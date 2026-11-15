അജ്ഞാത തോക്കുധാരികൾ പണി തരുമോ?, ഹാഫിസ് സയീദിനെയും മസൂദ് അസ്ഹറിനെയും രഹസ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി റിപ്പോർട്ട്
ലഷ്കറെ തൊയ്ബ തലവന് ഹാഫിസ് സയീദ്, ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് തലവന് മസൂദ് അസ്ഹര് എന്നിവരെ പാകിസ്ഥാന് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്സിയായ ഐഎസ്ഐ അതീവ സുരക്ഷയുള്ള സുരക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി റിപ്പോര്ട്ട്. പാകിസ്ഥാനില് ഇന്ത്യക്കെതിരെ പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്ന ഭീകരരെ അജ്ഞാത തോക്കുധാരികള് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി വധിച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് നീക്കത്തിന് പിന്നിലെ കാരണമെന്നാണ് സൂചന.
ഹാഫിസ് സയീദിനെ ജോഹര് ടൗണില് നിന്ന് റാവല്പിണ്ടിയിലെ ഗാരിസണ് ഗ്രൗണ്ട് മേഖലലയിലേക്കാണ് മാറ്റിയത്. പാകിസ്ഥാന് സൈനിക ആസ്ഥാനത്തിന് തൊട്ടടുത്താണ് ഈ പ്രദേശം. സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങളുമായി നേരിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത് സയീദ് നിര്ത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹാഫിസ് സയീദ് ജയില് ശിക്ഷ അനുവദിക്കുകയാണെന്നാണ് പാകിസ്ഥാന് അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാലിത് വെറും വാദം മാത്രമാണെന്നും രഹസ്യകേന്ദ്രത്തില് അതീവ സുരക്ഷയിലാണ് സയീദ് കഴിയുന്നതെന്നുമാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്സികള് നല്കുന്ന വിവരം.
ജെയ്ഷെ തലവന് മസൂദ് അസ്ഹറിനെ സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിലെ നവാബ് ഷായിലുള്ള രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിലാണ് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര് ആക്രമണത്തില് ജെയ്ഷെ ആസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് കനത്ത നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം സംഘത്തെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതില് ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്.
26/11 മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം ഉള്പ്പടെ ഇന്ത്യയിലെ നിരവധി ആക്രമണങ്ങളില് പങ്കുള്ള ഹാഫിസ് സയീദിനെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പുല്വാമ, പത്താന്കോട്ട്, ഇന്ത്യന് പാര്ലമെന്റ് ആക്രമണം എന്നിവയുടെ പ്രധാന സൂത്രധാരനാണ് മസൂദ് അസ്ഹര്. ഇരുവരെയും കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയത്.