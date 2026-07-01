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  4. 4 Germany players refused to take penalty says reports
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 1 July 2026 (16:18 IST)

പെനാൽറ്റി എടുക്കാൻ 4 താരങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല, നാണക്കേട് തന്നെ, ജർമനി പണ്ട് ചാമ്പ്യന്മാരുടെ ടീമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ!

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BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Wed, 1 Jul 2026 (16:18 IST) Updated: Wed, 1 Jul 2026 (16:21 IST)
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ലോകകപ്പ് നോക്ക്കൗട്ട് പോരാട്ടത്തില്‍ പരാഗ്വെയോട് പെനാല്‍റ്റി ഷൂട്ടൗട്ടില്‍ തോറ്റ് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ജര്‍മനിയെ നാണക്കേടിലാക്കി പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട്. നിശ്ചിതസമയത്തും അധികസമയത്തും ഇരുടീമുകളും സമനില പാലിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു മത്സരം പെനാല്‍റ്റിയിലേക്ക് നീണ്ടത്. അഞ്ച് പെനാല്‍റ്റികള്‍ക്ക് ശേഷം ഇരുടീമുകളും 3-3 എന്ന നിലയിലായപ്പോള്‍ നിര്‍ണായകമായ ആറാം പെനാല്‍റ്റി എടുക്കാന്‍ 4 മുതിര്‍ന്ന ജര്‍മന്‍ താരങ്ങള്‍ വിസമ്മതിച്ചതായാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.
 
പ്രമുഖ ജര്‍മന്‍ മാധ്യമമായ ബില്‍ഡാണ് ഈ വാര്‍ത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. നായകനായ ജോഷ്വ കിമ്മിച്ച് സീനിയര്‍ താരങ്ങളായ ലിയോണ്‍ ഗൊരെട്‌സ്‌ക, വാല്‍ഡെമര്‍ ആന്റണ്‍, നഥാനിയല്‍ ബ്രൗണ്‍, മാലിക് തിഷാവ് എന്നീ താരങ്ങളെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഇവരെല്ലാവരും ആത്മവിശ്വാസമില്ലാതെ പിന്മാറി. ജര്‍മനിക്കായി 72 മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയസമ്പന്നനായ ലിയോണ്‍ ഗൊരെട്‌സ്‌കയോട് 2 തവണയാണ് ജര്‍മന്‍ നായകന്‍ കിക്കെടൂക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഈ താരങ്ങളെല്ലാം പിന്മാറിയതോടെയാണ് ജൊനാഥന്‍ തായ് കിക്കെടുക്കാന്‍ തയ്യാറായത്.
 
 തന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര കരിയറിലെ തന്നെ ആദ്യ പെനാല്‍റ്റിയായിരുന്നു ജൊനാഥന്‍ തായ് എടുത്തത്. ഈ കിക്ക് ലക്ഷ്യം കാണാതെ വന്നതോടെ പരാഗ്വെ വിജയിക്കുകയായിരുന്നു. മത്സരത്തില്‍ ജര്‍മനിയുടെ കായ് ഹെവാര്‍ട്‌സ്, നിക്ക് ബോള്‍ടെമാഡെ, ജൊനാഥന്‍ താ എന്നിവരുടെ കിക്കുകളാണ് പാഴായത്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ ക്യുറസോവയെ 7-1ന് പരാജയപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയ ജര്‍മനി ഐവറികോസ്റ്റിനെതിരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വിജയം പിടിച്ചത്. അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തില്‍ ഇക്വഡോറിനോട് അപ്രതീക്ഷിത തോല്‍വിയും ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു. 2014ലെ ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായ ജര്‍മനിക്ക് അതിന് ശേഷം ലോകകപ്പില്‍ പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ പോലും കടക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല.ALSO READ: FIFA World Cup 2026: ബ്രസീലിനു നോർവെ പരീക്ഷ, ഫ്രാൻസിനു പരാഗ്വെ ഈസിയാകുമോ?
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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പെനാൽറ്റി എടുക്കാൻ 4 താരങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല, നാണക്കേട് തന്നെ, ജർമനി പണ്ട് ചാമ്പ്യന്മാരുടെ ടീമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ!

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