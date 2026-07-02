  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Sanju Samson recent T20 innings
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Thursday, 2 July 2026 (08:54 IST)

Sanju Samson: തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ഇന്നിങ്‌സുകളിൽ നിരാശ; വൈഭവിനായി വഴിമാറിക്കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ?

Sanju Samson: ലോകകപ്പിന് ശേഷമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതേ മികവ് തുടരാനായിട്ടില്ല

Sanju Samson, Sanju Samson Recent Form, Sanju Samson Latest News, Sanju Samson T20 Form, Sanju Samson Performance, Sanju Samson Batting, സഞ്ജു സാംസൺ, വൈഭവ് സൂര്യവൻശി
BY: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (08:54 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (09:00 IST)
google-news
Sanju Samson - T20 Innings

Sanju Samson: ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിലെ ഉഗ്രൻ ഫോമിനു പിന്നാലെ തുടർച്ചയായി നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന സഞ്ജു സാംസൺ..! പ്രതിഭാധാരാളിത്തമുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ തുടർച്ചയായി നിറംമങ്ങുന്ന ബാറ്റർക്കു അധികം വൈകാതെ ബെഞ്ചിലിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നത് യാഥാർഥ്യമാണ്. മലയാളി താരം സഞ്ജുവിന്റെ (Sanju Samson) അവസ്ഥയും അതാകുമോ? 
 
ലോകകപ്പിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ പുറത്താകാതെ നേടിയ 97 റൺസ്, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ സെമിയിൽ 89 റൺസ്, ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരായ ഫൈനലിൽ 89 റൺസ് എന്നിവ സഞ്ജുവിനെ ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരമാക്കിയതിൽ നിർണായകമായ ഇന്നിങ്‌സുകളാണ്. എന്നാൽ ലോകകപ്പിന് ശേഷമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതേ മികവ് തുടരാനായിട്ടില്ല. അയർലൻഡിനെതിരായ രണ്ട് ഇന്നിങ്‌സുകളിൽ 5, 0 എന്നിങ്ങനെയും, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ (England vs India T20 Series) ആദ്യ ടി20യിൽ വെറും ഒരു റൺസുമാണ് നേടാനായത്.

 
മൂന്ന് ഇന്നിങ്‌സുകളിൽ നിന്നായി സഞ്ജുവിന്റെ സമ്പാദ്യം വെറും ആറ് റൺസാണ്. ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ടുപോയാൽ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവൻശിക്കായി (Vaibhav Sooryavanshi) സഞ്ജു വഴിമാറിക്കൊടുക്കേണ്ടിവരും.
 
അടുത്ത മത്സരങ്ങളിൽ വലിയ ഇന്നിങ്‌സ് കളിച്ച് വീണ്ടും ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുക എന്നതാണ് സഞ്ജുവിന്റെ മുന്നിലുള്ള കടമ്പ. ലോകകപ്പിൽ സമ്മർദഘട്ടങ്ങളിൽ നടത്തിയ പ്രകടനം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജ്‌മെന്റും ആരാധകരും അദ്ദേഹത്തിൽ ഇപ്പോഴും വലിയ പ്രതീക്ഷ പുലർത്തുന്നു. നിലവിലെ ചെറിയ തിരിച്ചടികൾക്ക് പിന്നാലെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്താൻ സഞ്ജുവിന് കഴിവുണ്ടെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. 
 
അഞ്ച് ടി20 മത്സരങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഉള്ളത്. രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ജുവിനെ ഇന്ത്യ പരിഗണിച്ചേക്കും. അതിലും നിരാശപ്പെടുത്തിയാൽ അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ സഞ്ജുവിനു പകരം വൈഭവ് സൂര്യവൻശിക്കു പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ സ്ഥാനം ലഭിച്ചാലും അതിശയിക്കാനില്ല. 
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾ

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾകിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ടഗോൾ നേടി

India vs England : ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഗെയിമാണ്, ഒറ്റയാളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല, വൈഭവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, വ്യക്തമാക്കി ശ്രേയസ് അയ്യർ

India vs England : ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഗെയിമാണ്, ഒറ്റയാളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല, വൈഭവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, വ്യക്തമാക്കി ശ്രേയസ് അയ്യർവിഷയത്തില്‍ വ്യക്തത നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ നായകനായ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍.

നോക്കൗട്ട് ഗോളുകളിൽ മാസ്റ്റർ, ലോകത്തെ മികച്ച താരം മെസ്സിയായിരിക്കാം, ലോകകപ്പിൽ അത് പക്ഷേ എംബാപ്പെ മാത്രം

നോക്കൗട്ട് ഗോളുകളിൽ മാസ്റ്റർ, ലോകത്തെ മികച്ച താരം മെസ്സിയായിരിക്കാം, ലോകകപ്പിൽ അത് പക്ഷേ എംബാപ്പെ മാത്രംലോകകപ്പിലെ നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും അധികം ഗോളുകള്‍ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡും 27കാരന്‍ സ്വന്തം പേരിലാക്കി.

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?അയർലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20 യിൽ അഞ്ച് റൺസിനും രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ പൂജ്യത്തിനുമാണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്ഓസ്‌ട്രേലിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവര്‍ സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറി.

USA vs Bosnia: ബോസ്‌നിയ വീണു; പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ യുഎസ്എ

USA vs Bosnia: ബോസ്‌നിയ വീണു; പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ യുഎസ്എUSA vs Bosnia: ഫിഫ ലോകകപ്പ് റൗണ്ട് 32 വിൽ ബോസ്‌നിയയെ വീഴ്ത്തി യുഎസ്എ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ. എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് യുഎസ്എയുടെ ജയം. പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ശക്തരായ ബെൽജിയത്തെയാണ് യുഎസ്എ നേരിടേണ്ടത്.

Tilak Varma: ഒച്ചിഴയും പോലെ 'വേഗത'; എത്രനാൾ അവസരം നൽകണം?

Tilak Varma: ഒച്ചിഴയും പോലെ 'വേഗത'; എത്രനാൾ അവസരം നൽകണം?Tilak Varma: ട്വന്റി 20 ഫോർമാറ്റിൽ 'ഒച്ചിഴയും' പോലെ വേഗം, കളി കാണുന്നവർക്കു ഉറക്കം വന്നേക്കാം...! തിലക് വർമ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കപ്പെടുകയാണ്. ആക്രമിച്ചു കളിക്കാനുള്ള കെൽപ്പുണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഏകദിന ശൈലിയിൽ അതിവേഗ ഫോർമാറ്റിലും കളിക്കുന്നു എന്നതാണ് തിലകിനെതിരായ ചോദ്യം.

Sanju Samson: തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ഇന്നിങ്‌സുകളിൽ നിരാശ; വൈഭവിനായി വഴിമാറിക്കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ?

Sanju Samson: തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ഇന്നിങ്‌സുകളിൽ നിരാശ; വൈഭവിനായി വഴിമാറിക്കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ?Sanju Samson: ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിലെ ഉഗ്രൻ ഫോമിനു പിന്നാലെ തുടർച്ചയായി നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന സഞ്ജു സാംസൺ..! പ്രതിഭാധാരാളിത്തമുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ തുടർച്ചയായി നിറംമങ്ങുന്ന ബാറ്റർക്കു അധികം വൈകാതെ ബെഞ്ചിലിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നത് യാഥാർഥ്യമാണ്. മലയാളി താരം സഞ്ജുവിന്റെ (Sanju Samson) അവസ്ഥയും അതാകുമോ?

Belgium vs Senegal : എന്താപ്പൊ ഇവിടെയുണ്ടായെ... 3 മിനിറ്റിൽ കളിതിരിച്ച് ബെൽജിയം, എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ പെനാൽറ്റി, സെനഗലിനെ കീഴടക്കി പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ

Belgium vs Senegal : എന്താപ്പൊ ഇവിടെയുണ്ടായെ... 3 മിനിറ്റിൽ കളിതിരിച്ച് ബെൽജിയം, എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ പെനാൽറ്റി, സെനഗലിനെ കീഴടക്കി പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽഇരട്ട ഗോളുകളോടെ ടീമിനെ മുന്നില്‍ നിന്ന് നയിച്ച നായകന്‍ തന്നെയാണ് കളിയിലെ താരം. സെനഗലിലായി ഇസ്മായിലെ സാര്‍ ഒരു ഗോളും ഒരു അസിസ്റ്റുമായി മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത്.

England vs DR Congo : തോൽവിയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കൈപിടിച്ചുകയറ്റി ഹാരി കെയ്ൻ, ഡി ആർ കോംഗോയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ

England vs DR Congo : തോൽവിയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കൈപിടിച്ചുകയറ്റി ഹാരി കെയ്ൻ, ഡി ആർ കോംഗോയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽഅറ്റ്‌ലാന്റയിലെ മെഴ്‌സിഡസ് ബെന്‍സ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തില്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ഹാരി കെയ്ന്‍ നേടിയ ഇരട്ട ഗോളുകളാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പരാജയത്തിന്റെ വക്കില്‍ നിന്നും കരകയറ്റിയത്.