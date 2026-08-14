ധീരമായ നിലപാടുകളെ അഹങ്കാരമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്, ഗംഭീറിനെ പിന്തുണച്ച് ഹർഭജൻ സിംഗ്
ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഹെഡ് കോച്ചായ ഗൗതം ഗംഭീറിനെതിരെ ഉയരുന്ന വിമര്ശനങ്ങളെ പ്രതിരോധിച്ച് മുന് ഇന്ത്യന് താരമായ ഹര്ഭജന് സിംഗ്. ഗംഭീറിന്റെ തുറന്ന സമീപനവും ധീരമായ നിലപാടുകളും പലപ്പോഴും അഹങ്കാരമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാറുണ്ടെന്നും എന്നാല് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങള് വ്യക്തമായി പറയുന്ന വ്യക്തി മാത്രമാണെന്നും ഹര്ഭജന് പറയുന്നു. ഗംഭീര് പറയുന്ന കയപ്പേറിയ സത്യങ്ങള് പലര്ക്കും ഉള്ക്കൊള്ളാന് സാധിക്കാറില്ലെന്നും ഹര്ഭജന് വ്യക്തമാക്കി.
ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില് ഇന്ത്യന് ടീം തുടര്ച്ചയായി തോല്വികള് നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗംഭീറിനെതിരെ വിമര്ശനം ശക്തമായിരിക്കുന്നത്. ടെസ്റ്റിലെ തോല്വികള് ഏറെക്കാലമായി തുടരുന്നതാണെങ്കിലും ടി20, ഏകദിന ഫോര്മാറ്റുകളില് കഴിഞ്ഞ സീരീസുകള് കൈവിട്ടതാണ് വിമര്ശനങ്ങള് ശക്തമാകാന് കാരണം. ടീം മോശം പ്രകടനം നടത്തുമ്പോഴെല്ലാം എന്തിനാണ് പരിശീലകനെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ഹര്ഭജന് ചോദിക്കുന്നു.
യുവതാരമായി ടീമിലെത്തിയ കാലം മുതലെ എനിക്ക് ഗംഭീറിനെ അറിയാം. അദ്ദേഹം മികച്ച വ്യക്തിയാണ്. കളി എങ്ങനെ കളിക്കണം എന്നതിനെ പറ്റി കൃത്യമായ ധാരണയുള്ളയാളാണ്. ഇന്ത്യന് പരിശീലകനായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ഒരൊറ്റ പ്ലാനാണ് ഗംഭീര് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അത് വിജയിക്കാനായി കളിക്കുക എന്നതാണെന്നും ഹര്ഭജന് പറഞ്ഞു. സമനിലയ്ക്കായി പൊരുതുന്നതിനേക്കാള് വിജയത്തിനായി ശ്രമിച്ച പരാജയപ്പെടുന്നതാണ് ഗംഭീറിന് ഇഷ്ടം. വരുന്ന മത്സരങ്ങളിലെ ഫലങ്ങളാകും ഗംഭീറിന്റെ കോച്ചിങ് കരിയര് തീരുമാനിക്കുകയെന്നും ഗംഭീറിന്റെ കടുത്ത സമീപനത്തിന് പിന്നിലുള്ളത് ടീമിനോടുള്ള ആത്മാര്ഥതയും അഭിനിവേശവുമാണെന്നും ഹര്ഭജന് വ്യക്തമാക്കി.ALSO READ: ടീമംഗങ്ങളെ ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നു, ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിന്റെ കര്ഫ്യൂ ഒഴിവാക്കി ജോ റൂട്ട്