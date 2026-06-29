  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Sanju Samson Likely to be Benched
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Monday, 29 June 2026 (08:42 IST)

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?

അയർലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20 യിൽ അഞ്ച് റൺസിനും രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ പൂജ്യത്തിനുമാണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്

Sanju Samson Will not play World Cup, Sanju Samson, T20 World Cup, Sanju Samson vs Ishan Kishan
Publish: Mon, 29 Jun 2026 (08:42 IST) Updated: Mon, 29 Jun 2026 (08:44 IST)
google-news
Sanju Samson: സഞ്ജു സാംസൺ ഫോംഔട്ട് തുടരുമ്പോൾ ആരാധകർ നിരാശയിൽ. ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ സഞ്ജുവുണ്ടെങ്കിലും ഫോംഔട്ടിന്റെ പേരിൽ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുമോ എന്നതാണ് ആരാധകരുടെ ആശങ്ക. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയാണ് ഇന്ത്യ കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. ജൂലൈ ഒന്നിനു പരമ്പരയ്ക്കു തുടക്കമാകും. 
 
അയർലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20 യിൽ അഞ്ച് റൺസിനും രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ പൂജ്യത്തിനുമാണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്. ആദ്യ കളിയിൽ ബൗൾഡ് ആയപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കളിയിൽ എൽബിഡബ്‌ള്യുവിൽ കുരുങ്ങി. സ്ലോയും ബൗൺസുമുള്ള പിച്ചുകളിൽ സഞ്ജു റൺസ് കണ്ടെത്താൻ പാടുപെടുന്ന കാഴ്ച. 
 
ഇന്ത്യയ്ക്കായി അവസാന 12 ഇന്നിങ്‌സുകളിൽ സഞ്ജുവിന്റെ വ്യക്തിഗത സ്‌കോറുകൾ ഇങ്ങനെ: 0(1), 5(4), 89(46), 89(42), 97*(50), 24(15), 22(8), 6(6), 0(19, 6(5), 10(7) & 37(23). ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിനു ശേഷം സഞ്ജു ടീമിനായി അത്ര വലിയ ഇംപാക്ടിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല. യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവൻശി അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ സഞ്ജുവോ അഭിഷേക് ശർമയോ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ നിന്ന് ഔട്ടാകേണ്ടിവരും. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് സഞ്ജുവാകാനാണ് സാധ്യത. അഭിഷേക് സഞ്ജുവിനേക്കാൾ സ്ഥിരത പുലർത്തുന്നുണ്ട്. 
 
പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടി20 പരമ്പര സഞ്ജുവിന്റെ ഭാവി നിർണയിക്കും. ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും സഞ്ജു പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ തുടരും. ഈ രണ്ട് കളികളിൽ റൺസ് കണ്ടെത്താൻ പാടുപെട്ടാൽ സഞ്ജുവിനു പുറത്തേക്കുള്ള വഴി തുറക്കുകയും വൈഭവ് സൂര്യവൻശി ഇന്ത്യക്കായി കളിക്കുകയും ചെയ്യും.
About Writer
WEBDUNIA

തീർന്നിട്ടില്ല, തീപ്പൊരി ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്: ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇരട്ടഗോൾ, അപൂർവ റെക്കോർഡും തൂക്കി റൊണാൾഡോ

തീർന്നിട്ടില്ല, തീപ്പൊരി ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്: ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇരട്ടഗോൾ, അപൂർവ റെക്കോർഡും തൂക്കി റൊണാൾഡോഗ്രൂപ്പ് കെയിലെ നിര്‍ണായകമായ പോരാട്ടത്തില്‍ ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനെ എതിരില്ലാത്ത 5 ഗോളുകള്‍ക്ക് തകര്‍ത്ത് പോര്‍ച്ചുഗല്‍.

റിഷഭ് പന്ത് ലഖ്‌നൗ വിട്ടു, വീണ്ടും ഡൽഹിയിൽ; പകരം കുൽദീപ്

റിഷഭ് പന്ത് ലഖ്‌നൗ വിട്ടു, വീണ്ടും ഡൽഹിയിൽ; പകരം കുൽദീപ്2024 ലെ താരലേലത്തിൽ 27 കോടിക്കാണ് ലഖ്‌നൗ പന്തിനെ സ്വന്തമാക്കിയത്

അമ്മയായതിന്റെ പേരില്‍ ക്രിക്കറ്റ് കരിയര്‍ നഷ്ടമാകരുത്, അമ്മമാരായ ക്രിക്കറ്റര്‍മാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാന്‍ പ്രത്യേക പദ്ധതിയുമായി ഐസിസി

അമ്മയായതിന്റെ പേരില്‍ ക്രിക്കറ്റ് കരിയര്‍ നഷ്ടമാകരുത്, അമ്മമാരായ ക്രിക്കറ്റര്‍മാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാന്‍ പ്രത്യേക പദ്ധതിയുമായി ഐസിസിവനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ചരിത്രപരമായ മാറ്റം. പ്രസവത്തിന് ശേഷം താരങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി കളിക്കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ '6 Rs' മാർഗ്ഗരേഖയുമായി ഐസിസി.

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺ

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺആധുനിക ക്രിക്കറ്റിലെ ഫാബുലസ് ഫോര്‍ സഖ്യത്തില്‍ കോലി, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ജോ റൂട്ട് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമാണ് വില്യംസണ്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നത്.

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീന

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീനമാഴ്‌സെയുടെ സെന്റര്‍ ബാക്കായ ബലേര്‍ഡിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് വലതുകാലിന് പരിക്കേറ്റത്. പിന്നാലെ ടീമില്‍ നിന്നും പുറത്തായ താരത്തിന് പകരമായി മധ്യനിര താരത്തെയാകും സ്‌കലോണി ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയെന്ന് നേരത്തെ വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒടുവില്‍ സനേസിക്ക് തന്നെ നറുക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?Sanju Samson: സഞ്ജു സാംസൺ ഫോംഔട്ട് തുടരുമ്പോൾ ആരാധകർ നിരാശയിൽ. ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ സഞ്ജുവുണ്ടെങ്കിലും ഫോംഔട്ടിന്റെ പേരിൽ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടുമോ എന്നതാണ് ആരാധകരുടെ ആശങ്ക. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പരയാണ് ഇന്ത്യ കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. ജൂലൈ ഒന്നിനു പരമ്പരയ്ക്കു തുടക്കമാകും.

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിലെ നിര്‍ണായകപോരാട്ടത്തില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയോട് പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്. നിര്‍ണായകപോരാട്ടത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ ഉയര്‍ത്തിയ 171 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം 19 ഓവറിലാണ് ഓസീസ് മറികടന്നത്.

Women's T20 World Cup 2026: നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയോടു തോൽവി, ഇന്ത്യ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്ത്

Women's T20 World Cup 2026: നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയോടു തോൽവി, ഇന്ത്യ ലോകകപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്ത്Women's T20 World Cup 2026: വനിത ടി20 ലോകകപ്പിൽ സെമി കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്. നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയോടു ആറ് വിക്കറ്റിനു ഇന്ത്യ തോറ്റു. ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ നിന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോടും ഓസ്‌ട്രേലിയയോടും തോൽവി വഴങ്ങിയ ഇന്ത്യ പോയിന്റ് ടേബിളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായതിനാൽ സെമി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

Ben Stokes: ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ ബെൻ സ്റ്റോക്‌സ് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Ben Stokes: ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ ബെൻ സ്റ്റോക്‌സ് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചുBen Stokes: ഇംഗ്ലണ്ട് നായകൻ ബെൻ സ്റ്റോക്‌സ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ട്രെന്റ് ബ്രിഡ്ജിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിനു ശേഷം താൻ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ബെൻ സ്റ്റോക്‌സ് അറിയിച്ചു.

FIFA World Cup 2026: ആദ്യ റൗണ്ട് 32 മത്സരത്തിൽ കാനഡയ്ക്കു ജയം; ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പുറത്ത്

FIFA World Cup 2026: ആദ്യ റൗണ്ട് 32 മത്സരത്തിൽ കാനഡയ്ക്കു ജയം; ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പുറത്ത്FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ സൂപ്പർ 32 പോരാട്ടത്തിൽ കാനഡയ്ക്കു ജയം. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനു തോൽപ്പിച്ചു. മത്സരത്തിനു ഫൈനൽ വിസിൽ മുഴങ്ങാൻ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മാത്രമുള്ളപ്പോഴാണ് കാനഡയുടെ വിജയഗോൾ.