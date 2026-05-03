Patriot in 50 CR Club: രണ്ട് ദിവസംകൊണ്ട് 50 കോടി; 'പേട്രിയറ്റ്' കുതിക്കുന്നു

Last Modified ഞായര്, 3 മെയ് 2026 (11:59 IST)
Patriot Box Office: സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളിലും ബോക്സ്ഓഫീസിൽ 'കൊലത്തൂക്ക്' തുടർന്ന് മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ ചിത്രം 'പേട്രിയറ്റ്'. ആഗോള ബോക്സ്ഓഫീസ് കളക്ഷൻ രണ്ട് ദിവസംകൊണ്ട് 50 കോടി പിന്നിട്ടു.
ഇന്ത്യൻ ബോക്സ്ഓഫീസിൽ നിന്ന് മാത്രം രണ്ട് ദിവസംകൊണ്ട് 16.15 കോടിയാണ് പേട്രിയറ്റ് കളക്ട് ചെയ്തതെന്ന് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. വേൾഡ് വൈഡ് കളക്ഷൻ 50 കോടി പിന്നിട്ടു. മമ്മൂട്ടിയുടെ ആദ്യ നൂറ് കോടി ചിത്രമാകാൻ പേട്രിയറ്റിനു സാധിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.
മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടിക്കും മോഹൻലാലിനും ഒപ്പം ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആന്റോ ജോസഫ് ആണ് നിർമാണം. 18 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും സിനിമയിൽ ഒന്നിക്കുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയും പേട്രിയറ്റിനുണ്ട്.