  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ഐപിഎല്‍
  4. KKR and CSK Interested in Hardik Pandya
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Wednesday, 1 July 2026 (15:37 IST)

Hardik Pandya: കൊൽക്കത്ത നായകനായി ഹാർദിക് എത്തുമോ? താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ചെന്നൈയും

ഹാർദിക്കിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഏഴ് ഐപിഎൽ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന

Hardik Pandya IPL Trade, Hardik Pandya Trade News, Hardik Pandya IPL 2027, Hardik Pandya Latest News, Hardik Pandya Transfer, Hardik Pandya Mumbai Indians, Hardik Pandya, Gujarat Titans, IPL Trade Window, IPL Transfer News, IPL 2027 Trade Updates, ഹാ
BY: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Publish: Wed, 1 Jul 2026 (15:37 IST) Updated: Wed, 1 Jul 2026 (16:14 IST)
google-news
Hardik Pandya

Hardik Pandya: ഐപിഎൽ 2027 (IPL 2027) സീസണിനു മുന്നോടിയായുള്ള ട്രേഡ് വിപണി ചർച്ചകൾ തകൃതിയായി നടക്കുകയാണ്. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് നായകൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയെ ആര് സ്വന്തമാക്കുമെന്ന് അറിയാനാണ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളുടെ കാത്തിരിപ്പ്. മാനേജ്‌മെന്റും സഹതാരങ്ങളുമായി അത്ര നല്ല ബന്ധത്തിൽ അല്ലാത്ത ഹാർദിക് മുംബൈ വിടാനുള്ള തീരുമാനം സ്വയമേവ എടുക്കുകയായിരുന്നു. ഹാർദിക്കിനെ പിടിച്ചുനിർത്താൻ മുംബൈ ഫ്രാഞ്ചൈസിയും തയ്യാറല്ല. 
 
ഹാർദിക്കിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഏഴ് ഐപിഎൽ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ഇതിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സും (CSK) ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. നേരത്തെ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സും (KKR) രാജസ്ഥാൻ റോയൽസും (RR) ഹാർദിക്കിനായി രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഏത് താരത്തെ വിട്ടുകൊടുത്തായിരിക്കും ഹാർദിക്കിനായി ചെന്നൈ മുംബൈയുമായി സ്വാപ്പ് ഡീലിൽ ഏർപ്പെടുകയെന്നത് വ്യക്തമല്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 

 
2026 സീസണിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന്റെ നിരാശാജനകമായ പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഹാർദിക്കിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായത്. ടീമിൽ വലിയ അഴിച്ചുപണിക്ക് മാനേജ്‌മെന്റ് തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്നും ചില സീനിയർ താരങ്ങളെ ട്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് വിവിധ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 
 
അതേസമയം, കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് (KKR), രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് (RR) എന്നീ ടീമുകളും ഹാർദിക്കിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസുമായി ചർച്ച നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കെകെആർ ഹാർദിക്കിന് നായകസ്ഥാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്‌തേക്കാമെന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. അജിങ്ക്യ രഹാനെയെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച കൊൽക്കത്ത പകരം ക്യാപ്റ്റൻസിയിലേക്കാണ് ഹാർദിക്കിനെ പരിഗണിക്കുന്നത്. നായകസ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഹാർദിക്കിനും ഈ ഡീലിൽ താൽപര്യമുണ്ട്. ഹാർദിക്കിനു പകരം ഓൾറൗണ്ടർ കാമറൂൺ ഗ്രീനിനെ മുംബൈ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. ഇതിനു കൊൽക്കത്ത തയ്യാറാകുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടിവരും. 
 
ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ, ഹാർദിക്കിന് പകരം രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിൽ നിന്ന് യുവതാരം യശസ്വി ജയ്‌സ്വാളിനെ മുംബൈയിലെത്തിക്കുന്ന സ്വാപ്പ് ഡീലിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ചകൾ നടന്നതായി പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിലും ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല രാജസ്ഥാനിൽ പോയാൽ നായകസ്ഥാനം ലഭിക്കില്ലെന്ന് അറിയുന്നതിനാൽ ഹാർദിക്കിനും ഈ ഡീലിൽ താൽപര്യമില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 
 
ഐപിഎൽ ട്രേഡ് നിയമപ്രകാരം, ഒരു താരത്തെ മറ്റൊരു ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് രണ്ട് ടീമുകളുടെയും ധാരണയ്‌ക്കൊപ്പം താരത്തിന്റെ സമ്മതവും നിർബന്ധമാണ്. അതിനാൽ നിലവിൽ പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ എല്ലാം റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും ചർച്ചകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളവ മാത്രമാണ്. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വന്നതിന് ശേഷമേ ഹാർദിക്കിന്റെ പുതിയ ടീമിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത ലഭിക്കൂ.
 
അതേസമയം ഹാർദിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീലിനു യാതൊരു താൽപര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത രണ്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവും സൺറൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരബാദുമാണ്. 
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾ

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾകിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ടഗോൾ നേടി

India vs England : ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഗെയിമാണ്, ഒറ്റയാളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല, വൈഭവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, വ്യക്തമാക്കി ശ്രേയസ് അയ്യർ

India vs England : ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഗെയിമാണ്, ഒറ്റയാളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല, വൈഭവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, വ്യക്തമാക്കി ശ്രേയസ് അയ്യർവിഷയത്തില്‍ വ്യക്തത നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ നായകനായ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍.

നോക്കൗട്ട് ഗോളുകളിൽ മാസ്റ്റർ, ലോകത്തെ മികച്ച താരം മെസ്സിയായിരിക്കാം, ലോകകപ്പിൽ അത് പക്ഷേ എംബാപ്പെ മാത്രം

നോക്കൗട്ട് ഗോളുകളിൽ മാസ്റ്റർ, ലോകത്തെ മികച്ച താരം മെസ്സിയായിരിക്കാം, ലോകകപ്പിൽ അത് പക്ഷേ എംബാപ്പെ മാത്രംലോകകപ്പിലെ നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും അധികം ഗോളുകള്‍ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡും 27കാരന്‍ സ്വന്തം പേരിലാക്കി.

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?അയർലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20 യിൽ അഞ്ച് റൺസിനും രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ പൂജ്യത്തിനുമാണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്ഓസ്‌ട്രേലിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവര്‍ സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറി.

പെനാൽറ്റി എടുക്കാൻ 4 താരങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല, നാണക്കേട് തന്നെ, ജർമനി പണ്ട് ചാമ്പ്യന്മാരുടെ ടീമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ!

പെനാൽറ്റി എടുക്കാൻ 4 താരങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല, നാണക്കേട് തന്നെ, ജർമനി പണ്ട് ചാമ്പ്യന്മാരുടെ ടീമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ!നിശ്ചിതസമയത്തും അധികസമയത്തും ഇരുടീമുകളും സമനില പാലിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു മത്സരം പെനാല്‍റ്റിയിലേക്ക് നീണ്ടത്. അഞ്ച് പെനാല്‍റ്റികള്‍ക്ക് ശേഷം ഇരുടീമുകളും 3-3 എന്ന നിലയിലായപ്പോള്‍ നിര്‍ണായകമായ ആറാം പെനാല്‍റ്റി എടുക്കാന്‍ 4 മുതിര്‍ന്ന ജര്‍മന്‍ താരങ്ങള്‍ വിസമ്മതിച്ചതായാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

FIFA World Cup 2026: ബ്രസീലിനു നോർവെ പരീക്ഷ, ഫ്രാൻസിനു പരാഗ്വെ ഈസിയാകുമോ?

FIFA World Cup 2026: ബ്രസീലിനു നോർവെ പരീക്ഷ, ഫ്രാൻസിനു പരാഗ്വെ ഈസിയാകുമോ?FIFA World Cup 2026: ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീ ക്വാർട്ടർ മത്സരങ്ങൾ തീരുമാനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. റൗണ്ട് 32 ൽ നിന്ന് ബ്രസീൽ, ഫ്രാൻസ്, നോർവെ, പരാഗ്വെ, കാനഡ, മൊറോക്കോ എന്നീ ടീമുകളാണ് റൗണ്ട് 16 ലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നത്. അർജന്റീന, ഇംഗ്ലണ്ട് അടക്കമുള്ള വമ്പൻമാരുടെ റൗണ്ട് 32 മത്സരം വരാനിരിക്കുന്നു.

'എംബാപ്പെയല്ല, ഫ്രാൻസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ താരം ഒലിസെ', വിജയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനി: തിയറി ഹെൻറി

'എംബാപ്പെയല്ല, ഫ്രാൻസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ താരം ഒലിസെ', വിജയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനി: തിയറി ഹെൻറിഫ്രാന്‍സ് ലോകകപ്പ് ടീമിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരം ക്യാപ്റ്റന്‍ കിലിയന്‍ എംബാപ്പെയാണെങ്കിലും, ടീമിന്റെ വിജയത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സ്വാധീനിക്കുന്ന താരം മൈക്കല്‍ ഒലിസെയാണെന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഇതിഹാസം തിയറി ഹെന്റി.

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾ

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾFrance vs Sweden: സ്വീഡനെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കു തോൽപ്പിച്ച് ഫ്രാൻസ് ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഒരു ഗോളും രണ്ടാം പകുതിയിൽ രണ്ട് ഗോളുകളും ഫ്രാൻസ് സ്‌കോർ ചെയ്തു.