൂക്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഈ താരങ്ങളെല്ലാം പിന്മാറിയതോടെയാണ് ജൊനാഥന് തായ് കിക്കെടുക്കാന് തയ്യാറായത്.
തന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിലെ തന്നെ ആദ്യ പെനാല്റ്റിയായിരുന്നു ജൊനാഥന് തായ് എടുത്തത്. ഈ കിക്ക് ലക്ഷ്യം കാണാതെ വന്നതോടെ പരാഗ്വെ വിജയിക്കുകയായിരുന്നു. മത്സരത്തില് ജര്മനിയുടെ കായ് ഹെവാര്ട്സ്, നിക്ക് ബോള്ടെമാഡെ, ജൊനാഥന് താ എന്നിവരുടെ കിക്കുകളാണ് പാഴായത്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില് ക്യുറസോവയെ 7-1ന് പരാജയപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയ ജര്മനി ഐവറികോസ്റ്റിനെതിരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വിജയം പിടിച്ചത്. അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തില് ഇക്വഡോറിനോട് അപ്രതീക്ഷിത തോല്വിയും ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു. 2014ലെ ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായ ജര്മനിക്ക് അതിന് ശേഷം ലോകകപ്പില് പ്രീ ക്വാര്ട്ടര് പോലും കടക്കാന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.ALSO READ: FIFA World Cup 2026: ബ്രസീലിനു നോർവെ പരീക്ഷ, ഫ്രാൻസിനു പരാഗ്വെ ഈസിയാകുമോ?