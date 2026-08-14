ടീമംഗങ്ങളെ ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നു, ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിന്റെ കര്ഫ്യൂ ഒഴിവാക്കി ജോ റൂട്ട്
ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് ഏര്പ്പെടുത്തിയ രാത്രികാല കര്ഫ്യൂ പിന്വലിച്ച് പുതിയ നായകന് ജോ റൂട്ട്.
ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന് ഏര്പ്പെടുത്തിയ രാത്രികാല കര്ഫ്യൂ പിന്വലിച്ച് പുതിയ നായകന് ജോ റൂട്ട്. സഹതാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പകരം വിശ്വസിക്കാനാണ് തനിക്ക് താല്പര്യമെന്ന് റൂട്ട് വ്യക്തമാക്കി. ജോ റൂട്ട് നായകസ്ഥാനം വീണ്ടും ഏറ്റെടുക്കുകയും സ്റ്റീഫന് ഫ്ലെമിങ് പരിശീലകനും ആയതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര അടുത്തയാഴ്ചയാണ് തുടങ്ങുക.
സമീപകാലത്ത് കളത്തിന് പുറത്തുണ്ടായ സംഭവങ്ങള് ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിന് ഒന്നാകെ നാണക്കേടായ സാഹചര്യത്തില് സഹതാരങ്ങള് ഉത്തരവാദിത്തതോടെ പെരുമാറുമെന്നാണ് തന്റെ വിശ്വാസമെന്ന് റൂട്ട് വ്യക്തമാക്കി. ഓഗസ്റ്റ് 19ന് ആരംഭിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില് 3 മത്സരങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് കളിക്കുക.
ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ 4-1ന് തോറ്റ ആഷസ് സീരീസില് നിശാ ക്ലബില് രാത്രിയില് ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങള് മദ്യപിച്ചതും മറ്റും വലിയ വിമര്ശനങ്ങള്ക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമില് രാത്രി കര്ഫ്യൂ ഏര്പ്പെടുതിയത്. ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കിടെ കര്ഫ്യൂ ലംഘിച്ചതിന് ക്യാപ്റ്റന് ബെന് സ്റ്റോക്സിനെയും പേസര് ഗസ് അറ്റ്കിന്സണെയും നേരത്തെ ഒരു ടെസ്റ്റില് നിന്നും സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ബെന് സ്റ്റോക്സ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതോടെയാണ് ജോ റൂട്ട് നായകസ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയത്.