ഇന്ത്യ മൊത്തം അലഞ്ഞാലും സായിയെ പോലെ ഒരു സീതയെ കണ്ടെത്താനാവില്ല, വിമർശനങ്ങളിൽ പിന്തുണയുമായി ധനുഷ്
സീതയുടെ വേഷം സായ് പല്ലവി അവതരിപ്പിച്ചതിനെ പറ്റി പല വിമര്ശനങ്ങളും ചര്ച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ട്.
നിതേഷ് തിവാരിയുടെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങിയ രാമായണയില് സീതയായി എത്തിയ നടി സായ് പല്ലവിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന വിമര്ശനങ്ങളില് പ്രതികരണവുമായി നടന് ധനുഷ്. സീതയുടെ വേഷം അവതരിപ്പിക്കാന് സായ് പല്ലവിയേക്കാള് മികച്ചൊരു താരം രാജ്യത്ത് തന്നെ കാണില്ലെന്ന് ധനുഷ് വ്യക്തമാക്കി. ഇരുവരും ഒന്നിച്ച ഓം എന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ പ്രീ റിലീസ് ചടങ്ങിനിടെയാണ് ധനുഷിന്റെ പ്രതികരണം.
സീതയുടെ വേഷം സായ് പല്ലവി അവതരിപ്പിച്ചതിനെ പറ്റി പല വിമര്ശനങ്ങളും ചര്ച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം എനിക്ക് മനസിലാകുന്നില്ല. ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിലെ ഇടവേളകളില് പോലും അവര് പ്രാര്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അത്രയും ദൈവഭക്തിയും ശുദ്ധമായ മനസുമുള്ള വ്യക്തിയുമാണ് സായ്. അതീവ സുന്ദരിയും ഗംഭീര അഭിനേത്രിയുമാണ് അവര്. ഇന്ത്യ മൊത്തം തിരഞ്ഞാലും സായ് പല്ലവിയെ പോലെ മറ്റൊരു സീതയെ കണ്ടെത്താനാവില്ല.ധനുഷ് പറഞ്ഞു.
Dhanush sir on Sai Pallavi mam as Sita Maa "Even if you search across all of India, you won’t find another Sita like her. She is someone with such profound devotion to God, someone with such a pure heart. She looks so beautiful, and she is a great performer. ” The purest praise for the purest Sita during the #OM audio launch on 6th November at Sairam Engineering College, Chennai OM in cinemas worldwide from November 20 @dhanushkraja @Sai_Pallavi92 #ramayana @WorldOfRamayana #saipallavi #dhanush #SaiPallaviAsSita— SaiPallaviCanvas™ (@pallavicanvas) November 7, 2026
സായ് പല്ലവിക്കൊപ്പം പ്രവര്ത്തിച്ചതിന്റെ അനുഭവങ്ങളും ധനുഷ് ചടങ്ങില് പങ്കുവെച്ചു. മാരി 2 സിനിമയുറ്റെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയാണ് സായ് പല്ലവിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അന്ന് വളരെ നിഷ്കളങ്കയും അധികം സംസാരിക്കാത്ത പ്രകൃതക്കാരിയുമായിരുന്നു സായ്. ഓം സിനിമയില് വീണ്ടും കണ്ടപ്പോള് അഭിനയത്തിലും സംസാരത്തിലും ശരീരഭാഷയിലുമെല്ലാം സായ് ഏറെ മാറിയെന്നും ധനുഷ് പറഞ്ഞു.
ധനുഷ്, മമ്മൂട്ടി എന്നിവര് അണിനിരക്കുന്ന സിനിമയില് നിത്യ റെഡ്ഡി എന്ന സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥയായാണ് സായ് പല്ലവി എത്തുന്നത്. രക്തചന്ദന കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണമാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം.ALSO READ: നരൻ, പുലിമുരുകൻ, പോക്കിരിരാജ, രാമലീല; പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ ഷാജി കുമാർ അന്തരിച്ചു