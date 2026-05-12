നോട്ട് ഫിനിഷ്ഡ്, സ്മിത്തിനും സ്റ്റോയ്നിസും മാക്സ്വെല്ലിനും ടി20 ഫോർമാറ്റിൽ ഇടമുണ്ട്, വ്യക്തമാക്കി ഓസീസ് ചീഫ് സെലക്ടർ

ഓസ്ട്രേലിയന് ടീമിലെ സീനിയര് താരങ്ങളായ
ഗ്ലെന് മാക്സ്വെല്, മാര്ക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ്, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് എന്നിവരുടെ ടി20 കരിയര് അവസാനിച്ചെന്ന തരത്തിലുള്ള ചര്ച്ചകള്ക്ക് വിരാമമിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ. മുതിര്ന്ന താരങ്ങള് ഇപ്പോഴും ഓസീസിന്റെ ടി20 പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമാണെന്നും അവര്ക്കായുള്ള വാതിലുകള് തുറന്നുകിടക്കുകയാണെന്നും ഓസ്ട്രേലിയന് ചീഫ് സെലക്ടര് ജോര്ജ് ബെയ്ലി വ്യക്തമാക്കി. യുവാക്കള്ക്ക് അവസരം നല്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചില പരമ്പരകളില് നിന്ന് ഇവരെ മാറ്റിനിര്ത്തുന്നതെന്നും ബെയ്ലി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മാക്സ്വെല്ലിനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചറെയും സ്റ്റോയിനിസിനെപ്പോലെയുള്ള ഓള്റൗണ്ടറെയും മാറ്റിനിര്ത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ലോകകപ്പ് ടീമിനെ സങ്കല്പ്പിക്കാനാവില്ല. അവര് ഇപ്പോഴും ലോകോത്തര താരങ്ങളാണ്. ടീം ബാലന്സ് നിലനിര്ത്താന് അവരുടെ സാന്നിധ്യം അത്യാവശ്യമാണ്. ബെയ്ലി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം നിലവില് ഫ്രാഞ്ചൈസി ലീഗുകളില് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനും അവസരങ്ങള് ലഭിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ബെയ്ലി നല്കുന്നത്. ടി20 ഫോര്മാറ്റില് സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിന്റെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിനെക്കുറിച്ച് വിമര്ശനങ്ങള് ഉയരാറുണ്ടെങ്കിലും, ബാറ്റിംഗ് നിരയ്ക്ക് ആങ്കര് റോള് നല്കാന് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റി കരുതുന്നു. സ്ലോ പിച്ചുകളില് സ്മിത്തിന്റെ അനുഭവസമ്പത്തും സാങ്കേതിക മികവും ടീമിന് ഗുണകരമാകുമെന്നുമാണ് സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇതോടെ വരാനിരിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാന്, ശ്രീലങ്ക പരമ്പരകളില് സീനിയര് താരങ്ങള് തിരിച്ചെത്തിയേക്കും.
നിലവില് അടുത്ത ടി20 ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി ശക്തമായ നിരയെ രൂപപ്പെടുത്താനാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.അനുഭവസമ്പത്തും യുവത്വവും ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു ടീമിനെയാകും
ലോകകപ്പിനായി ഓസീസ് ഒരുക്കുക.