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  4. Where is youngsters ricky ponting blast on australia team selection
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (18:12 IST)

കാമറൂൺ ഗ്രീൻ ഒഴികെ എല്ലാവരും 30 വയസ്സ് പിന്നിട്ടവർ, ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീം വയസ്സൻ പട: വിമർശനവുമായി പോണ്ടിംഗ്

സെലക്ടര്‍മാര്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് പരിചയമുള്ള കളിക്കാരെ നിലനിര്‍ത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാല്‍ സീസണിന്റെ അവസാനത്തില്‍ ഈ 2 മത്സരങ്ങള്‍ യുവതാരങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന സമയമായിരുന്നു.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (15:34 IST)
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ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ടീം 198 റന്‍സിന് ഓളൗട്ടായതിന് പിന്നാലെ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ടീം സെലക്ഷനെ രൂക്ഷഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ച് മുന്‍ ഓസീസ് നായകനും ഇതിഹാസ താരവുമായ റിക്കി പോണ്ടിങ്. അടുത്ത 12 മാസത്തിനിടെ ആഷസ് പരമ്പരയടക്കം 21 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങള്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയ കളിക്കാനിരിക്കെ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ പരമ്പരയില്‍ യുവതാരങ്ങള്‍ക്ക് ആര്‍ക്കും തന്നെ അവസരം നല്‍കാത്തതാണ് പോണ്ടിങ്ങിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.
 
ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ പര്യടനം, ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരെ 4 ടെസ്റ്റുകള്‍, ഇന്ത്യക്കെതിരെ ബോര്‍ഡര്‍ ഗവാസ്‌കര്‍ ട്രോഫി എന്നിവയാണ് ഓസീസ് ടീമിന് മുന്നിലുള്ളത്.കാര്യങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും 27കാരനായ കാമറൂണ്‍ ഗ്രീന്‍ ഒഴികെയുള്ള താരങ്ങളെല്ലാം 30 വയസ്സ് പിന്നിട്ടവരാണെന്ന് പോണ്ടിംഗ് പറയുന്നു.
 
 എന്താണ് നിലവിലെ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റിന്റെ അവസ്ഥ. വലിയ വിജയങ്ങള്‍ നേടിയിരുന്ന ടീമാണെന്ന് ഓര്‍ക്കണം. സെലക്ടര്‍മാര്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് പരിചയമുള്ള കളിക്കാരെ നിലനിര്‍ത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാല്‍ സീസണിന്റെ അവസാനത്തില്‍ ഈ 2 മത്സരങ്ങള്‍ യുവതാരങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന സമയമായിരുന്നു. ഈ പരമ്പരയില്‍ വിക്ടോറിയ ഓപ്പണര്‍ കാംബെല്‍ കെല്ലവേ, മധ്യനിര ബാറ്റര്‍ ഒല്ലി പീക്ക് എന്നിവര്‍ക്ക് അവസരം കിട്ടണമെന്ന് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ സെലക്ടര്‍മാര്‍ ആരെയും പരിഗണിച്ചില്ല.
 
 ഇനി എപ്പോഴാണ് യുവതാരങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം അവസരം നല്‍കുക. കഗിസോ റബാഡയും മാര്‍ക്കോ യാന്‍സനുമൊക്കെ പന്തെറിയുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പിച്ചിലാണ് ഇവരെ കളിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളെങ്കില്‍ അന്നെ വിയര്‍ക്കേണ്ടി വരും. സെലക്ടര്‍മാര്‍ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞ അവസരമാണിതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരെഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പാറ്റ് കമ്മിന്‍സിന്റെ തീരുമാനം ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. 
 
എന്താണ് മാര്‍നസ് ലബുഷെയ്ന്‍ ചെയ്യുന്നത്. റണ്‍സൊന്നും നേടാന്‍ ശ്രമിക്കാതെ അമിതമായി പ്രതിരോധിച്ച് സ്വയം സമ്മര്‍ദ്ദമുണ്ടാക്കുകയാണ് അവന്‍ ചെയ്യുന്നത്. അത് ബൗളര്‍മാര്‍ മുതലെടുത്തു. കുറച്ച് കാലമായി ഒരേ രീതിയിലാണ് ലബുഷെയ്ന്‍ പുറത്താകുന്നത്. പോണ്ടിങ് പറഞ്ഞു.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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