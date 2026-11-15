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  4. Empty Reception Greets Minister: Five Staff at Alappuzha PWD Rest House Suspended for Dereliction of Duty
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 15 November 2026 (19:46 IST)

മന്ത്രി എത്തിയപ്പോൾ റിസപ്ഷൻ ശൂന്യം; ആലപ്പുഴ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റെസ്റ്റ് ഹൗസിലെ മാനേജർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് ജീവനക്കാർക്ക് സസ്‌പെൻഷൻ

കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെ മന്ത്രി റെസ്റ്റ് ഹൗസില്‍ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 15 Nov 2026 (19:16 IST)
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ആലപ്പുഴ: പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.കെ. ബഷീര്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടാകേണ്ട ജീവനക്കാരെ കാണാതിരുന്ന സംഭവത്തില്‍ കര്‍ശന അച്ചടക്ക നടപടി. ആലപ്പുഴ ബീച്ചിന് സമീപമുള്ള പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റെസ്റ്റ് ഹൗസിലെ മാനേജര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ അഞ്ച് ജീവനക്കാരെ അന്വേഷണവിധേയമായി സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. റെസ്റ്റ് ഹൗസ് മാനേജര്‍ വി.വി. വിപിനന്‍, എസ്.എല്‍.ആര്‍. വര്‍ക്കര്‍ കെ. കമര്‍, കുക്ക് എം.ആര്‍. രാമാനുജന്‍, മേട്ടി ശ്രീകല നന്ദനന്‍, ബട്ലര്‍ ബിനു സെബാസ്റ്റ്യന്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയാണ് വകുപ്പ് നടപടിയെടുത്തത്.
 
കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെ മന്ത്രി റെസ്റ്റ് ഹൗസില്‍ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. മന്ത്രി എത്തുന്ന സമയത്ത് റിസപ്ഷന്‍ കൗണ്ടര്‍ തീര്‍ത്തും ശൂന്യമായിരുന്നു. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടാകേണ്ട ഒരാളെപ്പോലും പരിസരത്ത് കാണാതിരുന്നതോടെ, ജീവനക്കാരുടെ ഹാജര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രേഖകള്‍ അടിയന്തരമായി പരിശോധിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാന്‍ മന്ത്രി കെട്ടിട വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്‍ജിനീയറോട് നിര്‍ദേശിക്കുകയായിരുന്നു.
 
തുടര്‍ന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. അന്ന് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് ജീവനക്കാരില്‍ കെ. കമര്‍, എം.ആര്‍. രാമാനുജന്‍ എന്നീ രണ്ടുപേര്‍ മാത്രമാണ് രജിസ്റ്ററില്‍ ഹാജര്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. മാനേജര്‍ വിപിനന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മൂന്നുപേര്‍ ഹാജര്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ പോയതുകൊണ്ടാണ് സ്ഥലത്തില്ലാതിരുന്നത് എന്നായിരുന്നു ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വിശദീകരണം. എന്നാല്‍, ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളവര്‍ ഹാജര്‍ രേഖപ്പെടുത്താതിരുന്നതും, ഹാജര്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയവര്‍ പകരക്കാരെ ഏല്‍പ്പിക്കാതെ ജോലിസ്ഥലത്തുനിന്ന് വിട്ടുനിന്നതും ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണെന്ന് സസ്പെന്‍ഷന്‍ ഉത്തരവില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
 
പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വിശ്രമമന്ദിരങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം നവീകരിക്കുകയും സേവനങ്ങള്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍, ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം അലംഭാവം യാതൊരു കാരണവശാലും വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്ന് വകുപ്പ് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ചീഫ് എന്‍ജിനീയറും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്‍ജിനീയറും സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെയും നേരിട്ടുള്ള പരിശോധനയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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