ബുധന്‍, 6 മെയ് 2026
പേട്രിയറ്റ് 100 കോടിയിലെത്തില്ല ! മമ്മൂട്ടിക്കു തിരിച്ചടി

റിലീസിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ ചൊവ്വാഴ്ചയായ ഇന്നലെ ചിത്രത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര ബോക്‌സ്ഓഫീസ് കളക്ഷൻ വെറും 1.50 കോടിയാണ്

WEBDUNIA| Last Modified ബുധന്‍, 6 മെയ് 2026 (14:04 IST)

മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും ഒന്നിച്ച പേട്രിയറ്റ് ബോക്‌സ്ഓഫീസിൽ വീഴുന്നു. ചിത്രത്തിനു 100 കോടിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

റിലീസിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ ചൊവ്വാഴ്ചയായ ഇന്നലെ ചിത്രത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര ബോക്‌സ്ഓഫീസ് കളക്ഷൻ വെറും 1.50 കോടിയാണ്. തിങ്കളാഴ്ച 1.70 കോടിയാണ് പേട്രിയറ്റ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നേടിയത്. ചിത്രത്തിന്റെ വേൾഡ് വൈഡ് കളക്ഷൻ 70 കോടിയിലേക്ക് എത്തി. ദൈനംദിന കളക്ഷൻ കുറഞ്ഞുവരുന്നതിനാൽ പേട്രിയറ്റിനു 100 കോടി എത്തുക അസാധ്യമാണ്.

റിലീസ് ചെയ്തു ആറാം ദിനത്തിലേക്കു എത്തുമ്പോൾ പേട്രിയറ്റിന്റെ കേരള ബോക്‌സ്ഓഫീസ് കളക്ഷൻ 25 കോടി കടക്കും. 125 കോടിയാണ് മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത പേട്രിയറ്റിന്റെ ചെലവ്. ഇന്ത്യൻ ബോക്സ്ഓഫീസിൽ നിന്ന് റിലീസ് ദിനത്തിൽ 10 കോടി കളക്ട് ചെയ്ത ചിത്രം രണ്ടാം ദിനം 6.15 കോടിയായും മൂന്നാം ദിനം 5.5 കോടിയായും ചുരുങ്ങുകയായിരുന്നു. റിലീസിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ തിങ്കളാഴ്ച അത് മൂന്ന് കോടിക്കു താഴെ എത്തുകയും ചെയ്തു.


