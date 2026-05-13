Patriot: വീണ്ടും 80 കോടിയിൽ ബ്രേക്കിട്ട് മമ്മൂട്ടി; 'പേട്രിയറ്റ്' പരാജയം !

Last Modified ബുധന്, 13 മെയ് 2026 (21:03 IST)
Patriot: മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും ഒന്നിച്ച മഹേഷ് നാരായണൻ ചിത്രം 'പേട്രിയറ്റ്' തിയറ്ററുകളിൽ പരാജയം. ഫൈനൽ റണ്ണിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ 'പേട്രിയറ്റി'ന്റെ ബോക്സ്ഓഫീസ് കളക്ഷൻ 80 കോടിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ.
കേരള ബോക്സ്ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇന്ന് വെറും 30-35 ലക്ഷമാണ് ചിത്രത്തിനു കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ നൂറ് കോടിക്കായി ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. മമ്മൂട്ടി ചിത്രങ്ങൾ 80-90 കോടിയിൽ കളക്ഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച തുടർക്കഥയാകുകയാണ്.
125 കോടിയാണ് മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത പേട്രിയറ്റിന്റെ ചെലവ്. തിയറ്റർ കളക്ഷൻ വെച്ച് ബോക്സ്ഓഫീസിൽ വിജയമാകാൻ പേട്രിയറ്റിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മറിച്ച് ഒടിടി അവകാശം റെക്കോർഡ് തുകയ്ക്കാണ് വിറ്റുപോയിരിക്കുന്നത്.