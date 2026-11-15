ചാല സ്വർണക്കവർച്ചക്കേസിൽ വഴിത്തിരിവ്; അയൽവാസിയായ ജ്വല്ലറി ഉടമ കസ്റ്റഡിയിൽ, പിന്നിൽ ബിസിനസ് കുടിപ്പകയെന്ന് പൊലീസ്
കവര്ച്ച നടക്കുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുന്പ് ജയറാം തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി നന്ദകുമാര് പൊലീസിന് മൊഴി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം: ചാലയിലെ വൈഷ്ണവി ജ്വല്ലറി ഉടമ നന്ദകുമാറിനെ ആക്രമിച്ച് സ്വര്ണം കവര്ന്ന കേസില് നിര്ണായക വഴിത്തിരിവ്. വൈഷ്ണവി ജ്വല്ലറിക്ക് എതിര്വശത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മാളവിക ജ്വല്ലറിയുടെ ഉടമ ജയറാമിനെ ഫോര്ട്ട് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. നന്ദകുമാറിന്റെ ബിസിനസ് വളര്ച്ചയിലുള്ള അസൂയയും സാമ്പത്തികമായി തകര്ക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യവുമാണ് കവര്ച്ച ആസൂത്രണം ചെയ്യാന് ജയറാമിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
കവര്ച്ച നടക്കുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുന്പ് ജയറാം തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി നന്ദകുമാര് പൊലീസിന് മൊഴി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവില് ജയറാമിനെ പൊലീസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. തന്നെ ജയരാമന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി സ്വര്ണം നഷ്ടപ്പെട്ട വൈഷ്ണവി ജുവല്ലറി ഉടമ പോലീസിന് മൊഴി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പത്തരയോടെ കടയടച്ച് സ്കൂട്ടറില് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന നന്ദകുമാറിനെ ബൈക്കില് പിന്തുടര്ന്ന സംഘം സ്വര്ണമടങ്ങിയ ബാഗ് തട്ടിപ്പറിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവം നടന്ന് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില് തന്നെ കേസിലെ ആറ് പ്രതികളെ പൊലീസ് വലയിലാക്കിയിരുന്നു. കര്ണാടകയിലേക്ക് കടക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വയനാട് പടിഞ്ഞാറത്തറയില് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ അനില്, അനൂപ്, രാജീവ്, വിനോദ് എന്നിവരെയും, ഗൂഢാലോചനയില് പങ്കെടുത്ത മറ്റ് രണ്ട് പേരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുമാണ് പിടികൂടിയത്. ഇവരില് നിന്ന് 488 ഗ്രാം സ്വര്ണം കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
മാസങ്ങള് നീണ്ട ആസൂത്രണത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രതികള് കവര്ച്ച നടത്തിയതെന്ന് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണര് അരുള് ആര്.ബി. കൃഷ്ണ വ്യക്തമാക്കി. പ്രതികള് ഉപയോഗിച്ച ബൈക്കും തമിഴ്നാട് ടോള്ബൂത്ത് കടന്നുപോയ കാറിന്റെ സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണമാണ് പ്രതികളിലേക്ക് പൊലീസിനെ എത്തിച്ചത്. കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നതിനിടെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട സംഘത്തിലെ ഒരാള്ക്കായി തിരച്ചില് ഊര്ജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.കവര്ച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച പ്രതി അനിലിന്റെ പേരിലുള്ള പുതിയ മോഡല് ബൈക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പ്രതികള് സ്വര്ണവുമായി കടക്കുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു.