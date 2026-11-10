  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത
  4. If you search all over india you wont find a sita like sai says dhanush
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 10 November 2026 (12:31 IST)

ഇന്ത്യ മൊത്തം അലഞ്ഞാലും സായിയെ പോലെ ഒരു സീതയെ കണ്ടെത്താനാവില്ല, വിമർശനങ്ങളിൽ പിന്തുണയുമായി ധനുഷ്

സീതയുടെ വേഷം സായ് പല്ലവി അവതരിപ്പിച്ചതിനെ പറ്റി പല വിമര്‍ശനങ്ങളും ചര്‍ച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ട്.

Sai pallavi, Dhanush, Sita, Ramayana, Om movie
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 10 Nov 2026 (12:34 IST)
google-news
നിതേഷ് തിവാരിയുടെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങിയ രാമായണയില്‍ സീതയായി എത്തിയ നടി സായ് പല്ലവിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന വിമര്‍ശനങ്ങളില്‍ പ്രതികരണവുമായി നടന്‍ ധനുഷ്. സീതയുടെ വേഷം അവതരിപ്പിക്കാന്‍ സായ് പല്ലവിയേക്കാള്‍ മികച്ചൊരു താരം രാജ്യത്ത് തന്നെ കാണില്ലെന്ന് ധനുഷ് വ്യക്തമാക്കി. ഇരുവരും ഒന്നിച്ച ഓം എന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ പ്രീ റിലീസ് ചടങ്ങിനിടെയാണ് ധനുഷിന്റെ പ്രതികരണം.
 
സീതയുടെ വേഷം സായ് പല്ലവി അവതരിപ്പിച്ചതിനെ പറ്റി പല വിമര്‍ശനങ്ങളും ചര്‍ച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം എനിക്ക് മനസിലാകുന്നില്ല. ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിലെ ഇടവേളകളില്‍ പോലും അവര്‍ പ്രാര്‍ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അത്രയും ദൈവഭക്തിയും ശുദ്ധമായ മനസുമുള്ള വ്യക്തിയുമാണ് സായ്. അതീവ സുന്ദരിയും ഗംഭീര അഭിനേത്രിയുമാണ് അവര്‍. ഇന്ത്യ മൊത്തം തിരഞ്ഞാലും സായ് പല്ലവിയെ പോലെ മറ്റൊരു സീതയെ കണ്ടെത്താനാവില്ല.ധനുഷ് പറഞ്ഞു.
 
 സായ് പല്ലവിക്കൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിച്ചതിന്റെ അനുഭവങ്ങളും ധനുഷ് ചടങ്ങില്‍ പങ്കുവെച്ചു. മാരി 2 സിനിമയുറ്റെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയാണ് സായ് പല്ലവിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അന്ന് വളരെ നിഷ്‌കളങ്കയും അധികം സംസാരിക്കാത്ത പ്രകൃതക്കാരിയുമായിരുന്നു സായ്. ഓം സിനിമയില്‍ വീണ്ടും കണ്ടപ്പോള്‍ അഭിനയത്തിലും സംസാരത്തിലും ശരീരഭാഷയിലുമെല്ലാം സായ് ഏറെ മാറിയെന്നും ധനുഷ് പറഞ്ഞു.
 
ധനുഷ്, മമ്മൂട്ടി എന്നിവര്‍ അണിനിരക്കുന്ന സിനിമയില്‍ നിത്യ റെഡ്ഡി എന്ന സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥയായാണ് സായ് പല്ലവി എത്തുന്നത്. രക്തചന്ദന കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണമാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം.ALSO READ: നരൻ, പുലിമുരുകൻ, പോക്കിരിരാജ, രാമലീല; പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ ഷാജി കുമാർ അന്തരിച്ചു
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
13 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിന് വിരാമം; പവൻ കല്ല്യാണും ഭാര്യ അന്ന കൊനിഡെലയും വേർപിരിയുന്നു

മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ഗ്യാങ്, തലവൻ മമ്മൂട്ടി; വില്ലൻ ആസിഫോ?

മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ഗ്യാങ്, തലവൻ മമ്മൂട്ടി; വില്ലൻ ആസിഫോ?മമ്മൂട്ടിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമകളിൽ ആരാധകർ വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന പ്രൊജക്ടാണ് 'മട്ടാഞ്ചേരി മാഫിയ'. ഖാലിദ് റഹ്‌മാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം ആസിഫ് അലിയും നസ്ലനും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.

രാവണൻ അത്ര മോശക്കാരനല്ലെന്ന് സായ് പല്ലവി, രാവണനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സീതയോ?, നടിക്കെതിരെ വിമർശനം

രാവണൻ അത്ര മോശക്കാരനല്ലെന്ന് സായ് പല്ലവി, രാവണനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സീതയോ?, നടിക്കെതിരെ വിമർശനംനവംബര്‍ 5ന് ദീപാവലി റിലീസായാണ് സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്. റിലീസിന് മുന്നോടിയായി ഒക്ടോബര്‍ 27ന് ലോസ് ആഞ്ചലസില്‍ സിനിമയുടെ പ്രത്യേക പ്രീമിയര്‍ ഷോ നടന്നിരുന്നു.

പെഡ്ഡിയിൽ മോശമായാണ് എന്നെ ചിത്രീകരിച്ചത്, എന്റെ പ്രിവിലേജ് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷേ.. ജാൻവി കപൂർ

പെഡ്ഡിയിൽ മോശമായാണ് എന്നെ ചിത്രീകരിച്ചത്, എന്റെ പ്രിവിലേജ് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷേ.. ജാൻവി കപൂർതെലുങ്കില്‍ രാം ചരണ്‍ നായകനായ പെഡ്ഡി എന്ന സിനിമയില്‍ തന്നെ ഒബ്ജക്ടിഫൈ ചെയ്ത് ചിത്രീകരിച്ച രീതിയില്‍ പ്രതികരിച്ച് ബോളിവുഡ് താരം ജാന്‍വി കപൂര്‍. പ്രശസ്ത ചാറ്റ് ഷോയായ 'കോഫി വിത്ത് കരണ്‍ സീസണ്‍ 9'-ല്‍ കരണ്‍ ജോഹറുമായി സംസാരിക്കവെയാണ് താരം ഇതിനെ പറ്റി തുറന്ന് സംസാരിച്ചത്.

നായകന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായില്ല, അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയുണ്ട്: താപ്‌സി പന്നു

നായകന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായില്ല, അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയുണ്ട്: താപ്‌സി പന്നുതെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമയില്‍ മാത്രമല്ല ബോളിവുഡിലും ഒട്ടേറെ വിജയസിനിമകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള നായികയാണ് താപ്‌സി പന്നു. യാതൊരു സിനിമാ പശ്ചാത്തലവുമില്ലാതെയെത്തി തെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമകളില്‍ കഴിവ് തെളിയിച്ചാണ് താപ്‌സി ബോളിവുഡില്‍ തിളങ്ങിയത്.

നയൻതാര-കവിൻ ചിത്രം 'ഹായ്' ഒ.ടി.ടിയിലേക്ക്: റിലീസ് തീയതി പുറത്ത്

നയൻതാര-കവിൻ ചിത്രം 'ഹായ്' ഒ.ടി.ടിയിലേക്ക്: റിലീസ് തീയതി പുറത്ത്നയന്‍താരയും കവിനും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച തമിഴ് റൊമാന്റിക് ഡ്രാമ ചിത്രം 'ഹായ്' ഒ.ടി.ടി റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു.

ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം സൈനികമായി അവസാനിച്ചുവെന്ന് ട്രംപ്, കരാർ സാധ്യത തുറക്കുന്നോ?

ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം സൈനികമായി അവസാനിച്ചുവെന്ന് ട്രംപ്, കരാർ സാധ്യത തുറക്കുന്നോ?ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം സൈനികമായി അവസാനിച്ചെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഖത്തര്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിന്‍ അബ്ദുറഹ്‌മാന്‍ ബിന്‍ ജാസിം അല്‍ താനിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ട്രംപ്.

നരൻ, പുലിമുരുകൻ, പോക്കിരിരാജ, രാമലീല; പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ ഷാജി കുമാർ അന്തരിച്ചു

നരൻ, പുലിമുരുകൻ, പോക്കിരിരാജ, രാമലീല; പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ ഷാജി കുമാർ അന്തരിച്ചുപ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ ഷാജി കുമാർ (57) അന്തരിച്ചു. സിനിമ സെറ്റിൽ വച്ച് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. 50 ൽ അധികം സിനിമകൾക്ക് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ച കലാകാരനാണ് ഷാജികുമാർ.

'എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു മന്ത്രിയായിരിക്കുന്നത്'; പൊട്ടിത്തെറിച്ച് സണ്ണി ജോസഫ്, വിലവയ്ക്കാതെ സതീശൻ

'എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊരു മന്ത്രിയായിരിക്കുന്നത്'; പൊട്ടിത്തെറിച്ച് സണ്ണി ജോസഫ്, വിലവയ്ക്കാതെ സതീശൻകെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിനെ വിലവയ്ക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. വൈദ്യുതി വകുപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കൈകടത്തുകയും തന്നെ അറിയിക്കാതെ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ സണ്ണി ജോസഫിനും കടുത്ത അതൃപ്തി. ഡമ്മി മന്ത്രിയായി തുടരുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ് സണ്ണി ജോസഫ് പക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യം.

'ബിലോങ്ങിങ്: ജേർണി ഓഫ് ലവ്': ഓർമ്മക്കുറിപ്പാണ് രാഷ്ട്രീയ പുസ്തകമല്ലെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധി

'ബിലോങ്ങിങ്: ജേർണി ഓഫ് ലവ്': ഓർമ്മക്കുറിപ്പാണ് രാഷ്ട്രീയ പുസ്തകമല്ലെന്ന് സോണിയ ഗാന്ധിതന്റെ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന പുതിയ പുസ്തകം വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളുടെ സമാഹരണമാണെന്നും അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ പുസ്തകമല്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടി ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ സോണിയ ഗാന്ധി.