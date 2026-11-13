ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി എറ്റവും കൂടുതൽ ഡക്ക്: അനാവശ്യ റെക്കോർഡിലും സച്ചിനൊപ്പം കോലി
ചേസ് മാസ്റ്റര് എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള കോലിയ്ക്കും മത്സരത്തില് തിളങ്ങാനായില്ല.
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ നാലാം ഏകദിനത്തില് റണ്സെടുക്കാനാവാതെ പുറത്തായതോടെ നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോര്ഡ് സ്വന്തം പേരിലാക്കി ഇന്ത്യന് താരം വിരാട് കോലി. മത്സരത്തില് 244 റണ്സിന്റെ ദയനീയമായ തോല്വിയാണ് ഇന്ത്യ വഴങ്ങിയത്. ചേസ് മാസ്റ്റര് എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള കോലിയ്ക്കും മത്സരത്തില് തിളങ്ങാനായില്ല. മാറ്റ് ഹെന്റിക്കെതിരെ നേരിട്ട നാലാം പന്തിലാണ് റണ്സൊന്നും നേടാനാവാതെ കോലി മടങ്ങിയത്. കോലിയ്ക്ക് പുറമെ രോഹിത് ശര്മ, ശ്രേയസ് അയ്യര് എന്നിവരും മത്സരത്തില് റണ്സെടുക്കാതെയാണ് മടങ്ങിയത്.
ഈ പ്രകടനത്തോടെ അന്താരാഷ്ട്ര എകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ കോലിയുടെ ഡക്കുകളുടെ എണ്ണം 20 ആയി ഉയര്ന്നു. നിലവില് ഇതിഹാസ താരമായ സച്ചിന് ടെന്ഡുല്ക്കര്ക്കൊപ്പമാണ് കോലി. 463 മത്സരങ്ങളില് നിന്നാണ് സച്ചിന് 20 തവണ പൂജ്യനായി മടങ്ങിയതെങ്കില് 321 മത്സരങ്ങളില് നിന്നാണ് കോലി നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോര്ഡിനൊപ്പമെത്തിയത്. 19 ഡക്കുകളുമായി ജവഗല് ശ്രീനാഥ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും 18 ഡക്കുകളുമായി അനില് കുംബ്ലെ, രോഹിത് ശര്മ എന്നിവര് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.ALSO READ: ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ നാണംകെട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട്; ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ഏഴ് വിക്കറ്റ് ജയം