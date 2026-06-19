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നമുക്ക് തല്ലി തീർക്കാം, ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ റിങ്ങിലേക്ക് വാ...!, ഹർഭജനെ ബോക്സിങ് പോരാട്ടത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ച് ശ്രീശാന്ത്
തന്നോട് റിംഗില് ഏറ്റുമുട്ടാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയാണ് ശ്രീശാന്ത് ഉയര്ത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിവാദങ്ങളിലൊന്നായിരുന്ന 2008-ലെ 'സ്ലാപ്ഗേറ്റ്' സംഭവം വീണ്ടും ചര്ച്ചകളില് നിറയുന്നു. മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് - പഞ്ചാബ് മത്സരത്തിനിടെ ഹര്ഭജന് സിംഗ് അന്നത്തെ ഇന്ത്യന് ടീമിലെ സഹതാരമായിരുന്ന ശ്രീശാന്തിനെ ഗ്രൗണ്ടില് വെച്ച് മുഖത്തടിച്ചത് വലിയ വിവാദമായി മാറിയിരുന്നു. അടുത്തിടെ ഈ രംഗത്തെ ഓര്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹര്ഭജന് സിംഗ് ഒരു പരസ്യചിത്രത്തില് വന്നതോടെയാണ് ശ്രീശാന്ത്- ഹര്ഭജന് ബന്ധം വീണ്ടും വഷളായത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ശ്രീശാന്ത് ഹര്ഭജനെ പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്നോട് റിംഗില് ഏറ്റുമുട്ടാനുള്ള ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയാണ് ശ്രീശാന്ത് ഉയര്ത്തിയിരിക്കുന്നത്.
അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടെയാണ് കരിയറിലെ പഴയ പിണക്കങ്ങളും തര്ക്കങ്ങളും സ്പോര്ട്സ്മാന് സ്പിരിറ്റില് ഒരു ചാരിറ്റി ബോക്സിങ് മത്സരത്തിലൂടെ തീര്ക്കാന് താന് തയ്യാറാണെന്ന് ശ്രീശാന്ത് വ്യക്തമാക്കിയത്. ആളുകള്ക്ക് എന്റര്ടൈന്മെന്റ് വേണം. റിങ്ങില് എനിക്കൊപ്പം ഒരു ബോക്സിങ് മത്സരത്തിന് തയ്യാറാണോ? അതിനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങള്ക്കുണ്ടോ?, നമുക്ക് റിങ്ങില് വെച്ച് കാണാമെന്നായിരുന്നു ശ്രീശാന്ത് വ്യക്തമാക്കിയത്.
താന് നിലവില് ബിയര് നക്കിള് ഫൈറ്റ് ലീഗിലാണുള്ളതെന്നും അതിനാല് തന്നെ പ്രമോഷന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ രീതിയില് നടന്നുകൊള്ളുമെന്നും ശ്രീശാന്ത് പറയുന്നു. സ്ലാപ്പ് ഗേറ്റ് സംഭവത്തില് നിങ്ങള് എത്രയോ കാശുണ്ടാക്കി. എനിക്കും സമ്പാദിക്കാന് അവസരം തരു. ആത്മാഭിമാനമുണ്ടെങ്കില് നല്ല രീതിയില് ഒരു ഫൈറ്റിലൂടെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങള് തീര്ക്കാം. ഐ ആം വെയ്റ്റിങ്. ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു.ALSO READ: ക്ഷമിക്കാം, എന്നാൽ ഒന്നും മറക്കാനാവില്ലല്ലോ, സ്ലാപ് ഗേറ്റ് സംഭവം പരസ്യമാക്കി ഹർഭജൻ കാശുണ്ടാക്കി, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തെന്ന് ശ്രീശാന്ത്
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നമുക്ക് തല്ലി തീർക്കാം, ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ റിങ്ങിലേക്ക് വാ...!, ഹർഭജനെ ബോക്സിങ് പോരാട്ടത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ച് ശ്രീശാന്ത്
മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് - പഞ്ചാബ് മത്സരത്തിനിടെ ഹര്ഭജന് സിംഗ് അന്നത്തെ ഇന്ത്യന് ടീമിലെ സഹതാരമായിരുന്ന ശ്രീശാന്തിനെ ഗ്രൗണ്ടില് വെച്ച് മുഖത്തടിച്ചത് വലിയ വിവാദമായി മാറിയിരുന്നു. അടുത്തിടെ ഈ രംഗത്തെ ഓര്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹര്ഭജന് സിംഗ് ഒരു പരസ്യചിത്രത്തില് വന്നതോടെയാണ് ശ്രീശാന്ത്- ഹര്ഭജന് ബന്ധം വീണ്ടും വഷളായത്.